BMW M2 впервые получит версию с полным приводом xDrive

Компания BMW засветила на американском потребительском сайте полноприводную версию купе M2, о которой клиенты просили ещё в прошлом поколении модели.

Нынешнее второе поколение BMW M2 с заводским индексом G87 дебютировало в 2022 году и уже в 2024 году получило первую порцию обновок, в том числе более мощный 3,0-литровый битурбомотор S58 — он теперь на базовой версии купе выдаёт 480 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой «механикой» либо с 8-ступенчатым «автоматом», но привод только задний.

В прошлом году было представлено облегчённое купе BMW M2 CS, на нём двигатель S58 форсирован до 530 л.с., коробка передач только автоматическая, привод только задний. Ещё до официальной премьеры на BMW M2 CS был установлен новый рекорд Нюрбургринга в классе компактных автомобилей — заводской гонщик-испытатель Йорга Вайдингера смог проехать Северную петлю за 7 минут 25,534 с.

В общем, BMW M2 поколения G87 получился чертовски быстрым, но многие клиенты хотели бы приобрести этот замечательный автомобиль в сочетании с полным приводом — с ним будет безопаснее на скользкой дороге и, возможно, быстрее на некоторых гоночных трассах.

Прежде компания BMW опасалась оснащать купе M2 полным приводом, чтобы сохранить дистанцию от более крупной, статусной и дорогой модели M4. С учётом того, что нынешние M2 и M4 унифицированы по платформе, есть риск, что M2 с полным приводом будет быстрее, чем М4, отчего владельцы М4 могут огорчиться, но, видимо, теперь маркетологи BMW готовы пойти на этот риск ради дальнейшего роста продаж подразделения BMW M GmbH. В прошлом году компания BMW M GmbH реализовала в мире 213 457 автомобилей, что на 3,3% больше продаж в 2024-м.

Кроме того, на американском сайте заявлено только обычное купе M2 xDrive. Будет ли полный привод у версии CS, пока неизвестно. Заднеприводные версии в любом случае останутся в производстве. Стандартный BMW M2 c АКП набирает первую «сотню» за 4,0 с, BMW M2 CS — за 3,8 с. Полный привод, скорее всего, улучшит разгонную динамику.

По данным немецкого журнала Auto Motor und Sport, жизненный цикл нынешнего BMW M2 поколения G87 завершится только в середине 2029 года. Примерно в то же время уйдут в прошлое все «эмки» BMW с механической коробкой передач, о чём недавно заявил гендиректор BMW M GmbH Франк ван Меел﻿, последующие модели будут только двухпедальные.