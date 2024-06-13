BMW 2 series Coupe и спорткар M2 получили обновки к следующему модельному году

Компания BMW представила купе второй серии актуального поколения (серии G42) в 2021 году, а его «горячая» версия (серии G87), разработанная подразделением BMW M, появилась в 2023-м. Теперь компания довела обе двухдверки до 2025 модельного года: изменения коснулись внешности и салона, а в случае «заряженного» варианта – в том числе и техники.

На фото: BMW 2 series Coupe 2025 модельного года

Экстерьер BMW 2 series Coupe обновили за счёт нескольких комплектов новых 19-дюймовых легкосплавных колёсных дисков, доступных в разных дизайнах, а также в чёрном или двуцветном исполнениях. Ещё модели расширили палитру цветов кузова за счёт Vegas Red metallic и Skyscraper Grey metallic; за доплату доступны Frozen Pure Grey metallic и Frozen Portimao Blue II metallic. Кроме того, исполнение M240i теперь будет предлагаться в цвете Zandvoort Blue, который ранее являлся эксклюзивным для модели M2. Пакет M Sport Professional включает в себя оптику M Shadow Line, чёрный спойлер на корме и иной затемнённый декор. Ещё покупателям предложат тормоза M Sport с красными или синими суппортами.



Внешность BMW M2 освежили за счёт иных патрубков выхлопной системы, теперь в стандартной комплектации они выполнены в чёрном цвете. А также за счёт чёрных с серебристой каймой шильдиков, расположенных на крышке багажника и решётке радиатора, которая выполнена в форме фирменных «ноздрей» баварской марки. Цветовая палитра M2 включает в себя три однотонных варианта, семь «металликов» и четыре оттенка из спектра BMW Individual.



На фото: салон BMW 2 series Coupe 2025 модельного года

В салоне обновлённого купе второй серии появилась изменённая передняя панель с иными дефлекторами вентиляции, а ещё стало меньше физических кнопок. У исполнения M240i теперь новое спортивное обтянутое кожей рулевое колесо с усечённым дном, другим дизайном спиц и красной отметкой по центру. Ещё для модели предусмотрели спортивные сиденья с подогревом и несколько новых вариантов отделки. Виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма и тачскрин мультимедиа на 14,9 дюйма выглядят по-прежнему, однако двухдверку снабдили актуальной версией информационно-развлекательной системы под управлением ОС BMW 8.5.



На фото: BMW M2 2025 модельного года 1 / 2 На фото: BMW M2 2025 модельного года 2 / 2

Те же изменения затронули интерьер BMW M2. Ещё покупателям «заряженного» купе предложат в качестве опции кресла-ковши M Carbon, которые позволяют снизить вес автомобиля. Сиденья M Sport клиенты могут заказать в отделке из кожи Vernasca чёрного цвета с красными акцентами.



BMW M240i xDrive Coupe оснащается 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 374 л.с. На разгон с места до «сотни» такому купе требуется 4,3 секунды. Базовое исполнение 218i оснащается 156-сильным бензиновым четырёхцилиндровым мотором (до «сотни» ему нужно 8,7 секунды). Следом идёт 220i со 184-сильным движком (от 0 до 100 км/ч – за 7,5 секунды). У 230i под капотом расположен 245-сильный мотор (на первую «сотню» требуется 5,9 секунды). Ещё в списке есть дизель: исполнение 220d предполагает 190-сильный двигатель, работающий в тандеме с 48-вольтовым стартер генератором (с места до «сотни» он разгоняется за 6,9 секунды). В пару ко всем вариантам предлагается с 8-ступенчатая коробка передач Steptronic.



У «заряженного» купе BMW M2 под капотом расположен прежний шестицилиндровый рядный двигатель объёмом 3,0 литра. Его отдача выросла на 20 «лошадок» и теперь составляет 480 л.с. (при 6250 оборотах в минуту). С опционально доступной шестиступенчатой механикой его максимальный крутящий момент остался прежним – 550 Нм, тогда как у версий с восьмиступенчатой коробкой передач M Steptronic показатель вырос до 600 Нм.



На фото: салон BMW M2 2025 модельного года 1 / 2 На фото: салон BMW M2 2025 модельного года 2 / 2

Производство посвежевших BMW 2 series Coupe и M2 стартует в августе текущего года на заводе компании в Сан-Луис-Потоси (Мексика). В компании отметили, что наиболее важным рынком сбыта для спорткара станут Штаты, за ними следуют Германия, Китай, Великобритания и Япония.

