Новое купе BMW M2: другой дизайн, карбоновые кресла и трёхлитровый мотор от M3 и M4

У баварского производителя в текущем году было уже несколько премьер, приуроченных к празднованию 50-летия подразделения BMW M. Напомним, его история началась весной 1972-го: изначально оно представляло собой заводскую спортивную команду, которая носила название BMW Motorsport. В 1993 году наименование изменили, сократив до используемого и сейчас «BMW M». На сегодняшний день задачи подразделения – это разработка и выпуск «заряженных» автомобилей немецкой марки. И вот состоялся очередной «юбилейный» дебют – новое купе BMW M2.

На фото: новое купе BMW M2

В ходе смены генерации модели увеличили размер радиаторной решётки в форме фирменных «ноздрей», хотя и не стали растягивать их во всю длину передней части, как у некоторых актуальных моделей баварского бренда. Фары имеют такую же форму, как у базового купе второй серии, но в «уголках» у них есть элементы из чёрного пластика с горизонтальными линиями, «оттеняющими» решётку радиатора с подобным рисунком. В нижнюю часть бампера интегрированы несколько «оквадраченных» воздухозаборников, тот же стиль прослеживается в оформлении кормы.



Длина новой горячей «двухдверки» составляет 4580 мм (на 43 мм больше по сравнению с обычным купе 2 series), а ширина равна 1887 мм (на 49 мм больше). Ширина колеи теперь такая же, как у M3 и M4, то есть 1617 мм спереди и 1605 мм сзади. На передней оси находятся колёса диаметром 19 дюймов, на задней – 20 дюймов. Дорожный просвет у нового «заряженного» купе составляет 123 мм. В качестве опции предлагается углепластиковая панель крыши (она на 6 кг легче стандартной стальной).



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Салон у горячей «двухдверки» новый, на передней панели расположены два дисплея, один из них исполняет роль виртуальной «приборки», его диагональ – 12,3 дюйма; второй является тачскрином информационно-развлекательной системы (14,9 дюйма). Есть разные режимы отображения графики – Road, Sport и Track. Есть три варианта передних кресел, в том числе предлагаемые за доплату карбоновые ковши (у них есть электрорегулировки и обогрев).



Новинку оснастили тем же двигателем, что и M3/M4: речь идёт о рядном шестицилиндровом 3,0-литровом битурбомоторе S58. У купе M2 его отдача составляет 460 л.с., а максимальный крутящий момент – 550 Нм. Он работает в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом», однако в качестве опции доступна шестискоростная механическая коробка передач. В базовое оснащение входят электронноуправляемая блокировка дифференциала и адаптивные амортизаторы.



На разгон от 0 до 100 км/ч новому BMW M2 с «автоматом» требуется 4,1 секунды, с ручной коробкой – 4,3 секунды. Первые две «сотни» автомобили набирают за 13,5 и 14,3 секунды соответственно. Максимальная скорость у купе ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, однако, при заказе опционального пакета M Driver’s Package показатель можно повысить до 280 км/ч.



Производство горячей «двухдверки» будет налажено на мексиканском заводе немецкой компании (предприятие находится в Сан-Луис-Потоси). Старт продаж на глобальном рынке намечен на апрель следующего года. Начальный ценник нового BMW M2 на домашнем рынке, в Германии, составляет 72 800 евро, за вариант с «механикой» просят не менее 73 300 евро.

