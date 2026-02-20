«Ручки» прочь: BMW M GmbH в ближайшие годы всё-таки распрощается с МКП

Гендиректор BMW M GmbH Франк ван Меел не видит будущего для механических коробок передач, несмотря на их высокую востребованность у клиентов, — такие коробки плохо совместимы с ужесточающимися требованиями в области экологии и безопасности. У тех, кто хочет новую «эмку» на «механике», в запасе есть ещё пара лет, затем придётся довольствоваться различными имитаторами МКП.

Помнится, в 2018 году Франк ван Меел уверял, что МКП падёт жертвой технологий автономного вождения, но этого, как мы видим, не произошло. В 2022 году ван Меел пообещал сохранить МКП на машинах подразделения BMW M GmbH как минимум до 2030 года, а дальше, мол, будет видно. Теперь выяснилось, что ничего не видно: в свежем интервью австралийскому ресурсу carsales.com.au Франк ван Меел сообщил, что с инженерной точки зрения разработка новых МКП не имеет смысла, что такие коробки ограничивают крутящий момент и увеличивают расход топлива.

Сама компания BMW коробок передач не производит, а поставщики, по словам ван Меела, не заинтересованы в разработке новых МКП для мощных машин, так как спрос на них ограничен. В ближайшие пару лет клиенты BMW M GmbH всё ещё будут иметь возможность купить новую машину на «механике», но затем им придётся смириться с переходом на «автоматы» — благо у каждого нынче есть ручной режим. Более того, даже на грядущей первой полностью электрической «эмке» будет имитатор МКП — другой вопрос, захотят ли им пользоваться клиенты.

Сейчас МКП доступна на моделях BMW M2, M3 и M4, её выбирают примерно 40% покупателей, что довольно много. Таких покупателей не останавливает тот факт, что на «механике» машина медленнее, им важно ощущение максимальной вовлечённости в процесс управления.

Немецкий журнал Auto Motor und Sport, комментируя свежее заявление ван Меела, справедливо замечает, что вождение машины с МКП улучшает когнитивные навыки водителя, держит его в тонусе, водитель меньше отвлекается от дороги и лучше контролирует ситуацию, то есть езда получается более безопасной.

Вместе с тем разрывы потока мощности затрудняют работу современных систем активной безопасности, ведь если сцепление разомкнуто, то управление мощностью двигателя теряет всякий смысл. Также МКП плохо совместима с различными технологиями гибридизации, без которых крупным автопроизводителям сложно вписаться в экологические нормы Евросоюза.

Короче говоря, тащить «механику» в следующее десятилетие BMW M GmbH не намерена. Тех же поклонников BMW M GmbH, которым МКП до лампочки, Франк ван Меел образовал обещанием представать аж тридцать новых моделей с литерой М к 2029 году — бензиновых, гибридных и электрических, будет из чего выбрать и на что потратить нескромные суммы.

