Авто и технологии ×
  • «Ручки» прочь: BMW M GmbH в ближайшие годы всё-таки распрощается с МКП

«Ручки» прочь: BMW M GmbH в ближайшие годы всё-таки распрощается с МКП

20.02.2026 115 0 0
«Ручки» прочь: BMW M GmbH в ближайшие годы всё-таки распрощается с МКП

Гендиректор BMW M GmbH Франк ван Меел не видит будущего для механических коробок передач, несмотря на их высокую востребованность у клиентов, — такие коробки плохо совместимы с ужесточающимися требованиями в области экологии и безопасности. У тех, кто хочет новую «эмку» на «механике», в запасе есть ещё пара лет, затем придётся довольствоваться различными имитаторами МКП.

Помнится, в 2018 году Франк ван Меел уверял, что МКП падёт жертвой технологий автономного вождения, но этого, как мы видим, не произошло. В 2022 году ван Меел пообещал сохранить МКП на машинах подразделения BMW M GmbH как минимум до 2030 года, а дальше, мол, будет видно. Теперь выяснилось, что ничего не видно: в свежем интервью австралийскому ресурсу carsales.com.au Франк ван Меел сообщил, что с инженерной точки зрения разработка новых МКП не имеет смысла, что такие коробки ограничивают крутящий момент и увеличивают расход топлива.

Сама компания BMW коробок передач не производит, а поставщики, по словам ван Меела, не заинтересованы в разработке новых МКП для мощных машин, так как спрос на них ограничен. В ближайшие пару лет клиенты BMW M GmbH всё ещё будут иметь возможность купить новую машину на «механике», но затем им придётся смириться с переходом на «автоматы» — благо у каждого нынче есть ручной режим. Более того, даже на грядущей первой полностью электрической «эмке» будет имитатор МКП — другой вопрос, захотят ли им пользоваться клиенты.

Сейчас МКП доступна на моделях BMW M2, M3 и M4, её выбирают примерно 40% покупателей, что довольно много. Таких покупателей не останавливает тот факт, что на «механике» машина медленнее, им важно ощущение максимальной вовлечённости в процесс управления.

Немецкий журнал Auto Motor und Sport, комментируя свежее заявление ван Меела, справедливо замечает, что вождение машины с МКП улучшает когнитивные навыки водителя, держит его в тонусе, водитель меньше отвлекается от дороги и лучше контролирует ситуацию, то есть езда получается более безопасной.

Вместе с тем разрывы потока мощности затрудняют работу современных систем активной безопасности, ведь если сцепление разомкнуто, то управление мощностью двигателя теряет всякий смысл. Также МКП плохо совместима с различными технологиями гибридизации, без которых крупным автопроизводителям сложно вписаться в экологические нормы Евросоюза.

Короче говоря, тащить «механику» в следующее десятилетие BMW M GmbH не намерена. Тех же поклонников BMW M GmbH, которым МКП до лампочки, Франк ван Меел образовал обещанием представать аж тридцать новых моделей с литерой М к 2029 году — бензиновых, гибридных и электрических, будет из чего выбрать и на что потратить нескромные суммы.

спортивные авто авто и технологии BMW
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок 7 причин купить Exlantix ES На вопрос «как правильно выбрать новый автомобиль» не существует правильного ответа. Ведь кто-то выбирает умом, кто-то кошельком, кто-то сердцем, кто-то глазами… Но если речь идет о выборе п... 164 0 0 20.02.2026
Статьи / Практика Вдох глубокий, три-четыре: как проверить и заменить воздушный фильтр Воздушный фильтр двигателя – один из самых недооцененных «расходников». К сожалению, подавляющее большинство автовладельцев относятся к нему довольно безответственно и забывают, что в процес... 326 1 0 20.02.2026
Статьи / Практика Красиво? Практично! Для чего нужны коврики в автомобиль и как их выбрать Трудно представить автомобиль, находящийся в заботливых руках, но не имеющий в салоне коврики. Они уже давно стали необходимой деталью интерьера любой машины, и это неспроста: они не только... 3567 0 0 19.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76879 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46966 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19643 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
21 Помощь не требуется: куда делось братство водителей
3 Nissan Murano II (Z51) с пробегом: дорогой ремонт V6 и вариатор, котор...
3 Jeep Grand Cherokee может получить двигатель V8 Hemi
Новые комментарии
Change privacy settings