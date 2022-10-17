Новинки ×
  • «Механика» остаётся: в BMW пообещали сохранить «ручную» коробку передач

«Механика» остаётся: в BMW пообещали сохранить «ручную» коробку передач

17.10.2022 74 0 0

Ожидается, что МКПП останется в строю на моделях, подготовленных подразделением BMW M, как минимум до конца текущего десятилетия.

 

Автомобили баварской марки в прошлом году разошлись в Европе тиражом в 669 534 шт., что на 0,6% меньше, чем годом ранее. В текущем году у марки более заметный спад: за первые восемь месяцев клиенты купили 408 506 машин (на 13,3% меньше, чем в январе-августе 2021-го). При этом в текущем году компания презентовала немало новинок, относящихся к разработкам BMW M – спортивное подразделение к текущем году отмечает юбилей.

На фото: новое купе BMW M2

Одной из «праздничных» премьер стало новое купе BMW M2, которое дебютировало на прошлой неделе. Напомним, «двухдверка» получила такой же двигатель, как у актуальных седана M3 и купе M4 – рядный шестицилиндровый 3,0-литровый битурбомотор S58. У нового M2 его отдача составляет 460 л.с., а максимальный крутящий момент равен 550 Нм. В стандартной версии он работает в паре с 8АКП, но за доплату в размере 500 евро (в Германии) предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач.

Новость о том, что модель предлагается в том числе с «механикой», порадовала поклонников продукции баварского бренда. Как сообщает издание Car Buzz, пока что производитель не планирует отказываться от выпуска моделей с ручной коробкой передач, во всяком случае, она останется для тех, кто предпочитает «заряженные» модели, подготовленные BMW M.

По словам главы спортивного подразделения Фрэнка ван Мила, на которого ссылается издание, компания продолжит предлагать автомобили с тремя педалями и «ручкой» как минимум до конца текущего десятилетия. Судьба «механики» после 2030-го, очевидно, будет решаться позднее, в соответствии с запросами поклонников автомобилей BMW.

На фото: салон нового BMW M2

Как Kolesa.ru сообщал ранее, на разгон с места до «сотни» совсем недавно представленному BMW M2 с «автоматом» требуется 4,1 секунды, а купе с механической коробкой – 4,3 секунды. До 200 км/ч автомобили разгоняются за 13,5 и 14,3 секунды соответственно. Максимальная скорость у новой «двухдверки» ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Но при заказе опционального пакета M Driver’s Package показатель можно увеличить до 280 км/ч.

Выпускать новый BMW M2 планируется на мексиканском заводе немецкой компании, это предприятие находится в Сан-Луис-Потоси. Цены уже обозначены: в Германии стоимость новинки стартует с 72 800 евро, тогда как за вариант с механической коробкой придётся заплатить не менее 73 300 евро. Продажи купе на глобальном рынке по плану должны начаться в апреле следующего года.

купе спортивные авто авторынок авто и общество новинки BMW BMW M3 BMW M2 BMW M4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы С какой стороны нужно обходить автомобиль при посадке и высадке и почему это важно Жизнь водителя полна важных мелочей, которые важно соблюдать. Подходя к машине, осмотри ее на предмет видимых неисправностей. Сел в машину – пристегнись, включи ближний свет (если нет ДХО)... 121 0 0 17.10.2022
Статьи / Практика Остановка по требованию: что ломается в главном тормозном цилиндре Что такое главный тормозной цилиндр (или просто ГТЦ), раньше знали все. Сейчас о нём вспоминают намного реже: у ГТЦ заметно выросла надёжность, и на новых машинах он практически не подводит.... 651 0 1 14.10.2022
Статьи / Путешествия Продавцы воздуха: как ушлые дельцы зарабатывают деньги в очередях на границах Прошедшие две недели ознаменовались огромными очередями машин на границах России и стран ближнего зарубежья. А там, где есть очереди, сложности и ажиотаж, всегда находятся желающие половить... 794 0 5 14.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 13602 7 176 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 11776 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 8719 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings