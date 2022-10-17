«Механика» остаётся: в BMW пообещали сохранить «ручную» коробку передач

Автомобили баварской марки в прошлом году разошлись в Европе тиражом в 669 534 шт., что на 0,6% меньше, чем годом ранее. В текущем году у марки более заметный спад: за первые восемь месяцев клиенты купили 408 506 машин (на 13,3% меньше, чем в январе-августе 2021-го). При этом в текущем году компания презентовала немало новинок, относящихся к разработкам BMW M – спортивное подразделение к текущем году отмечает юбилей.

На фото: новое купе BMW M2

Одной из «праздничных» премьер стало новое купе BMW M2, которое дебютировало на прошлой неделе. Напомним, «двухдверка» получила такой же двигатель, как у актуальных седана M3 и купе M4 – рядный шестицилиндровый 3,0-литровый битурбомотор S58. У нового M2 его отдача составляет 460 л.с., а максимальный крутящий момент равен 550 Нм. В стандартной версии он работает в паре с 8АКП, но за доплату в размере 500 евро (в Германии) предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач.



Новость о том, что модель предлагается в том числе с «механикой», порадовала поклонников продукции баварского бренда. Как сообщает издание Car Buzz, пока что производитель не планирует отказываться от выпуска моделей с ручной коробкой передач, во всяком случае, она останется для тех, кто предпочитает «заряженные» модели, подготовленные BMW M.



По словам главы спортивного подразделения Фрэнка ван Мила, на которого ссылается издание, компания продолжит предлагать автомобили с тремя педалями и «ручкой» как минимум до конца текущего десятилетия. Судьба «механики» после 2030-го, очевидно, будет решаться позднее, в соответствии с запросами поклонников автомобилей BMW.



На фото: салон нового BMW M2

Как Kolesa.ru сообщал ранее, на разгон с места до «сотни» совсем недавно представленному BMW M2 с «автоматом» требуется 4,1 секунды, а купе с механической коробкой – 4,3 секунды. До 200 км/ч автомобили разгоняются за 13,5 и 14,3 секунды соответственно. Максимальная скорость у новой «двухдверки» ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Но при заказе опционального пакета M Driver’s Package показатель можно увеличить до 280 км/ч.



Выпускать новый BMW M2 планируется на мексиканском заводе немецкой компании, это предприятие находится в Сан-Луис-Потоси. Цены уже обозначены: в Германии стоимость новинки стартует с 72 800 евро, тогда как за вариант с механической коробкой придётся заплатить не менее 73 300 евро. Продажи купе на глобальном рынке по плану должны начаться в апреле следующего года.

