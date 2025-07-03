Задний привод по-прежнему рулит: BMW M2 CS установил новый рекорд Нюрбургринга

Премьера купе BMW M2 CS в кузове G87 состоялась в мае этого года, в продажу оно поступит лишь в конце лета, а рекорд Нюрбургринга Йорг Вайдингер на нём установил ещё 11 апреля, так что не удивляйтесь, что на фотографиях с трассы кузов M2 CS затянут в камуфляжную обёртку.
В официальной таблице рекордов Нюрбургринга новый BMW M2 CS помещён в класс компактных автомобилей, где он отобрал первое место у обновлённого в прошлом году полноприводного седана Audi RS 3 с 2,5-литровой «турбопятёркой» EA855 evo (400 л.с., 500 Нм), его время круга — 7 мин 33,123 с.
До прошлогоднего заезда Audi RS 3 по Нордшляйфе рекорд принадлежал обычному купе BMW M2 поколения G87 — 7 мин 38,706 с, а ещё раньше — дорестайлинговому Audi RS 3, его время круга — 7 мин 40,748 с. Таким образом, BMW и Audi уже не первый раз борются за первое место на Нордшляйфе и, будем надеяться, продолжат эту великую битву, благодаря которой совершенствуются ходовые качества их лучших компактных автомобилей.
Напомним, что новый BMW M2 CS, даром что имеет облегчённые компоненты кузова, весит внушительные 1700 кг, тогда как седан Audi RS 3 — 1565 кг (в обоих случаях указана снаряженная масса без водителя), при этом BMW M2 CS имеет только задний привод, но ему помогает хорошо подходящая для трека классическая компоновка и более мощные двигатель: 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» S58 под капотом выдаёт 530 л.с. и 650 Нм. Коробка передач — только 8-ступенчатый «автомат» M Steptronic, контролировать тягу помогает самоблокирующийся дифференциал M Sport. Первую «сотню» BMW M2 CS, как и Audi RS 3, набирает за 3,8 с, максимальная скорость — 302 км/ч (у Audi RS 3 — 290 км/ч).
BMW M2 CS стал первым серийным компактным автомобилем, которому удалось проехать Северную петлю Нюрбургринга менее чем за 7 мин 30 с и вплотную подобраться к классу среднеразмерных автомобилей в официальной таблице рекордов трассы, где верхнюю строчку сейчас занимает купе BMW M4 CSL с временем круга 7 мин 18,137 с.
Минимальная цена BMW M2 CS в Германии составит 115 000 евро, тогда как седан Audi RS 3 стоит «всего» от 68 000 евро.
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