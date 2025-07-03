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  • Задний привод по-прежнему рулит: BMW M2 CS установил новый рекорд Нюрбургринга

Задний привод по-прежнему рулит: BMW M2 CS установил новый рекорд Нюрбургринга

03.07.2025 243 0 0

Компания BMW объявила сегодня, что её облегчённое купе M2 CS нового поколения стало самым быстрым компактным автомобилем на Нюрбургринге: под управлением заводского гонщика-испытателя Йорга Вайдингера спорткар проехал Северную петлю за 7 минут 25,534 с.

Премьера купе BMW M2 CS в кузове G87 состоялась в мае этого года, в продажу оно поступит лишь в конце лета, а рекорд Нюрбургринга Йорг Вайдингер на нём установил ещё 11 апреля, так что не удивляйтесь, что на фотографиях с трассы кузов M2 CS затянут в камуфляжную обёртку.

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В официальной таблице рекордов Нюрбургринга новый BMW M2 CS помещён в класс компактных автомобилей, где он отобрал первое место у обновлённого в прошлом году полноприводного седана Audi RS 3 с 2,5-литровой «турбопятёркой» EA855 evo (400 л.с., 500 Нм), его время круга — 7 мин 33,123 с.

До прошлогоднего заезда Audi RS 3 по Нордшляйфе рекорд принадлежал обычному купе BMW M2 поколения G87 — 7 мин 38,706 с, а ещё раньше — дорестайлинговому Audi RS 3, его время круга — 7 мин 40,748 с. Таким образом, BMW и Audi уже не первый раз борются за первое место на Нордшляйфе и, будем надеяться, продолжат эту великую битву, благодаря которой совершенствуются ходовые качества их лучших компактных автомобилей.

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Напомним, что новый BMW M2 CS, даром что имеет облегчённые компоненты кузова, весит внушительные 1700 кг, тогда как седан Audi RS 3 — 1565 кг (в обоих случаях указана снаряженная масса без водителя), при этом BMW M2 CS имеет только задний привод, но ему помогает хорошо подходящая для трека классическая компоновка и более мощные двигатель: 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» S58 под капотом выдаёт 530 л.с. и 650 Нм. Коробка передач — только 8-ступенчатый «автомат» M Steptronic, контролировать тягу помогает самоблокирующийся дифференциал M Sport. Первую «сотню» BMW M2 CS, как и Audi RS 3, набирает за 3,8 с, максимальная скорость — 302 км/ч (у Audi RS 3 — 290 км/ч).

BMW M2 CS стал первым серийным компактным автомобилем, которому удалось проехать Северную петлю Нюрбургринга менее чем за 7 мин 30 с и вплотную подобраться к классу среднеразмерных автомобилей в официальной таблице рекордов трассы, где верхнюю строчку сейчас занимает купе BMW M4 CSL с временем круга 7 мин 18,137 с.

Минимальная цена BMW M2 CS в Германии составит 115 000 евро, тогда как седан Audi RS 3 стоит «всего» от 68 000 евро.

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