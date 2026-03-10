Компактные кроссоверы на нашем рынке всегда были очень востребованными: это действительно универсальные машины, которые вполне способны закрывать большинство потребностей среднестатистического автолюбителя, в том числе – и семейного. К тому же они доступнее автомобилей покрупнее, хотя понятие доступности сейчас весьма условное. Но, как бы там ни было, их покупали, покупают и будут покупать. Поэтому решение Jaecoo дополнить свою линейку машиной этого сегмента выглядит логичным. Тем более что машина получилась внешне вполне симпатичной.

Почти Range Rover

Встречают, как известно, по одёжке, и у меня есть надежда, что встретят Jaecoo J6 хорошо: уж больно он похож на Range Rover Sport. Из типично китайских дизайнерских решений у него осталась, пожалуй, только крупная хромированная решётка радиатора. И надо признаться, руки чешутся оклеить её чёрной матовой плёнкой, потому что в остальном J6 внешне весьма привлекателен. Возможно, свою роль сыграло как раз отсутствие хромированных и просто избыточно ярких деталей, которые часто раздражают в экстерьере автомобилей из Поднебесной. Этот кроссовер выглядит намного серьёзнее и даже элегантнее. Вроде бы дизайн лаконичный, но в этом и заключается его прелесть. Множество прямых линий придают ему строгость, которой сейчас многим не хватает. Ровная подоконная линия, на которой расположены нормальные ручки дверей, а не модные выезжающие недоразумения, сдержанная полностью светодиодная оптика с узкими фарами и фонарями без вычурности – всё это идёт ему на пользу. Да и шины 235/55 R18 кроссоверу тоже к лицу: в эпоху рахитичных машин с ножками цыплят вместо нормальных колёс они сразу привлекают внимание пропорциональным размером.

Несмотря на то, что Jaecoo J6 относится к компактным кроссоверам, малышом его назвать нельзя: 4509×1860×1680 мм при колёсной базе 2610 мм – это немало, что особенно стало заметно во время покатушек по Московской области. Но об этом – чуть позже.

Две интересные детали можно обнаружить сзади. Первая – это дворник, который установлен сверху и спрятан под спойлером. Решение интересное, потому что, во-первых, на нём не копится снег, а во-вторых, он намного дольше остаётся чистым. А это значит, что щётка не только меньше царапает стекло пятой двери при первом взмахе, но и должна медленнее изнашиваться. Впрочем, последнее предположение носит теоретический характер: за два дня тест-драйва проверить его практикой, конечно, невозможно. Вторая деталь – это фаркоп, установленный на одной из тестовых машин: в ОТТС вписано разрешение буксировки прицепов массой до 750 кг.

Все машины, выделенные журналистам для поездки в пресс-туре, оказались чёрными. Но на самом деле цветов больше: «Чёрная жемчужина» (такие достались нам), «Белый перламутр», «Мокрый асфальт» и «Темный изумруд».

В общем-то, к экстерьеру у меня вопросов не возникло. Другое дело – салон.

Ничего нет, и всё есть

Интерьер практически любого современного китайского автомобиля способен поразить только одной деталью – каким-нибудь гигантским планшетом. Ну или двумя или тремя деталями, если этих планшетов два или три. К сожалению, J6 – не исключение. В нашей топовой комплектации «Престиж» экрана два: 8-дюймовый – приборной панели и 13,2-дюймовый – мультимедийный (в стартовом исполнении «Актив» он 9-дюймовый). Ну и чего греха таить, я бы для себя выбрал как раз «Актив», потому что у него хотя бы климат управляется кнопками. Ну а тут… Нет, тут есть на центральной консоли кнопки выбора режима движения, «аварийки» и центрального замка, а слева от руля – кнопки стояночного тормоза, управления светом и открывания багажника. Но обычному человеку этого маловато. Впрочем, есть и положительные моменты.

Например, интерфейс мультимедийного экрана вполне логичный и даже удобный. То же самое управление климатом можно вывести, не закрывая ничего остального – достаточно провести пальцем по экрану снизу вверх. Есть даже автоматический режим борьбы с запотеванием стёкол: машина сама видит, что стёкла начали потеть, включает кондиционер и правильным образом распределят обдув. И работает эта штука просто отлично. Да и сам экран неплох: картинка качественная, быстродействие на высоте. Вынужден даже признать, что привык я к этим технологическому прорыву инженерной мысли очень быстро и от отсутствия физических кнопок не страдал. Но осадочек остался.

К недостаткам эргономики смело отнесу подрулевые рычаги. Если дизайнеры экстерьера черпали вёдрами вдохновение, разглядывая Range Rover, то разработчики интерьера явно поглядывали на Mercedes-Benz. Не на весь, конечно, а на подрулевой рычажок коробки передач. Ну и так как правый рычаг отвечает за управление роботом, то левый получился явно перегруженным. Настолько, что даже колёсиков тут два: первым управляются передние стеклоочистители, вторым – «метла» пятой двери. Со щётками ветрового стекла всё просто: включил автоматический режим – и они работают. А вот крутить второе колёсико неудобно. И если к отсутствию кнопочек я привык быстро, то включение заднего дворника меня не радовало до конца поездки.

Передние сиденья хороши, и даже длина подушек мне показалась вполне достаточной. Да и в остальном они удачные: мне с ростом 180 см хватало и места, и диапазона регулировок. Разумеется, есть спереди и беспроводная зарядка, и разъёмы USB, и Type-C. Кстати, медиасистема поддерживает и Apple CarPlay, и Android Auto.

Приборная панель тоже сначала вызвала не просто вопросы, а бурление нехороших чувств. Восемь дюймов – это не самый фантастический размер, и при первом взгляде казалось, что читать, что там написано, будет сложно. К счастью, ошибся: перегружать приборку ненужной информацией, выведенной мелкими символами в неожиданных местах, тут не стали. Всё читается хорошо, искать ничего не приходится. Правда, отсутствие козырька хоть и выглядит стильно, но заставляет экран иногда бликовать.

Задний ряд радует завидным для класса простором для ног. «Сам за собой» я разместился свободно, каких-то существенных претензий нет. Разумеется, есть обогрев сидений, дефлекторы системы кондиционирования, Isofix для детских кресел, подлокотник. Вентиляции тут нет (она есть только у передних кресел), но в этом классе она и не требуется.

Интересная особенность салона Jaecoo J6 – наличие международной сертификации от TÜV SÜD, которая подтверждает его комфорт для домашних питомцев. То есть, материалы отделки салона устойчивы к износу от когтей животных, они гипоаллергенны и легко чистятся. Говорят, кошечки и собачки могут даже съесть этот салон, и ничего им от этого не будет. Правда, производитель ничего не сообщает о том, что за это сделает с питомцем его владелец.

Надо сказать, что салон J6 не производит впечатление дешёвого, как можно было бы ожидать от кроссовера В-класса. Выглядит весьма прилично, в нём ничего не скрипит и не стучит, и, что совсем уж странно неожиданно для «китайца» этого сегмента – вполне приличный на ощупь.

Ну и, заканчивая рассказ о внутреннем мире J6, стоит упомянуть большой багажник объёмом 480 литров (или 1180 с разложенными задними сиденьями) и огромную панорамную крышу. Первое – полезно, второе – приятно.

Один из многих

Jaecoo J6 построен на хорошо нам знакомой по другим автомобилям концерна Chery платформе T1X. И если внешне этот кроссовер выглядит серьёзнее молодёжной Omoda C5 или легкомысленно-игривого Tiggo 7 Pro, то технически практически ничего нового в нём нет. Это всё те же передний привод (полный обещают, но чуть позже), 1,5-литровый турбированный двигатель серии Acteco второго поколения (147 л.с., 210 Нм), роботизированная коробка DCT6 «мокрого» типа. Вот только задняя подвеска у J6 многорычажная, что для переднеприводных кроссоверов этого производителя нетипично: обычно у них используется балка, а многорычажка положена только полноприводным версиям. Что же, тем интереснее будет проверить автомобиль на ходу.

Как и ожидалось, революции не произошло. Связка мотора и робота настроена хорошо, нет никаких «затупов» при нажатии на педаль газа, можно даже спокойно выходить на обгоны. Но на высокой скорости на трассе М-4 гнать даже на нештрафуемых 129 км/ч было не слишком приятно: машина боится колеи и не демонстрирует управляемости спорткара. Да и не спорткара тоже: это обычный компактный кроссовер, которому положено быть не слишком дорогим, но очень универсальным. Это не звезда хайвэя и не автомобиль для удовлетворения драйверских амбиций. Ехать – да, возить себя на работу – да, выезжать иногда семьёй за город – да. Играть в шашечки с «тапкой в пол» – нет, увольте. Однако какого-то разочарования от этого не испытываешь, потому что слишком многого и не ожидаешь.

Зато в салоне сравнительно тихо (в том числе благодаря двойному переднему остеклению), музыка играет неплохо, и обзор хороший. Причём даже в отвратительную погоду со снегом и дождём боковые зеркала заднего вида оставались чистыми.

На трассе задняя многорычажная подвеска больших преимуществ по сравнению с балкой не показала. Зато на разбитой дороге через поле она проявила себя в полной мере: поведение кроссовера можно оценить как стабильное, он неплохо шёл по ямам и кочкам, не пытался уйти с траектории. Пробить подвеску мы тоже не смогли. Скорее всего, при желании можно пробить всё что угодно, но за два дня поездок по дорогам с разным покрытием ни одного пробоя поймать не удалось: энергоёмкость подвесок на высоте. Рулевое управление не радует образцовой обратной связью, но для своего сегмента оно вполне типичное. А вот тормоза однозначно хороши – к ним никаких вопросов нет.

Отдельного упоминания заслуживает работа электроники. В обычных режимах (то есть в городской эксплуатации или на трассе при скорости до 100 км/ч) она справляется со своими функциями достаточно адекватно и точно лучше, чем у первых Омод С5, где её приходилось сразу же отключать (по крайней мере, систему удержания в полосе – точно). В J6 все ассистенты работают как-то интеллигентнее, не доминируя над водителем, а именно помогая ему. А вот на платной трассе я всё же начал потихоньку отключать всё подряд: на скорости за 120 км/ч постоянно приходится подруливать, а когда этим же пытается заниматься то же удержание в полосе, ни к чему хорошему это не приводит. Впрочем, так ли много у нас дорог, где можно летать за 120?

Что почём?

Ну а теперь традиционно грустная информация: сколько всё это стоит. Сейчас у нас доступны три комплектации Jaecoo J6: «Актив», «Комфорт» и «Престиж». Все они – переднеприводные, с одинаковыми мотором и коробкой передач. Стоимость базового исполнения составляет 2,29 миллиона рублей. Оборудована комплектация неплохо:

Cветодиодная оптика, кондиционер, обогрев ветрового стекла, форсунок, руля и передних сидений, 9-дюймовая медиасистема с Apple CarPlay и Android Auto, цифровая 8-дюймовая приборная панель, фронтальные и боковые подушки безопасности, задние датчики парковки, ассистенты спуска с горы и старта на подъёме. Диски колёс – 17-дюймовые.

1 / 2 2 / 2

Вторая комплектация «Комфорт» обойдётся в 2,5 миллиона рублей. Тут уже будут и двухзонный климат-контроль, и электропривод багажника, и камера заднего вида, и электрорегулировки водительского сиденья, и обогрев задних сидений, и 13,2-дюймовая мультимедийная система, и 18-дюймовые литые диски колёс.

В топовом «Престиже» за 2,65 миллиона появятся панорамная крыша, вентиляция

передних сидений, многослойные передние стёкла, система кругового обзора, полный комплекс ADAS и беспроводная зарядка для смартфона.

В нынешней реальности эти цены не запредельные. Позволят ли они занять своё место Jaecoo J6 в нише компактных кроссоверов? Трудно сказать. Основными его конкурентами должны стать Haval Jolion, Belgee X50 и Omoda C5, и соревноваться с двумя первыми автомобилями ему будет сложно. Но у него есть свои козыри в виде удачного экстерьера и богатого для своего класса оснащения, так что и шансы на успех есть тоже. В общем, поживём – увидим.