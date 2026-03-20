Замахнувшийся на Mercedes-Maybach седан Nio ET9 стал ещё роскошнее

Китайская компания Nio представила две сецверсии своего флагманского седана ET9: одна из них (та, что с золотистыми боковинами) вдохновлена горным массивом Хэйдушань в китайской провинции Цинхай, а вторая (с синими боковинами) — Великой океанской дорогой в Австралии. Обе версии будут выпущены тиражом 199 экземпляров.

Роскошный электроседан седан Nio ET9 вышел на китайский рынок в марте 2025 года, он был довольно тепло встречен покупателями, но после бодрого первого полного месяца продаж (апреля), когда было реализовано 810 машин, спрос пошёл на спад. Общий объём продаж Nio ET9 с марта 2025 года по конец февраля 2026 года составил 2722 шт., при этом за первые два месяца текущего года реализовано всего 121 шт. Для сравнения скажем, что главный конкурент — Maextro S800 от Huawei и JAC — в январе-феврале этого года разошёлся в Китае тиражом 3720 шт., а Yangwang U7 от BYD продан в количестве 170 шт.

С технической точки зрения Nio ET9 безупречен, но внешне он не выглядит как типичный представительский седан, и это, видимо, очень смущает клиентов. Кроме того, у Nio ET9 нет версий с ДВС, как у Maextro S800 и Yangwang U7, что тоже сильно ограничивает спрос. Тем не менее Nio не сдаётся и пытается повысить привлекательность ET9 различными дорогими спецверсиями: осенью прошлого года была запущена эксклюзивная серия Horizon Edition, вдохновлённая мировыми природными достопримечательностями.

Мы бы не удивились, если бы в серии Horizon Edition появилась версия, посвящённая озеру Байкал, но пока такой нет, а есть две вышеозначенные версии с двухцветной окраской. Краска на эти машины наносится вручную в несколько слоёв, для чего требуется более 100 часов работы. Комплектация седанов из серии Horizon Edition самая богатая, она дополнена особо изысканной отделкой салона тиснёной кожей и кучей надписей Horizon, в том числе на порогах и на съёмных кожаных подушках.

Стоят лимитированные спецверсии от 818 000 юаней (10 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как базовый Nio ET9 сейчас можно купить за 768 000 юаней (9,38 млн рублей).

Техническая начинка стандартная: два электромотора (передний и задний) выдают совокупно 520 кВт (707 л.с.) и 700 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч, полного заряда батареи ёмкостью 102 кВт·ч хватает на 620 км пробега по циклу CLTC.

Добавим, что Nio — единственная из крупных молодых электромобильных компаний из Китая, которая пока так и не добавила с свой модельный ряд plug-in гибридные модели, хотя все конкуренты уже это сделали. По итогам 2025 года Nio, работающая с 2014 года, осталась убыточной компанией: чистый убыток составил 2,14 млрд долларов США, но это на 33,3% меньше убытка в 2024 году, а в четвёртом квартале 2025 года компании и вовсе удалось получить прибыль — правда, не очень большую, в размере 283 млн долларов.