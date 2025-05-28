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  • Новый облегчённый BMW M2 CS: 530 «лошадей» на 1700 кг массы и только задний привод

Новый облегчённый BMW M2 CS: 530 «лошадей» на 1700 кг массы и только задний привод

28.05.2025 95 2 0

Компания BMW представила топ-версию CS младшего спорткупе M2 поколения G87. Новинка получила форсированный до 530 л.с. рядный 6-цилиндровый битурбомотор S58, расширенный набор углепластиковых деталей и перенастроенную подвеску, продажи начнутся в конце лета этого года.

BMW M2 поколения G87 дебютировал осенью 2022 года и летом прошлого года пережил плановое обновление, в результате которого стал чуть мощнее: сейчас стандартная для M2 бензиновая рядная «битурбошестёрка» S58 выдаёт 480 л.с. и 600 Нм, а на версии CS её отдача увеличена до 530 л.с. и 650 Нм — ровно столько же этот мотор выдаёт на старшем полноприводном купе BMW M4 Competition M xDrive, но привод у BMW M2 CS только задний, контролировать тягу помогает самоблокирующийся дифференциал M Sport.

Новый BMW M2 CS оснащается только 8-ступенчатой автоматической коробкой передач M Steptronic, тогда как для обычного купе М2 в виде бесплатной опции предлагается 6-ступенчатая «механика». По сравнению со стандартным BMW M2 с АКП время разгона до 100 км/ч у версии CS уменьшилось с 4,0 до 3,8 с, максимальная скорость с пакетом M Driver's Package (у M2 CS он входит в стандартное оснащение) увеличилась с 285 до 302 км/ч.

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Снаряженная масса версии CS по сравнению с обычным BMW M2 с АКП уменьшилась с 1730 до 1700 кг, этого удалось добиться за счёт установки расширенного комплекта углепластиковых деталей: из лёгкого композита выполнены крыша, корпуса зеркал, крышка багажника, задний диффузор и многие детали интерьера, в том числе центральный тоннель. К внешним особенностям BMW M2 CS относятся перепрофилированные воздуховоды на передке, увеличенный передний сплиттер чёрного матового цвета, более пухлые пороги, более крупный задний спойлер типа «утиный хвостик», более развитый задний диффузор и кованые колёса особого дизайна. За доплату предлагается выполненный из карбона и титана выпускной коллектор двигателя M Performance с особо ярким звуком выхлопа.

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В салоне BMW M2 CS, как ни странно, сохранены задние сиденья, хотя за их счёт можно было бы дополнительно снизить снаряженную массу. Спереди установлены ковшеобразные спортивные кожаные кресла M Carbon с электрорегулировками, обогревом и подсвеченными логотипами CS. Также логотипы CS нанесены на центральный тоннель, пороги и дверные карты. В стандартное оснащение входят двухзонный климат-контроль и мощная аудиосистема Harman Kardon.

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Ходовая часть BMW M2 в привязке к версии CS тоже подверглась ревизии: дорожный просвет уменьшен с 123 до 119 мм, ради более точной управляемости пересмотрены характеристики пружин и адаптивных амортизаторов, заново откалибрована вся ездовая электроника. Тормоза с передними 6-поршневыми суппортами остались стандартными, но суппорты у версии CS по умолчанию окрашены в красный цвет. За доплату предлагаются более мощные карбон-керамические тормоза. Штатная размерность шин — 275/35 ZR 19 спереди и 285/30 ZR 20 сзади.

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BMW M2 CS будет производиться там же, где и все купе BMW 2 Series — на мексиканском заводе BMW в Сан-Луис-Потоси. Минимальная цена версии CS в Германии составит 115 000 евро, тогда как стандартный BMW M2 стоит от 77 500 евро. Тираж купе M2 CS будет ограничен, но BMW не сообщает, сколько именно машин запланировано к выпуску.

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2 комментария
28.05.2025 14:00
Алексей

The top speed of the special-edition model, which comes with the M Driver’s Package as standard.

28.05.2025 14:04
nazarov66-r@mail.ru

Ты что это брат, на заморском залепетал?)

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