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  • Обновлённый Audi RS 3 обновил рекорд Нюрбургринга. Ждём ответа от BMW M2

Обновлённый Audi RS 3 обновил рекорд Нюрбургринга. Ждём ответа от BMW M2

21.06.2024 77 0 0

Компания Audi ещё не представила обновлённый RS 3, но уже отрапортовала о его недюжинных динамических качествах: модель вернулась на первую строчку списка самых быстрых автомобилей Нюрбургринга в классе Compact cars: заводской пилот Audi Sport Фрэнк Стипплер за рулём обновлённого спортседана Audi RS 3 «пролетел» Северную петлю за 7 мин 33,123 с.

Audi RS 3 актуального поколения (для «эр-эски» оно третье по счёту, для Audi A3 и Audi S3 — четвёртое) дебютировал в июле 2021 года, его карьера началась как раз с рекорда Нюрбургринга: 14 июня того же года Фрэнк Стипплер на закамуфлированном предсерийном седане Audi RS 3 проехал Нордшляйфе за 7 мин 40,748 с. 5 апреля 2023 года этот рекорд побил Йорг Вайдингер за рулём BMW M2 новейшего поколения G87, его время — 7 мин 38,706 с.

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BMW M2 имеет преимущество в мощности: его 3,0-литровый рядный бензиновый битурбомотор S58 в 2023 году выдавал 460 л.с. и 550 Нм, а в ходе недавнего обновления его отдача была повышена до 480 л.с. и 600 Нм.

Установленная под капотом Audi RS 3 рядная бензиновая «турбопятёрка» EA855 evo c рабочим объёмом 2,5 л заметно слабее — 400 л.с. и 500 Нм (на версиях performance edition — 407 л.с. и 500 Нм), но у ингольштадтского спорткара есть преимущество в виде полного привода (BMW M2 бывает только заднеприводным), причём не простого, а с двумя индивидуальными муфтами в приводе задних колёс, позволяющими буквально ввинчивать машину в повороты.

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В сегодняшнем пресс-релизе, посвящённом новому рекорду Нюрбургринга, Audi сообщила, что обновлённый RS 3 не станет мощнее: базовая отдача двигателя останется на уровне 400 л.с. и 500 Нм, но перенастроенное шасси позволило автомобилю стать быстрее. Обновлена в основном управляющая электроника, которая более слаженно управляет всеми системами автомобиля. Фрэнк Стипплер в частности утверждает, что новый алгоритм векторизации тормозного момента позволяет раньше снижать скорость перед поворотом и точнее вставать на идеальную траекторию, водителю при этом нужно меньше вращать рулём — соответственно уменьшаются потери на ёрзанье, скорость прохождения круга увеличивается.

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Обновлённый седан Audi RS 3, на котором Фрэнк Стипплер проехал Северную петлю за за 7 мин 33,123 с, был оснащён опциональными адаптивными амортизаторами, карбон-керамическими тормозами и очень цепкими на сухом асфальте полусликами Pirelli P Zero Trofeo R. Как и три года назад, автомобиль утюжил Нордшляйфе в камуфляжной, но не слишком агрессивной окраске: уже видно, что Audi RS 3 получил новый дизайн бамперов и новую светодиодную оптику. О прочих изменения Audi обещает рассказать 20 августа, когда состоится премьера обновлённого RS 3. В гамме останутся хэтчбек и седан, но для рекордный заездов на Нюрбургринге используется седан — у него более подходящая для этой трассы аэродинамика. В продажу обновлённый Audi RS 3 поступит в октябре.

Добавим, что обычный Audi A3 пережил рестайлинг в марте, а в апреле были представлены обновлённые младшие спортивные хэтчбек и седан Audi S3 с 2,0-литровым бензиновым турбомотором (333 л.с. и 420 Нм).

Обновлённый BMW M2 справил премьеру на прошлой неделе — возможно, подросшая мощность позволит ему побить свежий рекорд Audi RS 3.

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