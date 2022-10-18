Audi RS 3 performance edition: больше мощности и скорости за небольшую доплату

Audi RS 3 нового поколения дебютировал в прошлом году в кузовах седан и хэтчбек, седан в том же году установил рекорд круга в классе компактных автомобилей на Северной петле Нюрбургринга — его пока никто не побил. Ну а сегодня подразделение Audi Sport представило доработанный вариант RS 3 с приставкой performance edition, указывающий на увеличение производительности.

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За основу версии performance edition взята стандартная «эр-эска» с опциональным пакетом RS Dynamics Plus, который поднимает потолок максимальной скорости с 250 до 290 км/ч, а у performance edition он ещё выше — 300 км/ч, это лучший показатель в С-классе среди серийных машин.



Время разгона с 0 до 100 км/ч не изменилось — 3,8 с, но Audi утверждает, что в целом версия performance edition — самая дерзкая и отзывчивая в гамме. Давление наддува 2,5-литрового рядного мотора увеличено с 1,5 до 1,6 бар, максимальная мощность увеличена с 400 до 407 л.с. и достигается чуть позже, чем до апгрейда, — при 5700, а не при 5600 об/мин. Зато полка крутящего момента в 500 Нм стала шире: было — с 2250 до 5600 об/мин, стало — с 2250 до 5700 об/мин. Кроме того, слегка модернизирована система выпуска — она у версии performance edition даёт более сочный и громкий звук выхлопа.



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Трансмиссия — стандартная: 7-ступенчатый «автомат» S tronic типа DCT (с двумя сцеплениями) и система полного привода RS Torque Splitter с двумя индивидуальными муфтами в приводе задних колёс.



Шасси тоже стандартное для RS 3, но у версии performance edition в него включены все возможные опции, а именно адаптивные амортизаторы с электронным управлением, полуслики Pirelli P Zero Trofeo R (на них был установлен рекорд Нюрбургринга) и карбон-керамические тормоза (диаметр передних тормозных дисков — 380 мм, задних — 310 мм) с уникальными для версии performance edition синими суппортами.

К другим отличительным особенностям Audi RS 3 performance edition относятся ажурные 10-спицевые 19-дюймовые колёсные диски, уникальный набор цветов кузова и световая проекция надписи RS performance на землю, которой можно любоваться при открытых передних дверях. В секции дневных ходовых огней матричных фар добавлен особый режим: при открытии дверей они вместо дефолтного клетчатого флага последовательно отображают цифру 300, указывающую на максимальную скорость модели, а при закрытии — комбинацию RS 3.



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Версия performance edition стандартно комплектуется ковшеобразными передними креслами с интегральными подголовниками, но ремни окрашены в синий цвет. Прострочка обивке, центральная метка на руле и светодиодная подсветка тоже синие. Фон меню на экране мультимедийном дисплее стилизован под карбон. Над бардачком разместилась номерная табличка автомобиля.



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Audi выпустит всего 300 экземпляров RS 3 performance edition, седан стоит от 75 000 евро, хэтчбек — от 77 000 евро, что на 15 000 евро больше, чем за стандартные версии RS 3. Учитывая, то тираж ограничен, можно не сомневаться, что наценка с лихвой себя окупит со временем, если, конечно, машину беречь и рассчитывать в перспективе выгодно продать.

