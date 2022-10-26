Глядите какая «конфетка»! Представлено купе BMW M2 в заводском тюнинге M Performance

Компания BMW представила комплект деталей заводского тюнинга M Performance для купе BMW M2 нового поколения G87, который позволяет не только сделать облик спорткара более агрессивным, но и улучшить его ходовые качества.

Премьера новой младшей «эмки» состоялась 12 октября, купе поколения G87 поразило поклонников баварской марки брутальными формами, равнодушных к ним почти нет, спектр эмоций широчайший — от любви до ненависти. Тем, кому квадратно-выпуклые поверхности новой М2 пришлись по вкусу, BMW предлагает для этой модели дополнительный эстетический допинг, причём, пожалуй, никогда прежде комплект M Performance Parts не менял облик исходной модели так сильно, чему позавидуют многие опытные тюнинг-ателье.

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Помимо того, что BMW в рамках программы M Performance предлагает заменить многие стандартные пластиковые и стальные кузовные детали «эмки» углепластиковыми, есть несколько полностью уникальных элементов аэродинамического оперения, также выполненных из углепластика, — все они прошли продувку в аэродинамической трубе и положительно влияют на поведение автомобиля на высоких скоростях. В ассортименте есть передний сплиттер, боковые закрылки перед колёсными арками, маленькие горизонтальные направляющие за колёсными арками, новый задний бампер с развитым диффузором и ребристыми карбоновыми вставками по краям, спойлер над задним стеклом, удлинённый спойлер на крышке багажника или высокое фиксированное антикрыло вместо него. Для переднего бампера можно заказать яркий тканевый буксирный хлястик.



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Особый шик автомобилю придаёт новая облегчённая на 8 кг система выхлопа из нержавеющей стали, титана и керамики с расположенными по углам трапеции четырьмя патрубками. Но можно оставить и стандартную горизонтальную «четырёхстволку», обернув её в углепластик. Кроме того, предусмотрены три новых варианта кованых колёсных дисков — 20-дюймовые для передней оси и 21-дюймовые для задней (у стандартной «эмки» колёса на дюйм меньше: спереди 19-дюймовые, сзади 20-дюймовые). Для подвески предлагаются регулируемые вручную пружины, позволяющие уменьшить дорожный просвет на 10 мм и добиться ещё большей цепкости «эмки» в поворотах.



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Для салона тоже предлагается куча крупного и мелкого углепластикового декора: на порогах, передней панели, центральном тоннеле, руле, тыльной стороне передних кресел и т. д. Руль можно снабдить центральной меткой и комбинированной обивкой из тиснёной кожи и алькантары. Цепкая алькантаровая обивка предлагается также для подлокотников. Коврики, ремни и дверные карты можно украсить элементами в фирменных цветах BMW M GmbH.



Силовая установка в BMW M2 в любом случае остаётся стандартной, поскольку она и так в полушаге от более высокой по рангу модели BMW M4. Напомним, что новая M2 оснащается 3,0-литровой рядной бензиновой «битурбошестёркой» S58 (460 л.с., 550 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» либо опциональной 6-ступенчатой «механикой». Ведущие колёса — строго задние, самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением входит в стандартную комплектацию. До 100 км/ч BMW M2 на «автомате» разгоняется за 4,1 с, на «механике» — за 4,3 с, максимальная скорость с пакетом M Driver’s Package — 285 км/ч.



В продаже BMW M2 нового поколения появится в апреле 2023 года (цена в Германии — от 72 800 евро), тогда же её можно будет дооснастить дорогостоящими деталями M Performance, с которыми цена улетит далеко за «сотку».

