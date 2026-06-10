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Обновлённый Volkswagen Caddy рассекречен полностью, цены известны

10.06.2026 59 0 0
Обновлённый Volkswagen Caddy рассекречен полностью, цены известны

Дилеры немецкой марки в Европе сегодня, 10 июня 2026 года, начали принимать заказы на посвежевшие фургоны и минивэны.

Выпуск Volkswagen Caddy был налажен ещё в 1980 году, с тех пор модель успела несколько раз сменить поколение. Актуальная четвёртая генерация была представлена в 2020 году, а в 2024-м автомобиль пережил первое обновление. Второй рестайлинг немецкий производитель анонсировал минувшей весной и показал внешность посвежевшей модели, а теперь новинка рассекречена полностью.

На фото: обновлённые минивэн и фургон Volkswagen Caddy

Как отметили в компании, после обновления у Volkswagen Caddy остались модификации с двумя версиями колёсной базы («растянутому» варианту положена прибавка Maxi к названию), а также исполнения с различными версиями загрузки и размещения пассажиров в салоне (компоновка на пятерых / семерых седоков). Помимо этого, осталась модификация Caddy Flexible, который можно превратить из пятиместного легкового автомобиля в полноценный двухместный фургон с перегородкой.

На фото: салон обновлённого Volkswagen Caddy

В салоне посвежевшего VW Caddy перед водителем находится трёхспицевое рулевое колесо с усечённым ободом, серебристой вставкой и физическими кнопками. За ним располагается виртуальная приборка под козырьком (диагональ – 10,25 дюйма), а по центру передней панели установлен «торчащий» тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 12,9 дюйма. В нижней части дисплея есть подсвечиваемые сенсорные ползунки для управления климатической установкой.

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В список стандартного оснащения всех Caddy, включая базовый фургон Cargo, теперь входят устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 25 Вт) и пара портов USB-C (до 60 Вт) в передней части салона. Ещё модели достались новые чехлы на сидения и изменённый дизайн дверных карт. Для пассажирской версии Caddy и исполнения Flexible предусмотрены вешалки для курток, расположенные на боковых стойках.

На фото: обновлённый Volkswagen Caddy Cargo

Напомним, экстерьер так называемого «каблучка», оформлен в актуальном фирменном стиле бренда. Так, минивэн и фургон получили новые легкосплавные колёсные диски размером от 16 до 18 дюймов, пересмотренная палитра для кузова, а также другой бампер в двух вариантах исполнения (в зависимости от модификации).

Моторная гамма осталась прежней. В пресс-службе Volkswagen отметили, что версии обновлённого Caddy доступны с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с подключаемой гибридной установкой. У последнего из перечисленных варианта совокупный запас хода превышает 620 км, из них до 122 км автомобиль может проехать только на электротяге.

На фото: обновлённый Volkswagen Caddy California

Дилеры немецкой марки в Европе начали принимать заказы на посвежевшие фургоны и минивэны сегодня, 10 июня 2026 года. На домашнем рынке, в Германии, цена VW Caddy Cargo со стандартной колёсной базой стартует с отметки 31 511 евро (эквивалентно примерно 2,62 млн рублей по текущему курсу), за удлинённый вариант просят не менее 34 051 евро (около 2,83 млн рублей). Стоимость пассажирского обновлённого Caddy равна 34 200 евро (около 2,84 млн рублей) и 37 562 евро (около 3,12 млн рублей) соответственно.

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