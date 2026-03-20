Завод в Санкт-Петербурге возвращается к работе: сварен первый кузов кроссовера Jeland

Российский холдинг «АГР», основанный в 2023 году, на сегодняшний день отвечает за несколько автомобильных проектов. Так, он наладил на предприятии в Санкт-Петербурге (ранее принадлежало Hyundai) выпуск автомобилей под маркой Solaris, организовал производство автомобилей под маркой Tenet на заводе под Калугой (прежде им владел концерн Volkswagen), а также анонсировал появление пары новых брендов на российском рынке – Tenet Plus и Jeland. Оба новых проекта реализуются в рамках партнёрства с китайской компанией Defetoo.

На фото: первый кузов автомобиля марки Jeland, сваренный на заводе под Санкт-Петербургом

Теперь стало известно, где именно производитель намерен выпускать автомобили под новой местной маркой Jeland. Как и предполагалось, в дальнейшем модели встанут на конвейер завода в Шушарах (под Санкт-Петербургом), который ранее принадлежал концерну General Motors, а затем компании Hyundai. Сейчас эта производственная площадка входит в портфель холдинга «АГР».

Когда на этом заводе стартует серийное производство машин, станет известно позже, ранее сообщалось, что машины местной сборки появятся во второй половине 2026 года. Пока что пресс-служба холдинга «АГР» рассказала о том, что на мощностях предприятия, пережившего масштабное технологическое переоборудование, был сварен первый кузов автомобиля бренда Jeland. Известно, что в дальнейшем здесь будет налажено производство полного цикла.

На фото: Jaecoo J6

Сообщается, что на заводе было установлено современное технологическое оборудование, создана лаборатория с контрольно-измерительной машиной, а также практически заново был создан цех сварки. Так, здесь установили 120 промышленных роботов, в производстве планируется использовать роботизированную точечную и шовную сварку в среде инертного газа, автоматическое нанесение герметика на кузовные элементы, системы машинного зрения и автоматические кондукторы для обеспечения высокой точности геометрии кузова.

На фото: Jaecoo J7 нового модельного года

В компании отметили, что сварочный цех завода в Шушарах рассчитан на производство четырёх моделей кузова, каждая из которых может иметь несколько модификаций – со стандартной или панорамной крышей, передним или полным приводом. «В общей сложности производственная линия может выпускать до 12 различных вариантов кузовов», – добавили в пресс-службе холдинга «АГР».

На фото: Jaecoo J8

Ранее предполагалось, что под маркой Jeland в России будет налажен выпуск кроссоверов китайской марки Jaecoo, продукция которой на сегодняшний день представлена на местном рынке. Напомним, актуальный модельный ряд включает в себя кроссоверы J6 (вышел на рынок в начале текущего месяца), J7 и J7 нового модельного года (старт продаж был объявлен в конце 2025 года), а также флагманский SUV с индексом J8.

Ещё одним недавним совместным проектом холдинга «АГР» и Defetoo стало создание марки Tenet Plus. Как Kolesa.ru предполагал ранее, под ней планируется выпускать в РФ автомобили бренда Lepas (он, как и Jaecoo, входит в портфель поднебесной корпорации Chery). В прошлом месяце новая марка рассекретила внешность одной из грядущих моделей, предназначенных для местного рынка.