Jaecoo J7 нового модельного года стартует в России: кроссовер стал доступнее

Популярный паркетник Jaecoo теперь представлен с дизайном спецверсии. Модель доступна с турбомотором 1.6, у которого два варианта мощности. Привод передний или полный.

Кроссовер Jaecoo J7 нового, 2026 модельного года российское представительство марки официально анонсировало неделю назад. А теперь такой паркетник обзавелся собственной страницей на местном сайте Jaecoo, вдобавок там выложили прайс-лист. Также на сайте отмечается, что посвежевший кроссовер уже добрался до дилерских центров.

Напомним, Jaecoo J7-2026 получил облик особого исполнения Limited Edition, которое в РФ появилось несколько месяцев назад (сейчас на сайте бренда этого варианта уже нет). Внешние отличия от прежнего «просто» J7 – собственные бамперы и уменьшенная радиаторная решетка с сеткой вместо вертикальных плашек. Длина свежего паркетника составляет 4600 мм, что на 100 мм больше, чем у предыдущего стандартного Jaecoo J7. Ширина – 1898 мм против 1865 мм у дореформенного SUV. Высота и колесная база не изменились – 1680 и 2672 мм соответственно.

Спецверсия Limited Edition предлагалась с турбомотором 1.5 (147 л.с., 210 Нм), шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями и передним приводом. А вот Jaecoo J7 2026 модельного года с аналогичным дизайном доступен со старшим турбомотор 1.6 и 7DCT. В комплектациях Urban и Ultimate свежий паркетник представлен с передним приводом, двигатель этих версий выдает 150 л.с. и 275 Нм. В исполнениях Lifestyle и Supreme модель имеет полный привод, в этом случае мощность мотора 1.6T составляет 186 л.с. (максимальный крутящий момент – те же 275 Нм).

В списке оборудования топового паркетника есть панорамный люк, обогрев лобового стекла, беспроводная зарядка, подогрев руля, передних и задних сидений (передние кресла – еще и с вентиляцией), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.

С переходом на новый дизайн кроссовер стал доступнее. Согласно прайс-листу, Jaecoo J7 2026 модельного года без учета акций обойдется в 2 799 000 – 3 399 000 рублей. Паркетник с прежним дизайном еще есть в продаже, рекомендованная цена J7 2025 года выпуска варьируется от 2 959 900 до 3 509 900 рублей.