Рестайлинг ×
  • Jaecoo J7 нового модельного года стартует в России: кроссовер стал доступнее

Jaecoo J7 нового модельного года стартует в России: кроссовер стал доступнее

30.12.2025 304 0 0
Jaecoo J7 нового модельного года стартует в России: кроссовер стал доступнее

Популярный паркетник Jaecoo теперь представлен с дизайном спецверсии. Модель доступна с турбомотором 1.6, у которого два варианта мощности. Привод передний или полный.

Кроссовер Jaecoo J7 нового, 2026 модельного года российское представительство марки официально анонсировало неделю назад. А теперь такой паркетник обзавелся собственной страницей на местном сайте Jaecoo, вдобавок там выложили прайс-лист. Также на сайте отмечается, что посвежевший кроссовер уже добрался до дилерских центров.

1 / 2
2 / 2

Напомним, Jaecoo J7-2026 получил облик особого исполнения Limited Edition, которое в РФ появилось несколько месяцев назад (сейчас на сайте бренда этого варианта уже нет). Внешние отличия от прежнего «просто» J7 – собственные бамперы и уменьшенная радиаторная решетка с сеткой вместо вертикальных плашек. Длина свежего паркетника составляет 4600 мм, что на 100 мм больше, чем у предыдущего стандартного Jaecoo J7. Ширина – 1898 мм против 1865 мм у дореформенного SUV. Высота и колесная база не изменились – 1680 и 2672 мм соответственно.

Спецверсия Limited Edition предлагалась с турбомотором 1.5 (147 л.с., 210 Нм), шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями и передним приводом. А вот Jaecoo J7 2026 модельного года с аналогичным дизайном доступен со старшим турбомотор 1.6 и 7DCT. В комплектациях Urban и Ultimate свежий паркетник представлен с передним приводом, двигатель этих версий выдает 150 л.с. и 275 Нм. В исполнениях Lifestyle и Supreme модель имеет полный привод, в этом случае мощность мотора 1.6T составляет 186 л.с. (максимальный крутящий момент – те же 275 Нм).

1 / 2
2 / 2

В списке оборудования топового паркетника есть панорамный люк, обогрев лобового стекла, беспроводная зарядка, подогрев руля, передних и задних сидений (передние кресла – еще и с вентиляцией), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.

С переходом на новый дизайн кроссовер стал доступнее. Согласно прайс-листу, Jaecoo J7 2026 модельного года без учета акций обойдется в 2 799 000 – 3 399 000 рублей. Паркетник с прежним дизайном еще есть в продаже, рекомендованная цена J7 2025 года выпуска варьируется от 2 959 900 до 3 509 900 рублей.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки рестайлинг Jaecoo Jaecoo J7 Chery
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Путешествия Как выглядит самая южная точка Дальнего Востока? Поехали туда на старом Москвиче Мы снова отправляемся в путешествие на нашем Москвиче-полярнике! В прошлом году мы добрались по зимникам до села Юрюнг-Хая – самого северного населённого пункта Дальнего Востока. Теперь приш... 30 0 0 30.12.2025
Статьи / Путешествия Вулканы, горячие источники и медведи: на старом Москвиче по Камчатке Это самое эпичное приключение за всё время наших путешествий! После Чукотки мы отправились ещё дальше – пароходом по Севморпути на Камчатку! Сначала был дикий квест доставки машины на полуос... 367 1 0 29.12.2025
Статьи / Выбор авто Семь причин купить Exeed VX Exeed VX – полноразмерный внедорожник и флагман модельной линейки Exeed. Обычно автомобили такого высокого уровня продаются не самыми большими тиражами: вещь статусная, и позволить себе её м... 1252 6 0 29.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75051 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45612 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17624 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
23 Новых автомобилей всё меньше: почему исчезают машины и кто в этом вино...
15 Мнимая экономия, износ мотора и очень много электроники: мифы и факты...
9 Полмиллиона рублей на ровном месте: кузовной ремонт Chery Tiggo 7 Pro
Новые комментарии
Change privacy settings