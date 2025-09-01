Jaecoo J7 с дизайном в стиле Range Rover Evoque и новым мотором: цены в России

Российское подразделение Jaecoo объявило о расширении линейки версий кроссовера J7. Покупателям теперь доступен вариант Limited Edition с другим обликом и младшим турбомотором 1.5. Новое исполнение предложено в двух комплектациях.

Бренд Jaecoo был создан компанией Chery специально для экспортных рынков в 2023-м. В сентябре того же года марка официально добралась до России, ее первенцем стал кроссовер J7. В 2024-м адресованный РФ паркетник модернизировали. А теперь у нашего Jaecoo J7 появилась особая версия под названием Limited Edition: как отметили в пресс-службе местного представительства, ее создание приурочено как раз к двухлетию бренда в РФ. Впрочем, такой паркетник мы уже видели – в прошлом году он вышел на китайский рынок, но там модель представлена как Chery Tiggo 7 High Energy Edition.

Jaecoo J7 Limited Edition 1 / 2 Стандартный Jaecoo J7 2 / 2

От «просто» Jaecoo J7 новое исполнение отличается дизайном экстерьера. У Jaecoo J7 Limited Edition собственные бамперы и уменьшенная радиаторная решетка с сеткой (на решетке стандартного паркетника красуются вертикальные клинья). Кстати, обычный кроссовер и так внешне напоминает Range Rover Evoque, а благодаря новому «личику» это сходство стало еще сильнее.

Jaecoo J7 Limited Edition 1 / 6 Jaecoo J7 Limited Edition 2 / 6 Jaecoo J7 Limited Edition 3 / 6 Jaecoo J7 Limited Edition 4 / 6 Jaecoo J7 Limited Edition 5 / 6 Jaecoo J7 Limited Edition 6 / 6

Длина предназначенного для России J7 Limited Edition равна 4600 мм, что на 100 мм больше, чем у нашего «просто» J7. Ширина новой версии – 1898 мм против 1865 мм у стандартного SUV. Высота и колесная база не изменились – 1680 и 2672 мм соответственно. Паспортный дорожный просвет Jaecoo J7 Limited Edition – 189 мм (у исходного паркетника – 186 или 196 мм, в зависимости от комплектации).

Jaecoo J7 Limited Edition 1 / 4 Jaecoo J7 Limited Edition 2 / 4 Jaecoo J7 Limited Edition 3 / 4 Jaecoo J7 Limited Edition 4 / 4

Jaecoo J7 со стандартным дизайном предложен в России с бензиновой турбочетверкой 1.6, у которой два варианта мощности: 150 или 186 л.с. (максимальный крутящий момент един для обеих версий – 275 Нм). Такой кроссовер имеет семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями (7DCT), привод передний или полный. А вот у Jaecoo J7 Limited Edition с новым дизайном другая техника: под капотом установлен младший турбомотор 1.5 мощностью 147 л.с. (210 Нм), который работает в паре с 6DCT. «Лимитированный» кроссовер бывает исключительно переднеприводным.

Jaecoo J7 Limited Edition

Jaecoo J7 Limited Edition доступен в двух комплектациях. Базовая не имеет отдельного имени, вторая называется Top. Согласно прайс-листу, в списке оборудования начальной версии Limited Edition значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и передних кресел, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедиа с вертикальным планшетом диагональю 13,2 дюйма, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, камера заднего вида, круиз-контроль. Исполнение Top – это еще панорамный люк в крыше, электропривод багажной двери, вентиляция передних кресел, подогрев заднего дивана, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон, помощи при смене полосы движения и предупреждения о заднем перекрестном столкновении. За доплату для обеих версий предусмотрена двухцветная окраска кузова (40 000 рублей).

Рекомендованная цена базового Jaecoo J7 Limited Edition с 1.5T без учета акций – 2 759 900 рублей, Jaecoo J7 Limited Edition Top – 3 059 900 рублей. Кроссовер Jaecoo J7 2024 года выпуска со стандартным дизайном и турбомотором 1.6 сегодня стоит 2 909 900 – 3 689 900 рублей, 2025 года – от 2 959 900 до 3 509 900 рублей (в прайс-листе «свежих» машин нет 186-сильной версии).