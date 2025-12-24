Jaecoo готовит новую версию кроссовера J7 для российского рынка

У грядущего SUV будет такая же внешность, как у нынешнего варианта Limited Edition и техника от стандартной версии.

Марка Jaecoo, входящая в обширный портфель китайской компании Chery, была создана в 2023-м специально для экспортных рынков. В сентябре того же года этот бренд официально добрался до РФ, роль её первенца исполнил кроссовер J7, а уже в 2024-м адресованный российскому рынку паркетник был модернизирован. В начале осени 2025-го он обзавёлся особой версией под названием Limited Edition. А сейчас местный офис Jaecoo готовит новый вариант J7.

На фото: новая версия Jaecoo J7 для российского рынка

В компании отметили, что его появлению способствовали просьбы российских клиентов. Известно, что дизайн экстерьера у новой версии Jaecoo J7, предназначенной для российского рынка, окажется таким же как у нынешнего варианта с прибавкой Limited Edition к названию. Напомним, в Китае кроссовер с такой внешностью продаётся под названием Chery Tiggo 7 High Energy Edition.

Напомним, у присутствующего в линейке Jaecoo J7 Limited Edition есть несколько отличий во внешности от стандартного паркетника: он получил экстерьер в стиле Range Rover Evoque. Кроссоверу досталась иная решётка радиатора меньшего размера, с рисунком в виде ячеек (у обычной версии – хромированные вертикальные полосы) и довольно широкой чёрной рамкой на боковинах и по нижнему краю.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Ещё Jaecoo J7 Limited Edition получил другой передний бампер с внушительным центральным воздухозаборником и визуально разделяющей его планкой, окрашенной в цвет кузова. По бокам можно увидеть иначе оформленные боковые воздуховоды с интегрированными противотуманками. Корму тоже украсили новым задним бампером с более агрессивно выглядящим диффузором.

На фото: салон актуального Jaecoo J7 Limited Edition

Однако у новой версии паркетника, которую анонсировал российский офис Jaecoo, будет такая же «начинка», как у стандартной версии J7. Это значит, что кроссовер 2026 модельного года будет оснащаться бензиновой турбочетвёркой объёмом 1,6 литра, которую предложат в двух вариантах мощности – 150 и 186 л.с., при этом максимальный крутящий момент един – 275 Нм. В комплект к двигателю идёт семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Привод у новой версии будет только полный.

Для сравнения, у актуального J7 Limited Edition под капотом располагается «младший» 1,5-литровый турбомотор, максимальная отдача которого равна 147 л.с. (крутящий момент – 210 Нм). Этот двигатель работает в паре с шестиступенчатым роботом DCT. При этом такому кроссоверу положен исключительно передний привод.

Актуальному кроссоверу Jaecoo J7 Limited Edition, доступному в РФ, положены виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, а также вертикальный планшет информационно-развлекательной системы на 13,2 дюйма. Пока что в российском офисе марки не рассказали о том, каким окажется оснащение новой версии SUV 2026 модельного года. Прайс-лист грядущего паркетника, а также дата старта продаж будут обнародованы позже.