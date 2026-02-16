У Rolls-Royce Phantom появилась эксклюзивная версия с лазерной гравировкой на капоте

Авторынок ×
16.02.2026
Уникальный седан с прибавкой Arabesque создан в единственном экземпляре для клиента из Дубая (Объединённые Арабские Эмираты).

История Rolls-Royce Phantom насчитывает больше сотни лет: его производство началось ещё в 1925 году. Британская марка сейчас выпускает восьмое поколение полноразмерного седана, в основе которого лежит платформа Architecture of Luxury. Нынешняя роскошная четырёхдверка появилась в 2017-м, а обновление пережила весной 2022 года. В прошлом году Фантом обзавёлся двумя эксклюзивными вариантами – Dragon и Centenary, теперь компания показала Arabesque.

На фото: Rolls-Royce Phantom Arabesque

Новая уникальная версия Rolls-Royce Phantom Arabesque была создана в единственном экземпляре для клиента из Дубая (город в ОАЭ). Главной особенностью этого эксклюзивного седана является его капот с лазерной гравировкой. Причём известно, что британский автопроизводитель совершенствовал эту технику в течение последних пяти лет, и вот теперь наконец можно изучить результат этих трудов.

Создатели Phantom Arabesque сначала покрасили капот в более тёмный цвет, затем нанесли несколько слоев прозрачного покрытия, а после добавили более светлый верхний слой. Именно это «наращивание» слоёв покрытия обеспечило необходимую толщину для гравировки: на поверхности капота на глубину от 145 до 190 микрон был выгравирован сложный узор машрабия, который является характерной чертой традиционной арабской архитектуры.

Ещё в списке особенностей внешности числится нижняя часть кузова, окрашенная в чёрный оттенок Diamond Black, которая сочетается с верхними поверхностями, оформленными в светло-серебристом цвете Silver. Решётка радиатора выполнена из затемнённого хрома и имеет подсветку, кроме того, подсветить в этом автомобиле можно и фирменную статуэтку «Дух экстаза», которая располагается на кромке капота. Ещё этому автомобилю достались оригинальные 22-дюймовые колёсные диски.

Предусмотрены особенности и для оформления интерьера Rolls-Royce Phantom Arabesque. Так, передняя панель получила особенный декор из разной дорогой древесины: разные породы создают узор, повторяющий тот, который выгравирован на капоте. Салон отделан серой и чёрной кожей, дополнен уникальными ковриками, вышивкой на подголовниках и особенными накладками на пороги.

О технике Rolls-Royce Phantom Arabesque в компании ничего не сказали, очевидно, она стандартная. Напомним, нынешний Фантом оснащается мотором V12 с двойным турбонаддувом, его объём составляет 6,75 литра, мощность – 571 л.с., а максимальный крутящий момент – 900 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, представленный в октябре 2025 года Phantom Centenary, выпуск которого был приурочен к празднованию 100-летнего юбилея, получил особенное оформление даже для двигателя. Так, ему досталась специально разработанная крышка, выполненная в белом цвете Arctic White и дополненная вставками из 24-каратного золота.

1 комментарий
17.02.2026 12:03
Алексей

Машрабия это не узор, а резная решётка на окнах.

