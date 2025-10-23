Rolls-Royce подготовил особенный Phantom в честь 100-летия седана

Тираж специальной серии четырёхдверки, получившей «говорящую» прибавку Centenary (в переводе «столетний юбилей») к названию, будет насчитывать всего 25 экземпляров.

Уже сотню лет насчитывает история Rolls-Royce Phantom, ведь выпуск модели стартовал в 1925 году. Сейчас британская марка выпускает восьмое поколение полноразмерного седана, в основе которого лежит платформа Architecture of Luxury. Актуальная четырёхдверка появилась в 2017-м, а обновление пережила весной 2022 года. Начало празднованию столетия Фантома положил выпуск эксклюзивного варианта Dragon, который был создан по заказу клиента из Китая. Теперь производитель подготовил спецверсию Centenary.

На фото: Rolls-Royce Phantom Centenary 1 / 2 На фото: Rolls-Royce Phantom Centenary 2 / 2

Rolls-Royce Phantom Centenary окажется чуть менее эксклюзивным: тираж будет насчитывать 25 экземпляров, однако, очевидно, что все они разойдутся по частным коллекциям обеспеченных клиентов бренда. В компании отметили, что особенный вариант роскошного седана является «результатом более чем 40 000 часов работы»: Phantom Centenary находился в разработке более трёх лет.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В компании разработали юбилейную спецверсию таким образом, чтобы она смогла «рассказать историю автомобильной иконы». Rolls-Royce Phantom Centenary получил двухцветный кузов в качестве отсылки к «золотому веку Голливуда». Верхняя часть окрашена чёрным, нижняя – белым цветом, поверх каждого предусмотрено покрытие Super Champagne Crystal, дающее «металлическое мерцание» за счёт добавления частиц измельченного стекла.

1 / 2 2 / 2

На кромке капота находится узнаваемая статуэтка «Дух экстаза», которую для спецверсии выполнили из цельного 18-каратного золота и дополнительно покрыли 24-каратным золотом, которое должно предотвратить потускнение фигурки. Основание для статуэтки создали из белой эмали с надписью Phantom Centenary. Золото и белая эмаль также используются для логотипов и шильдиков, расположенных над радиаторной решёткой, на крышке багажника, а также на передних крыльях.

На фото: салон Rolls-Royce Phantom Centenary 1 / 2 На фото: салон Rolls-Royce Phantom Centenary 2 / 2

Образ Rolls-Royce Phantom Centenary завершается комплектом особенных 22-дюймовых колёсных дисков, на каждом из которых выгравировано по 25 линий: они символизируют 25 автомобилей, составляющих тираж коллекции, а вместе они образуют 100 линий и посвящены столетнему юбилею роскошного седана.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Салон отделан таким образом, чтобы повествовать развитие модели: задние сидения представляют собой холст. Как пояснили в пресс-службе Rolls-Royce, первый слой печати – это фон с местами и артефактами из истории Phantom – «от оригинального здания марки на Кондуит-стрит в Лондоне до картин Генри Ройса, посвященных Южной Франции, написанных маслом». Второй слой изображает «великих призраков прошлого в мельчайших деталях». А третий верхний слой – это вышивка, «абстрактно представляющая семь выдающихся владельцев Phantom из каждого поколения».

1 / 2 2 / 2

На передних креслах с помощью лазерной гравировки нанесены рисунки, напоминающие эскизы. Также изображения нанесены на отделанные деревом дверные карты и переднюю панель. На отделку потолка Starlight потребовалось 440 000 стежков. Ещё в салоне можно увидеть декоративные золотые вставки, алюминиевые накладки, напечатанные на 3D-принтере, выдвижные столики с изображением Phantom I и Phantom VIII 1925 года.

Rolls-Royce Phantom Centenary оснащается двигателем V12 объёмом 6,75 литра. Его украсили специально разработанной крышкой, выполненной в белом цвете Arctic White и дополненной вставками из 24-каратного золота. По данным Autocar, стоимость каждого экземпляра составляет около 2,5 млн фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 271 млн рублей по текущему курсу).