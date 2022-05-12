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  • Rolls-Royce слегка «освежил» Phantom: седану поправили оптику и обновили мультимедийную систему

Rolls-Royce слегка «освежил» Phantom: седану поправили оптику и обновили мультимедийную систему

12.05.2022 72 0 0

Техника у модели британской марки осталась прежней. Обновлённые люксовые «четырёхдверки» сейчас уже доступны для заказа.

 

Компания Rolls-Royce выпускает модель Phantom с 1925 года, за прошедшее без малого столетие модель сменила поколение семь раз. Седан актуальной восьмой генерации появился в 2017 году, в его основе лежит платформа Architecture of Luxury. Отметим, «пиковым» годом по продажам в Европе для люксовой «четырёхдверки» стал 2018-ый – тогда клиенты купили 171 автомобиль. По итогам 2021 года результат составил 41 шт. (почти на 11% меньше, чем годом ранее).

На фото: Rolls-Royce Phantom Series II

Нынешнее обновление Phantom нельзя назвать масштабным: компания вообще редко прибегает к серьёзному рестайлингу, так что седану Rolls-Royce лишь слегка «освежили» внешность и модернизировали салон, не тронув «начинку». Производитель дал отдельное название посвежевшей версии Phantom – Series II (вторая серия).

Экстерьер обновлённого седана получил буквально несколько иных деталей, одной из самых заметных стали новые колёсные диски. Базовая версия полечила не легкосплавные «катки», а стальные с трёхмерным рисунком. Опционально предлагаются новые оригинальные «гладкие» колёса, оформленные в стиле классических моделей двадцатых годов XX века.

Кроме того, модели слегка поправили дневные ходовые огни: у Phantom теперь не полноценная обводка, а горизонтальные светодиодные линии, которые идут по верхней границе основных блоков фар. За доплату радиаторную решётку можно оснастить подсветкой. Чёрные декоративные элементы (в том числе затемнённый «гриль») теперь входят в отдельный пакет-опцию.

В салоне Rolls-Royce Phantom тоже есть несколько обновок. Так, обод рулевого колеса решили сделать немного толще, кроме того, модель «второй серии» получила новую мультимедийную систему Rolls-Royce Connected, которая включает в себя солидный комплект фирменных онлайн-сервисов, телематику, а также функцию удалённого подключения со смартфона (она, к примеру, позволяет владельцу гаджета видеть местоположение машины на экране).

На фото: салон Rolls-Royce Phantom Series II

Компания показала в том числе изготовленный на заказ Phantom Platino: так она продемонстрировала широкие возможности персонализации. У этого автомобиля передним креслам оставили кожаную обивку, а второй ряд получил отделку двумя видами тканей (одна из них изготовлена на итальянской фабрике, другая создана из бамбуковых волокон). Декоративные элементы из дерева заменили на керамические.

Технику люксовой заднеприводной «четырёхдверки» в ходе обновления решили не трогать. Так что Rolls-Royce Phantom Series II по-прежнему оснащается мотором V12 с двойным турбонаддувом, его объём составляет 6,75 литра, мощность – 571 л.с., а максимальный крутящий момент – 900 Нм. Он агрегатируется с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В дальнейшем у модели, вероятно, появится полностью электрическая версия, но ждать её стоит после выхода Spectre – новинка дебютирует в 2024 году.

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