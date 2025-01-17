Rolls-Royce начинает праздновать столетие Phantom с помощью уникальной версии

Такой автомобиль с прибавкой Dragon к названию был создан на заказ и существует в единственном экземпляре.

История Rolls-Royce Phantom насчитывает уже сотню лет: выпуск этой модели стартовал в 1925 году. Полноразмерный седан актуального восьмого поколения, в основу которого легла платформа Architecture of Luxury, появился в 2017-м, а обновление эта четырёхдверка пережила весной 2022 года. Теперь роскошная модель обрела ещё одно эксклюзивное обличие, которое дало старт началу празднеств, посвящённых столетию Фантома.

На фото: салон Rolls-Royce Phantom Dragon

Rolls-Royce Phantom Dragon был создан по заказу богатого клиента из Китая, его разработкой занимался офис в Шанхае. Особенностью оформления стало использование изображений по мотивам древней китайской легенды (ей более 3000 лет) о двух драконах и жемчужине, история повествует о доброте и щедрости духа. Стоит отметить, что уникальный автомобиль посвящён уходящему Году Дракона, который, согласно восточному календарю, 29 января будет сменён годом Змеи.

Экстерьер Phantom Dragon практически не имеет отличий от обычного Фантома, разве что его кузов окрашен в особенный, хотя и не выделяющийся цвет Iced Diamond Black. Зато над интерьером создатели постарались на славу. Передняя панель, рулевое колесо, а также дверные панели и передние кресла отделаны кожей ярко-красного цвета, второй ряд откидных сидений – кожей чёрного цвета. На подголовниках можно увидеть фамилию владельца, вышитую древней китайской каллиграфией.

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На передней панели, практически во всю ширину, располагается созданное на заказ изображение с помощью технологии маркетри. Для него мастер использовал 297 отдельных элементов и дерево четырёх различных пород; на его создание ушло три месяца. Как пояснили в компании, на панели изображены два дракона, окружённые клубящимися облаками и охраняющие жемчужину, роль которой играет круглый циферблат часов.

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Фоновый слой изображения изготовлен из обработанного эвкалипта. Для контуров фигур шириной всего 0,5 мм был выбран шпон платана, их заполнили ясеневой крошкой, её предпочли из-за её естественной зернистости, напоминающей текстуру облаков. Ещё мастер использовал шпон чёрного дерева для создания теней: это позволило создать эффект объёма, при котором кажется, будто драконы парят над поверхностью изображения.

Тема известной в Восточной Азии легенды прослеживается и в потолочном освещении Starlight, которое абстрактно изображает двух драконов, выполненных в красном (768 лампочек) и белом цветах (576 лампочек).

Напомним, весной 2023 года Rolls-Royce показал ещё один эксклюзивный Phantom с прибавкой Syntopia. Тот седан, в разработке которого принимала участие голландский модельер Ирис ван Херпен, получил оформление кузова рисунком в виде волн, отделку интерьера материалами с шёлком, а также функцию ароматизации салона.