Rolls-Royce Phantom Syntopia: оформление в виде волн, отделка шёлком и ароматизация салона

История Rolls-Royce Phantom насчитывает без малого столетие: выпуск модели стартовал ещё в 1925 году. Седан актуального восьмого поколения, в основу которого легла платформа Architecture of Luxury, появился в 2017-м, а обновление он пережил весной прошлого года. Согласно статистике Carsalesbase, в прошлом году продажи люксовой «четырёхдверки» в Европе выросли вдвое: за январь-ноябрь (данных за весь год пока нет). клиенты купили 81 экземпляр, тогда как за первые 11 месяцев 2021 было реализовано только 40 единиц.

Теперь в компании рассказали об эксклюзивном Rolls-Royce Phantom, который получил прибавку Syntopia. Создатели потратили на него четыре года, в оформлении приняла участие известный голландский модельер Ирис ван Херпен. Название представительского седана позаимствовано у представленной в 2018 году коллекции одежды: при её создании Ирис ван Херпен взяла за основу принципы биомимикрии и использовала те формы и узоры, которые встречаются в природе. В Rolls-Royce определили главную тему в оформлении уникального Phantom Syntopia как «Weaving Water».



В основу особенного автомобиля легла «растянутая» версия модели – Phantom Extended. Экстерьер сделали уникальным за счёт кузова, для которого использовали краску Liquid Noir. Основной цвет этого колера – чёрный, однако за счёт добавления зеркального пигмента он способен переливаться фиолетовыми, синими, пурпурными и золотыми полутонами.



Для оригинального многоцветного окраса кузова была использована новая техника нанесения прозрачных слоёв поверх однотонной чёрной краски. За счёт этого получилось таким образом перераспределить пигмент, чтобы был создан неповторимый визуальный мотив (его особенно видно в оформлении капота люксового седана). Как рассказали в компании, для создания и закрепления такого эффекта понадобилось свыше 3 тыс. часов тестов.



Интерьер Rolls-Royce Phantom Syntopia тоже весьма уникален. Для отделки передних кресел использовали износостойкую кожу серого цвета, а для обивки задних сидений – материал с добавлением шёлка: получившийся на ткани рисунок ассоциируется с бликами на тёмной воде. Рисунок на капоте нашёл отражение и во внутреннем убранстве: подобным образом оформили откидные столики для пассажиров.



Главной фишкой салона является светящийся потолок: на самом деле, технология Starlight Headliner для компании не нова, однако на этот раз внутреннюю часть крыши дополнили ещё и уникальной дизайнерской отделкой. Так, потолок Phantom Syntopia отделан цельным куском кожи, на котором с помощью прорезей был создан оригинальный узор. В итоге внутри виден внутренний слой, созданный из серебристой ткани. Дополняют эту картину 162 «лепестка» из органзы и россыпь оптоволоконных «звёзд».



Кроме того, салон уникального седана получил свой собственный запах: он включает в себя ароматы ириса, кедра, кожи, лимона, а также патагонской розы. Для распространения аромата в автомобиле используется новая запатентованная система, её механизм расположен в подголовниках.

Имя владельца эксклюзивного Rolls-Royce Phantom Syntopia не разглашается, однако известно, что автомобиль ему будет передан в мае текущего года. Напомним, подл капотом актуального Фантома находится битурбомотор V12 объёмом 6,75 литра, его отдача составляет 571 л.с., а максимальный крутящий момент – 900 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом».