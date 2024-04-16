Флагманский кроссовер Jaecoo J8 вышел на российский рынок: цены известны

Глобальный бренд Jaecoo входит в обширный портфель поднебесной компании Chery, его презентация прошла в рамках Шанхайского автосалона весной прошлого года. Первенцем марки в РФ стал кроссовер J7, местное представительство анонсировало вторую модель в конце прошлой осени. Ей стал флагманский SUV Jaecoo J8, совсем недавно Kolesa.ru опубликовали тест-драйв этой новинки. Теперь прошла официальная презентация кроссовера для рынка РФ, и был опубликован прайс-лист.

На фото: кроссовер Jaecoo J8

Отметим, Jaecoo J7 и J8 продаются и на домашнем рынке, но под материнской маркой. Так, «младший» паркетник представлен под именем Chery Explore 06, а флагманский кроссовер – под названием Chery Tiggo 9, у таких машин другие шильдики и логотип.



По размерам китайский SUV близок к Kia Sorento. Габаритная длина Jaecoo J8 равна 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1710 мм, а расстояние между осями – 2820 мм. Дорожный просвет у версии для российского рынка составляет 210 мм. Объём багажника составляет 717 литров, а при сложенных сидениях второго ряда показатель увеличивается до 2021 литров.

Как мы сообщали ранее, на российском рынке модель представлена в трёх комплектациях – Active, Supreme и Supreme V. Рекомендованная розничная цена начальной версии равна 4 399 000 рублей (с учётом действующих акций стартовый ценник можно снизить до 3 999 000 рублей).



У J8 в исполнении Active 20-дюймовые колёсные диски, светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Ещё у такого кроссовера есть подогрев руля и всех кресел, у передних ещё имеется вентиляция; в списке числятся двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, дистанционный запуск двигателя, табло диагональю 24,6 дюйма на передней панели, объединяющее цифровую приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы. Кроме того, этот Jaecoo J8 имеет проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, функции автоторможения и удержания в полосе, мониторинг «слепых» зон, ассистента при движении в пробках, а также камеры кругового обзора.

Стоимость версии Supreme, согласно прайс-листу, составляет 4 799 000 рублей (с учётом акций – 4 399 000 рублей). Для такого J8 предусмотрены отделка салона натуральной кожей, тонировка стёкол, функция массажа для передних кресел, выдвижная подставка для ног в переднем пассажирском сиденье, а также центральная подушка безопасности, эйрбэг для коленей водителя, боковые подушки для пассажиров второго ряда, ароматизация салона, штатный видеорегистратор и мониторинг состояния водителя.



На фото: салон кроссовера Jaecoo J8

Топовый Jaecoo J8 Supreme V можно купить за 5 099 000 рублей (с учётом действующих акций – за 4 699 000 рублей). Этот вариант отличается за счёт наличия системы полного привода с управлением вектором тяги: она включает в себя задний дифференциал с двумя индивидуальными муфтами на полуосях и систему отключения карданного вала с размыкаемыми муфтами в угловой передаче (одноступенчатой раздатке) и заднем редукторе.



Всем версиям Jaecoo J8 для российского рынка положен только один двигатель. Речь идёт о бензиновой 2,0-литровой турбочетвёрке, отдача которой составляет 249 л.с., максимальный крутящий момент – 385 Нм. Он идёт в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. На разгон с места до «сотни» флагманскому кроссоверу требуется 8,5 секунды.

