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Jaecoo анонсировала кроссовер J8 для российского рынка

17.11.2023 80 0 0

В местном представительстве рассказали, что SUV китайского бренда, принадлежащего Chery, появится у дилеров в РФ в начале следующего года.

Компания Чери презентовала отдельный глобальный бренд Jaecoo в рамках Шанхайского автосалона, прошедшего весной 2023 года. При этом немногим ранее дебюта стало известно о том, что новая марка появится в том числе и на российском рынке, здесь она занимает место «старшего ответвления» другого бренда Chery, которому дали название Omoda. Напомним, первенцем Jaecoo в РФ стал кроссовер J7, его продажи стартовали в конце сентября, кстати, на Kolesa.ru уже можно прочитать тест-драйв этого SUV. Тем временем местное представительство марки готовится расширить линейку.

На фото: Jaecoo J8

Новинкой Jaecoo на авторынке РФ станет большой кроссовер J8, сегодня местное представительство марки официально анонсировало эту модель. Известно, что до дилеров этот паркетник доберётся в начале 2024 года. В компании пообещали раскрыть подробности о российской версии модели ближе к официальному старту продаж.

Jaecoo J8 представляет собой Chery Tiggo 9 с иными логотипами и шильдиками. Напомним, флагманский кроссовер Чери был рассекречен ещё в феврале текущего года. Модель с индексом J8 получила массивную радиаторную решётку, с вертикальными хромированными планками (но без дополнительной окантовки, как у близнеца от Chery). При этом фары визуально сливаются с «грилем» через тонкие «перемычки».

На фото: Jaecoo J8

Кроссовер Jaecoo J8 получил традиционные наружные зеркала, выдвижные дверные ручки, рейлинги на крыше. Задние фонари выполнены в виде единой широкой полосы, которая проходит от одного заднего крыла до другого через всю ширину багажной двери. На её верхней части имеется большой спойлер с интегрированным стоп-сигналом.

По габаритам новинка Jaecoo, вероятно, будет такой же как Chery Tiggo 9, напомним, его длина составляет 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1699 мм, а расстояние между осями равно 2820 мм. В салоне кроссовера J8 на передней панели размещено большое табло, которое объединяет в себе виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы: у каждого дисплея диагональ равна 12,3 дюйма.

На фото: Chery Tiggo 9
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На фото: Chery Tiggo 9
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На фото: Chery Tiggo 9
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В российском офисе отметили, что Jaecoo J8 получит различные варианты отделки салона, включая кожу Nappa, а также подсветку салона из 256 различных цветов. Ещё паркетнику пообещали различные системы безопасности и комплекс современных водительских помощников.

На фото: салон Chery Tiggo 9
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На фото: салон Chery Tiggo 9
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«Начинка» кроссовера такая же, как у Chery Tiggo 9. Известно, что в Китае флагманский SUV Чери оснастили бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой TGDI, отдача которой составляет 261 л.с. (в РФ её, скорее всего, снизят до «налоговыгодных» 249 л.с., как у ещё одного родственника – Exeed RX), а максимальный крутящий момент – 400 Нм. Она работает в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, позже появится 8АКП. Также модель впоследствии обзаведётся версией с подзаряжаемой гибридной установкой C-DM.

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