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  • Большой кроссовер Chery Tiggo 9, который доберётся и до России: оснащение и цены

Большой кроссовер Chery Tiggo 9, который доберётся и до России: оснащение и цены

02.05.2023 302 0 0

На данный момент новый SUV предложен с двухлитровым турбомотором, 7DCT и передним приводом. Позже модели все же достанется обещанный классический «автомат», будет и полноприводная версия.

Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 представили еще в начале года, теперь же в родном для марки Китае, наконец, раскрыты комплектации и объявлены предварительные цены, а местные дилеры открыли прием заказов.

Напомним, ближайшим родственником «девятки» является паркетник Exeed Yaoguang (в Россию он скоро приедет под именем Exeed RX): кроссы делят общую платформу, кроме того, для Tiggo 9 тоже предусмотрена адаптивная подвеска. Новый флагман Chery стал самым крупным SUV марки, его длина равна 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1699/1710 мм (зависит от версии), колесная база – 2820 мм (кроссовер Exeed компактнее). А еще Tiggo 9 бывает пяти- или семиместным, тогда как Yaoguang/RX доступен исключительно с салоном на пятерых.

Сейчас Chery Tiggo 9 предложен китайцам с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI (261 л.с., 400 Нм), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроссовер пока имеет лишь передний привод. При этом официально объявлено, что у модели также будет классический восьмиступенчатый «автомат», а местные профильные медиа еще пишут, что «девятка» получит полноприводные версии (не исключено, что 8АКП и 4WD окажутся у экспортного Tiggo 9).  Кроме того, у кросса точно будет подзаряжаемый гибридный вариант с новой установкой C-DM (но о ней подробностей пока нет).

На данный момент у Tiggo 9 три комплектации. В арсенале самого дешевого кроссовера значатся: 19-дюймовые колеса, матричные фары, панорамный люк в крыше, табло (объединенные экраны приборки и мультимедиа-системы, каждый диагональю 12,3 дюйма), климат-контроль, камеры кругового обзора, задний парктроник, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. 

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В «средней» версии появляются 20-дюймовые диски, «память» настроек зеркал, атмосферная подсветка интерьера, подогрев сидений (передние кресла – еще и с вентиляцией), передний парктроник, штатный видеорегистратор, беспроводная зарядка для смартфона, отдельный блок управления «климатом» для пассажиров второго ряда. Ну а топовый Chery Tiggo 9 – это вдобавок обогрев руля, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о столкновении сзади (в том числе, о перекрестном столкновении), проекционный дисплей, система мониторинга состояния водителя.

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За пятиместный Tiggo 9 сегодня просят 155 000 – 175 000 юаней (доплата за дополнительную пару мест не указана), что эквивалентно примерно 1 790 000 – 2 020 000 рублей по текущему курсу. Для сравнения, сопоставимый по габаритам Geely Xingyue L (в России это Geely Monjaro) на родине обойдется в 137 200 – 185 200 юаней (около 1 583 000 – 2 138 000 рублей). Впрочем, «предварительные цены» в Поднебесной обычно означают, что цены реальные окажутся чуть ниже.

В Chery уже заявили о том, что новый кроссовер Tiggo 9 будет глобальным. Большой SUV должен добраться и до России, однако у нас его могут продавать под другим брендом – Jaecoo (в РФ объявлен «старшим ответвлением» Omoda).

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