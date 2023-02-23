Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 полностью рассекречен, ждём в России

Внешность паркетника Chery Tiggo 9 раскрыли еще в прошлом году, и в 2022-м же благодаря сливу китайского минпрома мы узнали основные характеристики. А теперь сама марка поделилась полноценными фирменными изображениями интерьера новинки, вдобавок объявлена дата презентации: «живьем» модель представят 27 февраля. К слову, на картинках запечатлен салон пятиместной версии, при этом китайские профильные СМИ по-прежнему утверждают, что Tiggo 9 будет доступен и в семиместном исполнении.

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У «девятки» довольно спокойный дизайн экстерьера, салон тоже постарались сделать лаконичным, хотя без атрибутов «роскоши» — по местным меркам – не обошлось. Та самая «роскошь» — это кожаная обивка белого и светло-коричневого цветов, «золотая» прострочка и деревянные декоративные вставки. Кроссоверу также достались уже привычные табло (то есть объединенные экраны приборки и мультимедиа-системы, каждый диагональю 12,3 дюйма) и двухэтажный центральный тоннель, управление трансмиссией возложено на правый подрулевой рычажок. Отдельного блока «климата» нет, все настройки «вшиты» в мультимедиа. За управление электрорегулировками передних кресел отвечают клавиши на дверях (как у Мерседесов, сами сиденья – с функцией массажа). Кнопки на руле сделали сенсорными. В списке оборудования еще значатся матричные фары, выдвижные ручки дверей, 20-дюймовые колеса, проекционный дисплей и адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков.

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Ближайшим родственником «девятки» является только-только стартовавший паркетник Exeed Yaoguang, однако SUV марки Chery лишен некоторых опций (например, для него не предусмотрена адаптивная подвеска), ведь все самые продвинутые решения – прерогатива премиального суббренда. По габаритам Tiggo 9 сопоставим с нынешним Kia Sorento, да и вообще это самый крупный кроссовер Чери: длина «китайца» равна 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1699 мм, колесная база – 2820 мм (родственный Yaoguang компактнее).



На данный момент для Chery Tiggo 9 заявлена бензиновая «турбочетверка» 2.0 TGDI, в документах минпрома у нее два варианта мощности – 254 или 261 л.с. (кроссу Exeed положена 261-сильная версия). По предварительным данным, паркетник предложат с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, впоследствии ему могут отрядить классический восьмиступенчатый «автомат». Скорее всего, для модели предусмотрен полный привод – по крайней мере, на экспортных рынках. Позже SUV должен получить гибридную версию.



В Китае заказы на Tiggo 9 начнут принимать в апреле, старт «живых» продаж там намечен на май. Для России новый флагманский кроссовер Chery пока не анонсировали, но компания обычно выводит все свои крупные премьеры на наш рынок, так что шансы на появление «девятки» в РФ высоки.

