Суббренд суббренда: уже в этом году Omoda привезет в Россию модели Jaecoo

В российском офисе пока не рассказали, какие именно автомобили доберутся до нашей страны, впрочем, это, видимо, будут переделанные Chery.

В Китае Omoda – это лишь серия материнской Чери, тогда как в России и на некоторых других зарубежных рынках Омоду превратили в отдельную марку, причем у нас у нее еще и собственная дилерская сеть. Так вот теперь у суббренда Chery появился свой суббренд – Jaecoo. Кстати, кое-где эта марка вроде бы тоже будет самостоятельной, но это пока неточно: все подробности станут известны после презентации, которую проведут 18 апреля на Шанхайском автосалоне. Между тем российский офис Omoda все же поделился первыми вводными.

Итак, у нас Jaecoo будет «старшим ответвлением» Омоды. Стало быть, речь идет о богаче оснащенных и более дорогих машинах. Запуск новой линейки намечен на вторую половину текущего года, всего до конца 2023-го в России планируют представить две модели Jaecoo, но какие именно – не уточняется. В РФ их собираются продавать в 120 шоурумах: 100 дилерских центров будут объединять автомобили Omoda и Jaecoo, а еще 20 салонов окажутся самостоятельными (у самой Омоды, по данным компании, в России сегодня 120 дилеров). И это пока вся официальная информация.

Так должны выглядеть салоны в РФ, которые будут продавать автомобили Omoda и Jaecoo 1 / 3 Так должны выглядеть салоны в РФ, которые будут продавать автомобили Omoda и Jaecoo 2 / 3 Так должны выглядеть салоны в РФ, которые будут продавать автомобили Omoda и Jaecoo 3 / 3

Между тем ранее первенца Jaecoo засветило вьетнамское подразделение Omoda: судя по всему, дебютной моделью станет кроссовер с «внедорожным» имиджем, который в родном Китае сейчас известен как Chery TJ-1 (он же на заглавном фото). Последний индекс – внутризаводской. Любопытно, что буквально на днях этот кросс Чери «слил» китайский минпром, так вот у машины на сертификационных снимках на корме красуется шильдик Real Me. Согласно документам минпрома, длина «пятидверки» Chery равна 4538 мм, колесная база – 2672 мм. На родине модель предложат с бензиновым турбомотором 1.6 и полным приводом, будут и гибридные версии.



Chery TJ-1 на сертификационных снимках и готовый к производству прототип, представленный самой Chery 1 / 6 Chery TJ-1 на сертификационных снимках и готовый к производству прототип, представленный самой Chery 2 / 6 Chery TJ-1 на сертификационных снимках и готовый к производству прототип, представленный самой Chery 3 / 6 Chery TJ-1 на сертификационных снимках и готовый к производству прототип, представленный самой Chery 4 / 6 Chery TJ-1 на сертификационных снимках и готовый к производству прототип, представленный самой Chery 5 / 6 Chery TJ-1 на сертификационных снимках и готовый к производству прототип, представленный самой Chery 6 / 6

А еще фотошпионы недавно застукали большой кроссовер Chery Tiggo 9 с эмблемой Jaecoo. Впрочем, в России может оказаться своя модельная гамма. Напомним, сейчас Omoda продает в РФ только одну модель – вполне себе самостоятельный паркетник C5. Совсем скоро к кроссоверу присоединится седан Omoda S5 – это уже чуть переделанный Chery Arrizo 5 Plus.

