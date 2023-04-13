Бизнес ×
  • Суббренд суббренда: уже в этом году Omoda привезет в Россию модели Jaecoo

Суббренд суббренда: уже в этом году Omoda привезет в Россию модели Jaecoo

13.04.2023 87 0 0

В российском офисе пока не рассказали, какие именно автомобили доберутся до нашей страны, впрочем, это, видимо, будут переделанные Chery.

В Китае Omoda – это лишь серия материнской Чери, тогда как в России и на некоторых других зарубежных рынках Омоду превратили в отдельную марку, причем у нас у нее еще и собственная дилерская сеть. Так вот теперь у суббренда Chery появился свой суббренд – Jaecoo. Кстати, кое-где эта марка вроде бы тоже будет самостоятельной, но это пока неточно: все подробности станут известны после презентации, которую проведут 18 апреля на Шанхайском автосалоне. Между тем российский офис Omoda все же поделился первыми вводными.

Итак, у нас Jaecoo будет «старшим ответвлением» Омоды. Стало быть, речь идет о богаче оснащенных и более дорогих машинах. Запуск новой линейки намечен на вторую половину текущего года, всего до конца 2023-го в России планируют представить две модели Jaecoo, но какие именно – не уточняется. В РФ их собираются продавать в 120 шоурумах: 100 дилерских центров будут объединять автомобили Omoda и Jaecoo, а еще 20 салонов окажутся самостоятельными (у самой Омоды, по данным компании, в России сегодня 120 дилеров). И это пока вся официальная информация.

Так должны выглядеть салоны в РФ, которые будут продавать автомобили Omoda и Jaecoo
1 / 3
Так должны выглядеть салоны в РФ, которые будут продавать автомобили Omoda и Jaecoo
2 / 3
Так должны выглядеть салоны в РФ, которые будут продавать автомобили Omoda и Jaecoo
3 / 3

Между тем ранее первенца Jaecoo засветило вьетнамское подразделение Omoda: судя по всему, дебютной моделью станет кроссовер с «внедорожным» имиджем, который в родном Китае сейчас известен как Chery TJ-1 (он же на заглавном фото). Последний индекс – внутризаводской. Любопытно, что буквально на днях этот кросс Чери «слил» китайский минпром, так вот у машины на сертификационных снимках на корме красуется шильдик Real Me. Согласно документам минпрома, длина «пятидверки» Chery равна 4538 мм, колесная база – 2672 мм. На родине модель предложат с бензиновым турбомотором 1.6 и полным приводом, будут и гибридные версии.

Chery TJ-1 на сертификационных снимках и готовый к производству прототип, представленный самой Chery
1 / 6
Chery TJ-1 на сертификационных снимках и готовый к производству прототип, представленный самой Chery
2 / 6
Chery TJ-1 на сертификационных снимках и готовый к производству прототип, представленный самой Chery
3 / 6
Chery TJ-1 на сертификационных снимках и готовый к производству прототип, представленный самой Chery
4 / 6
Chery TJ-1 на сертификационных снимках и готовый к производству прототип, представленный самой Chery
5 / 6
Chery TJ-1 на сертификационных снимках и готовый к производству прототип, представленный самой Chery
6 / 6

А еще фотошпионы недавно застукали большой кроссовер Chery Tiggo 9 с эмблемой Jaecoo. Впрочем, в России может оказаться своя модельная гамма. Напомним, сейчас Omoda продает в РФ только одну модель – вполне себе самостоятельный паркетник C5. Совсем скоро к кроссоверу присоединится седан Omoda S5 – это уже чуть переделанный Chery Arrizo 5 Plus.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки бизнес Jaecoo Chery Omoda

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Гранит: раритетная мелкосерийная автосигнализация, которую способен установить даже ребенок В лабораторию «Колес» попала редкая российская автосигнализация, выпущенная экспериментальным тиражом и так и не пошедшая в серию. У гаджета необычный формат и необычный функционал – он мог... 251 0 0 13.04.2023
Статьи / Авто с пробегом Renault Trafic II и Opel Vivaro I с пробегом: уникальный автомат и капризный дизель-миллионник В первой части материала о семействе фургонов Renault Trafic II и Opel Vivaro I мы рассказали о слабых и сильных местах кузова, салона и электрики. Пришел черёд самого интересного – выясним... 1255 0 0 12.04.2023
Статьи / Электромобиль Зарядка для электромобиля: личная или общественная? В России инфраструктура для электромобилей только зарождается. Однако уже сейчас у владельца есть выбор: заряжать машину на общественной станции или дома от персонального устройства. Назвать... 1715 0 3 11.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 14215 21 5 15.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 9170 9 784 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию... 8014 3 864 29.11.2022
Change privacy settings