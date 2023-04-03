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  • Chery готовит к запуску новый суббренд Jaecoo: официальные фото первенца

Chery готовит к запуску новый суббренд Jaecoo: официальные фото первенца

03.04.2023 423 0 0

Предполагается, что свежий SUV доберется и до российского рынка, но, возможно, под другой маркой.

О том, что Chery готовится запустить новый суббренд Jaecoo, первым сообщил портал Китайские автомобили: об этом было объявлено в рамках закрытой онлайн-конференции, посвященной грядущему выходу на рынок Казахстана другой марки, принадлежащей Чери, — Omoda. А вот фирменные снимки первенца Jaecoo – разумеется, кроссовера —  «всплыли» во Вьетнаме, их опубликовал на своих страницах в соцсетях местный офис все той же Омоды. Вообще, название бренда официально еще не объявлено, в постах он пока обозначен как «мистер J», однако вьетнамские СМИ уверены, что речь именно о Jaecoo, ну а паркетник якобы поступит в продажу под именем Jaecoo 7.

Считается, что новая марка создана исключительно для экспортных рынков, причем кое-где ее, возможно, будут позиционировать не в качестве самостоятельной компании, а как часть Омоды. В любом случае, автомобили нового бренда (или семейства) окажутся на ступеньку выше: их планируют продвигать как модели для легкого бездорожья, тогда как Omoda рассчитана на молодежь, которая передвигается в основном по городу.

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Запечатленный на официальных картинках кроссовер Jaecoo 7 еще обклеен маскировочной пленкой, однако шпионы уже ловили этот SUV без лоскутка камуфляжа – и не только с новыми эмблемами, но и непосредственно под брендом Chery (в Китае модель пока носит внутризаводской индекс TJ-1): в частности, фото ранее опубликовало издание Autohome. Особенности внешности кросса – гигантская радиаторная решетка, «пиксельные» ходовые огни и задние фонари, выстроенные столбиком блоки фар и выдвижные ручки дверей. В салоне установили отдельный приборный экран и вертикальный тачскрин мультимедийной системы.

Тот же кроссовер, но под брендом Chery
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Тот же кроссовер, но под брендом Chery
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Тот же кроссовер, но под брендом Chery
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По неофициальным данным, новый кроссовер предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.6, ему также прочат гибридную установку. Скорее всего, Jaecoo 7 будет полноприводным.

Во Вьетнаме SUV ждут в конце года, в Китае же модель под маркой Chery должна дебютировать летом. Не исключено, что новый кросс доберется и до России – возможно, под брендом Omoda.

Между тем второй моделью Jaecoo может оказаться чуть переделанный паркетник Chery Tiggo 9: машину с новым логотипом тоже уже застукали «на воле».

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