Jaecoo J7: первенец нового бренда Chery вышел на российский рынок, названы цены

В Москве состоялась презентация очередного китайского кроссовера — Jaecoo J7, о котором мы уже не раз рассказывали, но впервые увидели живьём. Jaecoo J7 относится к компактному классу, имеет довольно строгий дизайн и очень богатое базовое оснащение, привод — передний либо полный, цена — от 2 999 900 рублей.

Jaecoo — очередной околопремиальный бренд Chery, ориентированный на экспортные рынки. По-русски Jaecoo произносится как «джейку́», само название образовано от немецкого слова Jäger (охотник) и английского Cool (крутой).

Казалось бы, зачем нужен какой-то Jaecoo, если в РФ уже есть Chery, Exeed, Omoda, Jetour и аффилированная с Chery марка Kaiyi? Затем, что таким образом Chery создаёт эффект разнообразия и заполняет пустоты, возникшие на российском рынке после ухода европейских и японских брендов. Jaecoo выгодно отличается от других дочерних брендов Chery тем, что он самый новый (новее только электромобильный бренд iCar, но он пока не запустился даже в Китае, а только анонсирован), кроссовер J7 — его первая и пока единственная модель. В Китае Jaecoo J7 известен как Chery Explore 06, на домашний рынок он вышел в прошлом месяце — в общем, очень свежая модель.

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Jaecoo J7 построен на модульной платформе T1X. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Габаритная длина — 4500 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1680 мм, колёсная база — 2672 мм. Дорожный просвет у переднеприводной версии — 196 мм, у полноприводной — 186 мм, объём топливного бака — 51 и 57 л соответственно. Объём багажника — 412 л, со сложенными сиденьями второго ряда — 1332 л. Штатная размерность шин — 235/55 R 18 либо 235/50 R 19.



Под капотом — поперечно расположенный 1,6-литровый бензиновый турбомотор с заводским индексом SQRF4J16-C, впрыск — непосредственный, но можно лить 92-й бензин. Максимальная отдача — 186 л.с. при 5500 об/мин и 275 Нм при 2000-4000 об/мин. Коробка передач — только 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями). Полноприводный Jaecoo J7 разгонятся до 100 км/ч за 8,9 с, переднеприводный — за 9,4 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 180 км/ч. Система полного привода с электронноуправляемой муфтой отбора мощности на заднюю ось у Jaecoo называется ARDIS (All Road Drive Intelligent System), у неё есть семь режимов работы, в том числе для езды по снегу, грязи и песку.



Комплектаций на старте продаж заявлено четыре, но, по сути, их две: Lifestyle и Active идентичны по наполнению, Ultimate и Supreme — это одно и то же, просто Lifestyle и Ultimate относятся к переднеприводной версии кроссовера, а Active и Supreme — к полноприводной.

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В комплектации Lifestyle (2 999 900 рублей) и Active (3 269 900 рублей) входят фронтальные, боковые и оконные подушки безопасности, система мониторинга слепых зон, система помощи при перестроениях, система предупреждения о перекрёстном столкновении, системы помощи при старте в гору и при спуске с горы, система предупреждения об опасности при открытии дверей, круиз-контроль, кожаная обивка салона, двухзонный климат-контроль, обогрев передних и задних сидений, обогрев руля и лобового стекла, электропривод регулировок водительского кресла с памятью, вентиляция кресла водителя, регулируемый по высоте и вылету многофункциональный руль, 10,25-дюймовый приборный экран, 13,2-дюймовый мультимедийный сенсорный экран, аудиосистема с шестью громкоговорителями, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, пять USB-разъёмов, передние и задние датчики парковки, камеры кругового обзора, электрохромное зеркало заднего вида, датчики дождя и света, электропривод багажной двери, полностью светодиодная «оптика», 18-дюймовые литые колёса.



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Отличия комплектаций Ultimate (3 229 900 рублей) и Supreme (3 409 900 рублей) — это коленная подушка безопасности для водителя, система автоматического аварийного торможения, система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль с пробочным режимом, система распознавания дорожных знаков, автоматический переключатель света фар с дальнего на ближний, проекционный экран для водителя, 14,8-дюймовый мультимедийный сенсорный экран с функцией голосового управления, премиальная аудиосистема Sony с восемью громкоговорителями, электропривод регулировок кресла переднего пассажира, панорамная стеклянная крыша с люком, 19-дюймовые литые колёса, тормозные суппорты красного цвета.



Ранее на этой неделе в России дебютировал и поступил в продажу более крупный, среднеразмерный кроссовер Jetour X70 Plus: по цене и оснащению он близок к Jaecoo J7, но технически старее (производится с 2018 года) и предлагается только с передним приводом. Сам бренд Jetour вышел на российский рынок минувшим летом. Рискнём предположить, что российский потребитель первое время будет путать Jetour и Jaecoo, причём не только из-за схожести названий, но также из-за схожего позиционирования: оба бренда — про свободу и путешествия, но Jetour больше упирает на семейные ценности. Соперничество между Jetour и Jaecoo обещает быть интересным в том числе потому, что за их развитие в РФ отвечают разные региональные структуры и разные команды «Джетур Мотор Рус» и «Чери Автомобили Рус» соответственно.

