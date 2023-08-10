Брутальный кроссовер Chery Explore 06 обрисовал Jaecoo J7 для России

Компания Chery выводит на рынок новую модель. На родине уже объявлены цены и комплектации, а до России SUV доберется осенью, причем под другой маркой.

Этот кросс Чери дебютировал еще весной, автомобиль тогда представили под внутризаводским индексом TJ-1. Товарное имя объявили в июне: с китайского его можно перевести как Explore 06. И пусть в Chery об этом не рассказывали, но цифры в названии вполне могут намекать на то, что Explore станет новой серией – наподобие кросс-линейки Tiggo. Так вот сегодня компания открыла на родине прием заказов на «шестерку», одновременно опубликовав предварительные цены и состав комплектаций. А уже в сентябре модель появится и в России, правда, у нас ее будут продавать как Jaecoo J7, причем в РФ за марку Джейку́ отвечает другой суббренд Chery – Omoda. Но вернемся к Explore 06.

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В Китае модель Chery сертифицировали с двумя вариантами дизайна экстерьера – с брутальным и более спокойным. Однако на рынок пока выходит только «суровый» Explore 06 (к слову, у Jaecoo J7, напротив, лишь «сдержанная» версия с оригинальной радиаторной решеткой). Особенности такой «шестерки» – внушительные бамперы и массивная решетка с гигантской надписью Chery вместо привычной эмблемы. Другие фишки модели – трехъярусная головная оптика (сверху расположены диодные ходовые огни с «пиксельными» секциями), зеркала на отдельных ножках, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари.



Длина предназначенного для КНР «внедорожного» Chery Explore 06 равна 4538 мм, ширина – 1898 мм, высота – 1680 мм. Колесная база – 2672 мм, что всего на 2 мм меньше, чем у знакомого россиянам паркетника Chery Tiggo 7 Pro (то есть машины, вероятно, унифицированы). Паспортный дорожный просвет Explore 06 – 200 мм. Объем багажника составляет 410 литров, со сложенным вторым рядом этот показатель увеличится до 1338 литров.



В пятиместном салоне – виртуальная приборка диагональю 10,25 дюйма и вертикальный планшет мультимедиа на 13,2 дюйма (российскому Jaecoo J7 обещан более крупный центральный тачскрин – диагональю 14,8 дюйма). В зависимости от комплектации для модели также предусмотрены: 18- или 19-дюймовые колеса, кожаная обивка, проекционный дисплей, панорамный люк в крыше, подогрев и вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков.



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На родине кроссовер пока предложен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.6 TGDI, которая выдает 197 л.с. и 290 Нм. Мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Самый дешевый Explore 06 имеет передний привод, остальные версии – полноприводные. Позже в Китае появится подзаряжаемый гибрид.



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В Китае за Chery Explore 06 сейчас просят 18 000 – 20 200 долларов. Впрочем, уточнение, что цены «предварительные», там зачастую означает, что в реальности модель будет чуть доступнее. Старт «живых» продаж намечен на 20 августа. Ну а больше подробностей о Jaecoo J7 для РФ появится ближе к сентябрю.

