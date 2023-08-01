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Кроссовер Jaecoo J7 от Chery для России: первая информация

01.08.2023 509 1 0

На наш рынок паркетник выйдет уже в следующем месяце, он станет первенцем очередной марки китайской компании.

Мировую премьеру отдельного глобального бренда Jaecoo (в сегодняшнем русскоязычном релизе настаивают на произношении «джейку́») фирма Чери провела в минувшем апреле в рамках Шанхайского автосалона. А еще до презентации официально объявили о том, что марка появится и в России, причем у нас ее будут позиционировать в качестве «старшего ответвления» другого суббренда Chery – Omoda. Так вот теперь стали известны сроки запуска Jaecoo в РФ: продажи начнутся в сентябре, первенцем станет кроссовер, который у нас получил индекс J7 (в некоторых странах заявлен просто как Jaecoo 7). Попутно опубликованы фирменные фото модели, предназначенной для российского рынка.

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Напомним, Jaecoo J7 является модернизированной версией кросса, который в родном Китае будут продавать как Chery Explore 06 (ранее был известен под внутризаводским индексом TJ-1). Но если в Поднебесной паркетник материнской компании дебютирует во «внедорожном» варианте исполнения с массивными бамперами и внушительной радиаторной решеткой, то у паркетника Jaecoo более «сдержанный» дизайн.

Особенности внешности «семерки» — решетка с вертикальными клиньями, трехъярусная головная оптика (сверху расположены диодные ходовые огни с «пиксельными» секциями), «парящая» крыша, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари.

Размеры нашего кроссовера еще не раскрыты. Длина «внедорожного» Chery Explore 06 – 4538 мм, ширина – 1898 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2672 мм. Кстати, у хорошо знакомого россиянам кроссовера Chery Tiggo 7 Pro расстояние между осями всего на 2 мм меньше, то есть модели, вероятно, унифицированы. Паспортный дорожный просвет Explore 06 – 200 мм.

В салоне Jaecoo J7 – компактная виртуальная приборка и мультимедийная система с вертикальным планшетом диагональю 14,8 дюйма (мультимедиа – с чипом Qualcomm 8155). Также российскому кроссоверу обещан проекционный дисплей. Об остальном оборудовании расскажут позже.

О технике Jaecoo J7 для РФ данных тоже еще нет, в местном офисе Omoda (помним, что именно это подразделение у нас отвечает за продажи Jaecoo) лишь отметили, что кросс «обладает безупречными внедорожными характеристиками». Родственный паркетник Chery Explore 06 оснащен бензиновой турбочетверкой 1.6 TGDI, которая в Китае выдает 197 л.с. и 290 Нм, мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Для модели Chery предусмотрен полный привод.

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Больше подробностей о Jaecoo J7 появится ближе к дате старта продаж. Между тем уже заработал российский сайт нового суббренда (jaecoo.ru), также запущены аккаунты в соцсетях. Как сообщалось весной, в России автомобили марки собираются продавать в 120 шоурумах: 100 дилерских центров будут объединять модели Omoda и Jaecoo, а еще 20 салонов окажутся самостоятельными.

Отметим, кое-где уже засвечена и вторая модель Jaecoo – кроссовер Jaecoo 9, то есть Chery Tiggo 9 с другой эмблемой. Но для России этот SUV Джейку официально пока не подтвержден.

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1 комментарий
01.08.2023 19:24
Яшка

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