Ожидаемый в России кроссовер Jaecoo 7: новые фирменные изображения и подробности

Первый публичный показ кроссовера Jaecoo 7 состоялся в прошлом месяце в Шанхае в рамках презентации нового суббренда Чери – собственно, Jaecoo. Затем опубликовали официальное рекламное видео с SUV. Ну а теперь в Сеть выложили свежие фирменные картинки «семерки», плюс стали известны кое-какие подробности об оснащении. Напомним, марка Jaecoo будет глобальной, ее машины планируют продавать в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Бренд доберется и до России, причем у нас его собираются позиционировать как «старшее ответвление» другой принадлежащей Chery марки – Omoda. Кстати, «семерка» появится и в родном Китае, но в качестве модели материнской компании: там кросс пока зовется TJ-1.

Особенности внешности Jaecoo 7 – широкая радиаторная решетка с вертикальными клиньями, трехъярусная головная оптика (сверху расположены светодиодные ходовые огни с «пиксельными» секциями), выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари (тоже с «пикселями»). Отметим, у Chery TJ-1 своя решетка, вдобавок у этого кроссовера еще будет «внедорожная» версия с более внушительным обвесом («семерке» такой вариант пока не положен).



Предполагается, что длина Jaecoo 7 составляет 4,45-4,5 метра, колесная база – вероятно, те же 2672 мм, что и у Chery TJ-1 (длина паркетника материнской компании – 4538 мм, но, скорее всего, это показатель «брутального» варианта). Между тем у хорошо знакомого россиянам кросса Chery Tiggo 7 Pro расстояние между осями всего на 2 мм меньше, чем у новинок, то есть модели, вероятно, унифицированы.



Внутри Jaecoo 7 практически дословно повторил TJ-1, разница лишь в цветах отделки. Оба кроссовера получили отдельный и довольно крупный экран приборки, мультимедиа-систему с вертикальным планшетом и двухэтажный центральный тоннель. «Семерке» также обещаны панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора и комплекс систем безопасности ADAS (его состав не раскрыт, но, видимо, это адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.).



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По предварительной информации, паркетник Jaecoo будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI мощностью 197 л.с. (290 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод, вероятно, передний или полный. К слову, в Юго-Восточной Азии уже знают время разгона с места до «сотни»: якобы оно составит 8,9 секунды. Позже модель может получить еще и электрифицированную версию.



На глобальный рынок Jaecoo 7 начнут выводить уже в этом году, и в 2023-м же должен появиться старший кроссовер – Jaecoo 9: под этим названием скрывается Chery Tiggo 9 с иными эмблемами и шильдиками. В России продажами нового суббренда займется местный офис Omoda, нам обещаны две модели – тоже в текущем году. Названия машин российское подразделение Омоды официально еще не объявляло, но раз в гамме Jaecoo сегодня всего два SUV, то логично предположить, что речь шла о «семерке» и «девятке». Впрочем, в Юго-Восточной Азии, например, уже анонсирован третий автомобиль – Jaecoo 5 (он пока лишь обозначен в виде спрятанной под покрывалом машины). Так что ждем релиза.