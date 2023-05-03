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  • Кроссовер Jaecoo 7 от Chery, который ждут в России, показался на официальных кадрах

Кроссовер Jaecoo 7 от Chery, который ждут в России, показался на официальных кадрах

03.05.2023 161 0 0

По предварительным данным, паркетник предложат с бензиновым турбомотором 1.6, для модели предусмотрен полный привод.

Премьера нового суббренда компании Chery – Jaecoo – состоялась в прошлом месяце на Шанхайском автосалоне. Марка будет глобальной, ее автомобили планируют продавать в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Появится Jaecoo и в России, причем у нас его собираются позиционировать как «старшее ответвление» другого суббренда Чери – Omoda (к слову, Омоду тоже решено вывести на мировой рынок). Уже анонсированы два кроссовера – Jaecoo 7 и Jaecoo 9, оба сделаны из моделей материнской компании: компактная «семерка» представляет собой модернизированную версию кросса, который в родном Китае пока известен как Chery TJ-1; ну а «девятка» – это только что стартовавший Chery Tiggo 9 с другими эмблемами и шильдиками. Так вот теперь Чери приступила к активному продвижению кросса Jaecoo 7: в Сеть выложили первое фирменное видео новинки.

Jaecoo 7
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Jaecoo 7
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Jaecoo 7
3 / 7
Jaecoo 7
4 / 7
Jaecoo 7
5 / 7
Jaecoo 7
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Jaecoo 7
7 / 7

Исходному TJ-1 обещано два варианта дизайна экстерьера – брутальный и спокойный. А вот у Jaecoo 7 будет лишь «сдержанная» версия (по крайней мере, пока), причем «семерке» досталась оригинальная решетка – с вертикальными блестящими полосками. Другие особенности внешности – трехъярусная головная оптика (сверху расположены диодные ходовые огни с «пиксельными» секциями), «парящая» крыша, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари.

Jaecoo 7

Габариты Jaecoo 7 сама марка еще не раскрыла. Размеры Chery TJ-1 мы знаем благодаря сливу китайского сертификационного органа: длина – 4538 мм (скорее всего, речь о версии с массивным обвесом), колесная база – 2672 мм. Кстати, у хорошо знакомого россиянам Chery Tiggo 7 Pro расстояние между осями всего на 2 мм меньше, то есть модели, вероятно, унифицированы.

Jaecoo 7
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Jaecoo 7
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Внутри новые кроссоверы повторяют друг друга, тут главные фишки – довольно крупный отдельный экран приборки и вертикальный планшет мультимедийной системы, прилепленный к передней панели.

Ожидается, что Jaecoo 7 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 мощностью 197 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод передний или полный. У Chery TJ-1 аналогичная техника, вдобавок этому кроссу еще обещаны гибридные версии.

Chery TJ-1
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Chery TJ-1
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Chery TJ-1
3 / 6
Chery TJ-1
4 / 6
Chery TJ-1
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Chery TJ-1
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Как ранее рассказали в российском офисе марки Omoda, которая, напомним, у нас займется продажами Jaecoo, две модели нового бренда выведут на наш рынок до конца текущего года. Их названия официально не объявляли, но раз в гамме Jaecoo сегодня всего два кросса, то логично предположить, что речь шла о «семерке» и «девятке». Впрочем, в Юго-Восточной Азии, например, уже анонсирован третий автомобиль – Jaecoo 5 (он пока лишь обозначен в виде покрытой пологом машины). Так что дождемся релиза.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Chery Jaecoo

 

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