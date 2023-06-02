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  • Кроссовер Chery TJ-1, который ждут в России, показался на новых официальных фото

Кроссовер Chery TJ-1, который ждут в России, показался на новых официальных фото

02.06.2023 258 0 0

На родине точно предложат паркетник с брутальным обликом, а вот к нам могут привезти более «спокойную» версию, причем не исключено, что под другим брендом.

Сначала этот кросс Chery засветился на шпионских кадрах, потом были рендеры, а официальную премьеру модели провели минувшей весной: в Поднебесной она пока представлена под индексом TJ-1, товарное имя еще не объявлено. К слову, после презентации паркетник «слил» китайский минпром. Теперь же Чери приступила к новому этапу продвижения своего SUV: опубликованы «живые» фирменные фото.

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Напомним, в Китае паркетник сертифицирован в двух дизайн-версиях – «спокойной» и с более брутальным обликом. И именно второй вариант сейчас активно пиарит сама Chery. У такого TJ-1 массивные бамперы и своя радиаторная решетка, а вместо привычной эмблемы – надписи с названием марки (спереди – крупные буквы, сзади – поменьше). Из общего для обеих модификаций – трехъярусная головная оптика (сверху расположены диодные ходовые огни с «пиксельными» секциями), наружные зеркала на ножках, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари (тоже с «пикселями»).

Chery TJ-1 со «спокойным» дизайном

Согласно документам минпрома КНР, длина TJ-1 равна 4538 мм (скорее всего, речь как раз о брутальном кроссовере), колесная база – 2672 мм. Между тем у хорошо знакомого россиянам Chery Tiggo 7 Pro расстояние между осями всего на 2 мм меньше, то есть модели, возможно, унифицированы.

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В салоне – отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы, при этом второй планшет сделали вертикальным. Дефлекторы обдува спрятаны в единую линию, кроссовер также получил двухэтажный центральный тоннель. Еще Chery TJ-1 обещаны панорамный люк в крыше, проекционный дисплей, подогрев и вентиляция кресел (плюс массажер), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

На домашнем рынке новинку предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI (197 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. У модели будет полный привод. Кроме того, в Китае TJ-1 получит еще и гибридную версию с установкой на основе турбомотора 1.5.

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В Поднебесной старт продаж намечен на третий квартал текущего года. Модель отправят и на экспорт, причем кое-где она появится под новой маркой Jaecoo: это будет упомянутый выше «спокойный» вариант. До России кроссовер тоже, как ожидается, доберется – скорее всего, под суббрендом. Хотя не исключено, что Chery решит продавать у нас обе версии: «сдержанный» паркетник может приехать как Jaecoo, брутальный – в качестве модели материнской компании.

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