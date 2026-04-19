Вам нужен большой, удобный, комфортабельный, мощный и быстрый автомобиль для поездок и по городу, и с семьей в отпуск? И чтобы не стыдно было к офису подъехать? При этом денег на «пятерку» BMW, Mercedes-Benz E-Klasse или Audi A6 все-таки не хватает? Ну почему обязательно Toyota Camry или Kia K5, можно ведь рассмотреть и Skoda Superb.

Когда на рубеже тысячелетий в компании Skoda было принято решение расширить линейку «вверх» и построить автомобиль сегмента D, там поступили довольно просто. Взяли удлиненную на 100 мм версию платформы PL45, которая использовалась для Volkswagen Passat LWB (эта версия продавалась исключительно на китайском рынке), «обтянули» ее новым кузовом и получили автомобиль бизнес-класса. Поначалу его показали под названием Montreux, но уже осенью 2001 года во Франкфурте был представлен предсерийный вариант, получивший имя Superb. Так у марки появился настоящий флагман. Всю эту историю мы осветили весьма подробно.

Эксперимент оказался вполне удачным, и в 2008 году в Женеве продемонстрировали второе поколение Superb, построенное на более свежей платформе PQ46. Естественно, с ней проделали ту же операцию: удлинили, «обтянули» кузовом в фирменном стиле и постарались насытить максимумом высокотехнологичных опций. И вновь неплохо получилось!

Но нас интересует появившееся в 2015 году третье поколение Суперба. Основой для нового автомобиля послужила модульная платформа MQB, «растянуть» которую до колесной базы длиной 2841 мм оказалось еще проще – на то она и модульная. А разработкой кузова занялась интернациональная группа дизайнеров в составе Омера Халибоджича, Далибора Пантучека и Антти Савио под общим руководством нового главного дизайнера Skoda Йозефа Кабана. Линейка бензиновых двигателей была представлена исключительно турбированными четырехцилиндровыми моторами объемом от 1,4 до 2,0 литра и мощностью от 125 до 280 л.с. Все они отличались серьезными показателями крутящего момента – от 200 до 359 Нм. Кроме того, в линейку входили и турбодизели объемом от 1,6 до 2,0 литра и мощностью от 120 до 200 л.с. Младшие моторы агрегатировались либо 6-ступенчатой механикой, либо 7-ступенчатыми роботизированными коробками со сдвоенным сухим сцеплением DSG7, а старшие – только «мокрыми» роботами DSG6. В 2019 году модельную линейку пополнил подзаряжаемый гибрид. Автомобиль был предложен в двух кузовах, лифтбек и универсал. Официальные цены на него в России стартовали с отметки 1 184 000 рублей.

Официальный выпуск Superb третьего поколения продолжался до 2024 года, но поставки новых машин в Россию прекратились еще в 2022 году. Тем не менее какое-то количество продолжало поступать к нам в порядке параллельного импорта, ну и на вторичном рынке Superb представлен вполне заметно. В зависимости от года выпуска, пробега и комплектации за автомобили с кузовом лифтбек со 150-сильными 1,4 TSI продавцы просят от 1,3 до 2,3 миллиона рублей. 1,8-литровые версии стоят чуть дороже, до 2,65 миллиона, ну а цена за топовые 280-сильные версии укладывается в диапазон от 2,2 до 3,5 миллиона. Автомобили с кузовом универсал стоят от 1,5 до 3,2 миллиона рублей.

В отличие от многих других одноклассников, Superb у нас так и не стал культовой моделью. Стоит или нет обращать на него внимание, тем более, что все запчасти для Skoda поступают в Россию через третьи страны? Давайте посмотрим, что пишут про Superb владельцы.

Ненависть №5: симпатично, но простовато

Все знают шутку про вкус, цвет и фломастеры. Вот и экстерьер того или иного автомобиля люди оценивают очень по-разному, в том числе – и Skoda Superb. С одной стороны, по сравнению с предыдущим поколением модели дизайн получился значительно лучше. Это стало результатом отказа команды Йозефа Кабана от «двухэтажной» задней двери Twindoor. И кому-то этот дизайн очень нравится: «Машина сама по себе очень красивая»; «В этом поколении (третьем) Суперб просто прыгнул выше головы! Он реально выглядит очень круто»; «Внешне машина смотрится дороже своей цены».

Но… Как всегда, есть некие «но». Дизайнеры Skoda постарались удержаться в парадигме корпоративного дизайна, а марка позиционируется как достаточно утилитарная. Соответственно, очень немногие владельцы указывают внешний дизайн в числе главных достоинств модели. Они просто сетуют на то, что он «...немного устарел», что автомобиль «слишком простой снаружи» и «странноватый», хотя при этом «консервативный и добротный, а не с “понтами”, как та же Камри». Но есть и те, кого огорчает строгое соблюдение корпоративной стилистики, поскольку внешне машина получилась очень похожей на Octavia и даже Rapid, занимающие в автомобильной иерархии куда более низкие позиции.

Любовь №5: да здравствует выбор!

И тогда, когда Superb можно было купить в официальных дилерских центрах Skoda, и сейчас, когда приобретение этого автомобиля возможно только на вторичном рынке, выбор возможен не только между этой моделью и одноклассниками, но и среди множества вариантов в рамках линейки версий и комплектаций.

Во-первых, можно рассмотреть разные варианты силовых установок. Наиболее распространенный вариант – «турбочетверка» 1,4 TSI мощностью 150 л.с. Некоторые считают, что этого будет маловато: «Двигателя 1,4 для города вполне хватает, особенно если водитель – тошнотик. С четырьмя худыми взрослыми людьми авто разгоняется неохотно, а на трассе не валит совсем». Но такой точки зрения придерживаются далеко не все: «Движка 150 л.с с турбиной хватает везде, и по транспортному налогу красота»; «150 “кобыл”, три человека и багаж, на трассе спокойно обгоны совершали, без напряга!»; «1,4 л на турбине вполне хватает. Она едет 200 км/ч на зимней шипованной резине при 3500 об/мин».

Но многие владельцы посчитали иначе: «Брать нужно или 180, или 220 л.с. – тогда в полной мере ощутишь и динамику, и скорость, при этом топлива потребляет намного меньше, чем Камри», «Суперб с 2,0-литровым двигателем (220 сил) и DSG6. Именно это сочетание я считаю идеальным! Ездил и на 1,4, и на 1,8 – все-таки это немного не то (по крайней мере для меня)». Для тех, кто любит погорячее, есть 280-сильные версии. Владельцы пишут о них с восторгом: «Шкода Суперб 4×4 280 л.с. Есть выражение “волк в овечьей шкуре”, так вот эта машина – лев в овечьей шкуре. Мощная и динамичная, позволяющая комфортно и предсказуемо управлять собой во всем скоростном диапазоне и на любом покрытии, проявляя в полной мере повадки спортивного автомобиля»; «машина в стоке, не чиповалась, и этого стока хватает за глаза. Хватает всегда и везде, отклик на педаль газа легкий, связка двигатель и коробка работают почти идеально».

Но вариантов выбора на самом деле еще больше. Во-первых, на вторичном рынке можно найти и завезенные из Европы автомобили с очень неплохими дизельными моторами. Во-вторых, если вас интересует дополнительный объем, можно выбрать не только лифтбек, но и универсал. В-третьих, топовые версии оснащались полным приводом. Наконец, даже версии с младшим мотором продавались в четырех комплектациях – от относительно простецкой Active до роскошной Laurin&Klement, а в случае мощных моторов к ним добавлялась комплектация Sportline.

Можно выбирать любой вариант, потому что в плане работы подвески, поведения на дороге и управляемости все они ведут себя более чем достойно: «На трассе – просто корабль, который не столкнуть с дороги. Едет очень мягко и очень быстро – ощущения на 150 км/ч такие же, как и на 100 км/ч, все легко и просто»; «По подвеске хочу отметить: работает на все 100%, мелкие неровности глотает так, что на кузове это практически не ощущается, по-моему, так и должно быть».

И особенно хороша Skoda Superb в дальних перегонах: «Зимой ездил в Питер, 980 км туда и обратно! Комфорт неописуемый!!! Даже с ямами и наростами льда на дороге – тишина, мягкость и спокойствие. Ехали 140-160 км/ч, дорогу держит спокойно и уверенно»; «Идеальна для путешествий – идет, как танк, по зимней дороге, комфортная и устойчивая на трассе».

Ненависть №4: роботы и турбины

Есть две вещи, к которым в России до сих пор относятся настороженно: турбированные моторы и роботизированные коробки. А тут как на грех все моторы с турбинами: бензиновые серий ЕА211 (1,4 TSI) и ЕА888 (1,8 TSI и 2,0 TSI). Вот и опасаются люди, что малообъемные (ну или относительно малообъемные) моторы не потянут большой автомобиль, а мощность и крутящий момент куплены за счет надежности и ресурса. А тут еще в паре с ними – исключительно роботы DSG, а о них молва не самая лучшая. Однако отзывы владельцев говорят о том, что эти опасения не слишком обоснованы, по крайней мере – в отношении моторов TSI. Вот что пишут владельцы по этому поводу: «На 1,8 TSI нагонял на 92-м бензине 230 000 км, и еще ничего не делалось, кроме замены цепи ГРМ на 150 000 км»; «За пробег 160 000 км не было ни единой поломки! Масло – каждые 5000 км, замена свечей и промывка топливной системы сохранит мотор в лучшем виде! Цепь на моторах Gen3 ходит реально порядка 180 000 км при условии отключения Start/Stop». Единственное условие – правильное обслуживание и качественный бензин: «Моя рекомендация и рекомендация сервисменов: лейте только 98-й или 100-й бензин, и желательно на хороших заправках, не экономьте на этом, иначе, скорее всего, попадете на ремонт потом. Также по маслам и фильтрам – лучше оригинал, его можно проверить на подлинность». Вообще, жалобы на двигатели в отзывах владельцев Superb почти не встречаются, а те, что встречаются, лишь подтверждают сказанное: «Один раз машина начала дергаться и плохо ехать, зажегся “чек” и ЕРС. Пришлось промыть форсунки и после этой операции поменять свечи – видимо, залил некачественный бензин, цена вопроса – 10 тысяч. Не экономьте на бензине!»

Ситуация с коробками выглядит чуть иначе. Их нередко отмечают в списке недостатков автомобиля, хотя у самих коробок хватает и плюсов: «DSG щелкает передачи настолько плавно, что создается впечатление, что ты едешь на вариаторе, не чувствуя работу АКП вообще», «Коробка DSG – бомба! Не чувствуешь переключений совсем, на светофоре сама встает на нейтралку». Но встречается и такая точка зрения: «Единственный из существенных минусов лично для меня – коробка. Это машина для трассы, но никак не для пробок. Но если подстраиваться под машину в моменты пробок, то проблем никаких не будет».

Каких проблем? Об обычных для ранних DSG проблемах с мехатроником не упоминается ни в одном из прочитанных мной отзывов. Вот сцепление – да, может потребовать замены, но частота такого ремонта очень сильно зависит от манеры вождения. «DSG, кто бы что ни говорил, дарит необыкновенный по ощущениям драйв и удовольствие от вождения. Но за удовольствие нужно платить! Сцепление до первых признаков пробуксовки ходит в среднем 60 000 км, и это надо принять», «Коробка DSG потребует замены сцепления раз в 70-100 тысяч км (зависит от езды)».

При этом шестиступенчатая DQ250 считается куда надежней семиступенчатой DQ200: «"Мокрая" DSG – одна из самых надежных (лучше только PDK у Порше)»; «“мокрые” славятся своей вечностью и надежностью! За пробег 160 000 км износ сцепления составил порядка 50%, что, я считаю, идеально!»; «DSG6 – замена сцепления стоит 35 000 рублей (в сравнении с автоматом, ремонт которого выходит на круг за 100 тысяч, это очень недорого). Плюс на скорости 160 км/ч на тахометре 2700 об/мин. Это очень экономично».

Но есть и еще один момент, о котором упоминают авторы очень многих отзывов – задержка на старте: «Как везде пишут – тупит на старте. Да, есть такое»; «Ты стоишь на нерегулируемым перекрестке и видишь окно для проезда. Нажимаешь газ, а машина стоит (где-то секунду) и потом срывается с места. Конечно, можно привыкнуть, но зачем это сделано – непонятно». Обсуждение этого вопроса в профильных форумах – дело вполне обычное, и технически грамотные участники на него отвечают вполне аргументированно: «Первые полсекунды все равно заминка – робот бережет сцепление. У всех ДСГ так»; «Уважаемый, у Вас коробка DSG, а на этой коробке запрещены резкие старты со светофора, если, конечно, Вашей целью не стоит быстрая смерть коробки с дальнейшим обливанием помоями “немцев” с их “чертовой DSG”. Поэтому при нажатии на педаль газа с места “мозги” коробки получают информацию о количестве оборотов двигателя и, выравнивая скорости вращения приводных валов в роботе со скоростью вращения коленвала, включают передачу. Единственное, что хочется отметить – при таких резких стартах помимо секундного затупа получаешь еще нехилый пинок от КПП». Тем, кто сильно страдает от этих задержек, можно порекомендовать перепрошить коробку, но ресурс при этом уменьшится. Но есть те, кто поступает еще радикальней: «DQ200 все-таки работает на пределе даже в стоке на этом моторе, я заменил на DQ250 вместе с полным приводом от такого же Суперба».

Любовь №4: полезные штучки

Практически все владельцы в своих отзывах отмечают, что Superb – очень дружелюбный автомобиль: «Ничего не раздражает (привет, Мерс W222 с разными шрифтами на дисплеях, кнопками в разных местах и неясной эргономикой). В Шкоде все сразу понятно, функционально и качественно», «Уровень комфорта на высоте, качество отделки салона впечатляет. Мягкий пластик, хорошая кожа, все работает как надо, глюков не замечал. Все необходимые опции есть, штатная музыка играет намного лучше, чем премиальная в корейских или китайских авто».

Особо радует владельцев масса полезных опций: «Отмечу систему экстренного торможения передом и задом, когда она спасает тебе бампер. Или ниши по бокам багажника! Или бардачки с охлаждением...»; «Электронные ассистенты – удобно, работают корректно, позволяют чуть меньше напрягаться за рулем (хотя первые разы использования активного круиз-контроля добавили мне пару седых волос, я начинаю торможение раньше, чем он»; «Отдельно напишу про адаптивный круиз-контроль, который позволяет, не трогая педали, на автопилоте ехать в потоке и даже стоять в пробках. Это моя любовь теперь, обязательно буду ставить себе эту опцию на все свои будущие машины. Это офигительная опция!»; «Системы активной безопасности без нареканий – пару раз спасали».

Многие отмечают прекрасно организованное управление головным светом: «Особенно порадовали умные фары, которые в режиме дальнего вырезают пучки света, чтобы не слепить встречку»; «Хотел сказать про оптику – великолепна!!! Обратно ехал всю ночь – все видно, как днем, и даже она вроде не ослепляет встречные машины»; «Адаптивный свет – безумно удобная штука, переключил в автоматическое положение и едешь ночью, как днем (ну почти). Фары сами затемняют участок, на котором находится встречная машина, все остальное залито хорошим дальним светом»; «Свет и дворники, наверное, годами не трогаю – стоят в положении автомат. Все отрабатывает правильно и логично».

Конечно, вся эта автоматика нужна далеко не всем и не всегда: «Умный парковочный ассистент – крутая штука, но только побаловаться. Для девушек будет незаменимым товарищем»; «Куча всяких “няшек” в виде датчиков парковки, подсветки, дорожных ассистентов, вентиляции, подогрева сидений и прочего. В общем, есть чем поиграться, если надо убить время. Дисплей мультимедиа – тоже для любителей планшетов».

В общем, «...много дополнительных функций, которые есть, но практического смысла в них мало, возможно, они на любителя или просто дань времени».

Естественно, владельцы находят какие-то технические решения, которые, по их мнению, можно было бы сделать лучше. Например, один из владельцев считает так: «Нет навигации, и это бесит. Если у вас Андроид, то сопряжение очень долгое. С Айфоном все быстро и хорошо, но стоит вам выдернуть шнур и пойти на заправку или оплатить дорогу – горя хапнете. Чтобы обнулить компьютер в автомобиле (пробег, расход и т.д.), нужно в меню зайти. В жизни не угадаете, куда, потому что место нелогичное для такой функции». Другой сетует: «Мелкие странные недоделки: бесключевой доступ есть только на передних дверях, регулировка руля – только руками, категорически мало ниш для размещения телефонов и прочего шмурдяка на передних сиденьях, всего один выход USB на передней консоли (при том что в бардачке целый блок с кард-ридерами, дисками и т.п. – лучше был его убрали и сделали еще пару USB выходов). Это все, конечно же, не критично, но раздражает».

Но почти во всех отзывах владельцы упоминают «маленькие хитрости и полезные штучки», объединенные маркой Skoda в систему Simply Clever: «А таких вещей, как магнитный фонарик, множество сеток, разделители для багажа, зонтики в дверях, скребок в люке бензобака и многое другое из приятных мелочей, вообще не найти у конкурентов». А инвертор и розетку на 220 вольт один из владельцев так использовал в командировке: «Ухитрялся сварить куриный суп в мультиварке и пожарить яичницу в салоне, не запачкав пиджак..»

Ненависть №3: стекла, зеркала и ЛКП

В принципе, у Skoda Superb нет характерных врожденных «заболеваний» с тяжелыми последствиями, но кое-какие неудобства владельцам этот автомобиль все-таки может доставить. Многие жалуются на слишком маленькие боковые зеркала и большие слепые зоны: «Зеркала никакие – маленькие, и в них мало что видно. Слава богу, датчик слепой зоны срабатывает за километр». Естественно, с этими утверждениями согласны не все: «Во всех обзорах обязательно говорят, что они маленькие. Я, конечно, понимаю, что в лопух на Тойоте Секвойя можно смотреться чуть ли не в полный рост, но мне и в этих зеркалах видно все».

Немало нареканий касается и недостаточной прочности лакокрасочного покрытия: «Кузов царапается на ура. Случайно зацепите рюкзаком, и глубокая царапина гарантирована»; «Эту машину надо держать чистой, особенно зимой, а царапины и сколы быстро подкрашивать»; «Капот, фары и бампер на трассе подвергаются пескострую. Среди сложных мест отмечу стыки задних крыльев с бампером и пороги». Лучшим методом борьбы с этим многие авторы отзывов считают пленку: «Оклеил сразу после покупки, сейчас ни сколов, ни царапин. Рекомендую сразу вложиться, тем более, что на седан это не так уж много стоит». И тут ничего не поделаешь – такого рода проблемы характерны для многих современных автомобилей.

Но чаще всего владельцы жалуются на непрочное ветровое стекло: «Из минусов вылез еще один факт – хрупкое лобовое. Трещит даже от небольших камушков. Уже дважды засверливал и клеил», «Замена лобового из-за сколов и трещины. Атермальное, с пленочным подогревом – 45 тысяч».

Любовь №3: и никаких поломок

Когда просматриваешь в Сети отзывы о том или ином автомобиле, нередко сталкиваешься со скорбными отчетами владельцев, которым не повезло нарваться на неудачный экземпляр. Такие отчеты напоминают летопись визитов в сервис и ведомость расходов на ремонт. Но вот в случае Skoda Superb мне ни одного такого скорбного листа не попалось.

«За все время эксплуатации менял только расходники»; «спустя семь лет Москвы, Подмосковья и другой России все живое и почти как новое. Даже подвеска»; «За почти пять лет эксплуатации вообще вообще никаких проблем»; «За 160 000 км проблем с машиной не было ни одной», – такого рода строки из отзывов можно цитировать чуть ли не бесконечно.

Конечно, по мелочи может случиться всякое. Например, один из владельцев написал в отзыве: «Из-за санкций цены выросли, а в “проверенном” магазине я нарвался на паленые свечи. Шкода даже это мне простила, отъездив на них несколько тысяч и лишь затем затроив...». Но в целом владельцев радует отсутствие проблем с моторами, в том числе – отсутствие характерного для некоторых немецких двигателей «масложора»: «Мотор 2,0 – эталон надежности. Если заливать качественные топливо и масло, легко пройдет пробег 600-700 тысяч. Масло лил “Мотюль” 0W30 с 507-м допуском. При замене входит 5 литров масла, легко проезжаю 10 000 без доливки», «Мотор масло совсем не берет – тьфу-тьфу! Ни разу за последние 7000 км не доливал».

Единственное, что требует повышенного внимания, это система охлаждения: «В принципе, машина хорошая, но необходимо очень чуткоследить за системой охлаждения! Стоит что-нибудь упустить, как тут же одна деталь потянет за собой всю систему»; «Из внеплановых замен – только помпа, которая, увы, считается слабым местом этой модели»; «Из болячек – заменил помпу с термостатом на 85 000 км». Но в целом доминирует примерно такая точка зрения: «Нападки на VAG считаю неверными. Если машину обслуживали как надо и заливали то топливо, которое рекомендовано производителем, то она без проблем проедет и 150, и 200 тысяч без больших вложений».

И подвеска ведет себя на редкость пристойно. Тут расходы сугубо по пробегу: «За 160 000 км заменил только стойки стабилизатора и опорные подшипники», «Подвеска качественная, за 250 000 заменил колодки и тормозные диски, пару шаровых и две задних стойки. Думаю, за такой пробег это не такие уж большие расходы».

По мнению владельцев, дефицита запчастей и расходников не наблюдается, цены не космически

е, но вот сервис, в котором обслуживается автомобиль, нужно подбирать весьма пристрастно и тщательно: «Надо искать, чтоб порядочные были, иначе столько денег высосут из вас!». И если тщательно ухаживать за автомобилем, Superb вас отблагодарит: «Эта Шкода у меня пятый год, пробег 55 тысяч (+50 с первым владельцем), и вытаскивала она меня из очень сложных дорожных и жизненных ситуаций. Я ездил на ней и в театр, и в лес. Ночевал несколько дней подряд посреди Питера и много где еще. Салон до сих пор как новый, даже химчистку не делал».

Ненависть №2: многовато шума

За что еще владельцы критикуют Superb? За слабую шумоизоляцию. Некоторые делают это в весьма радикальной форме: «Шумоизоляции нет вообще от слова “абсолютно”»; «По крупному у него один недостаток – это шумоизоляция, а точнее, ее отсутствие. Как багажник в БМВ. Нет у Суперба шумоизоляции».

Конечно, кто-то вообще высказывается более осторожно: «Все-таки недостаточная шумоизоляция», «Хотел бы улучшить шумоизоляцию передних арок». Кто-то и вовсе не считает шум серьезной проблемой: «По шуму я не особо загоняюсь, поскольку обычно еду с музыкой на хорошей громкости, но даже когда еду в тишине – шум с улицы не напрягает, так что считаю, что шумка тут достаточная». Кто-то утверждает, что этот недостаток проявляется только в сравнении с другими автомобилями: «Автомобиль хуже по шумоизоляции салона, удивительно, все-таки класс повыше да и корни Фольксвагена». Но факт остается фактом: очень многие владельцы ничего не пишут о шуме в самом отзыве, но отмечают недостаток шумоизоляции в списке недостатков.

Любовь №2: сага о шести литрах

Вот в чем сходятся практически все авторы отзывов о Skoda Superb, так это в том, что это очень экономичный автомобиль. Спорят они разве что о конкретных цифрах расхода и о том, получится ли в городе уложиться в шесть литров на 100 километров.

Конечно, больше всех радуются владельцы машин с двигателем 1,4 TSI: «Бак 66 литров, заправляюсь раз в месяц до полного, каждый день накатываю около 15 км»; «Идеальный расход топлива. Москва – Питер на одном баке? Да легко!»; «Для меня главным плюсом Шкоды Суперб стал ее расход топлива. До нее у меня была Шевроле Малибу с двигателем объемом 2,4 л, и, пересев на Шкоду, я просто удивился, насколько она экономичная. Раньше я заправлялся раз в 1-2 недели, а на Шкоде – раз в 3-4 недели»; «Расход на трассе при 100-110 км/ч менее 5 литров, в городе – 7-8».

Уложиться в шесть литров у большинства владельцев получается только на трассе, а в городе расход оказывается несколько выше: «Расход бензина: трасса – 5,8-5,9, город – 7,5-8», «Расход смешанный – 9-10 л/100км. По трассе местами выходило до 6 литров, но все зависит от манеры вождения».

Двигатель 1,8 TSI, по идее, должен потреблять горючее в чуть больших количествах, но и в этом случае расход полностью устраивает владельцев: «Расход по городу (куча светофоров, средний пробег от старта до парковки около 10 км) – 10,5 литров на сотню. Если совсем экономить – вписываюсь в 9,5. Расход по трассе – около 7 литров, а если не валить больше 105 км/ч, то можно в 6,5 литров уложиться», «мой 1,8 в городе потребляет около 13 литров, на трассе можно уложиться в 7, но в среднем с обгонами где-то 7,5, при этом по трассе езжу без превышений 100-110 км/ч». Причем такие приятные цифры получаются не только в случае пустого автомобиля: «Очень приятный расход топлива: по городу 8-10 л в зависимости от пробок, сезона и стиля езды, по трассе – 6-6,5 л. На одном баке на дальняк – 1100 км (3 человека и вещи), в скорости не стесняешься». В общем, как написано в одном из отзывов, «разгоняется, как истребитель, расходует, как "кукурузник"».

Но что еще более удивительно, вполне довольны экономичностью своих коней и владельцы Superb с двухлитровыми моторами, в том числе – топовыми мощностью 280 л.с. «Расход топлива: мой пробег за пять обычных рабочих дней составляет порядка 700 км (60% город, 40% трасса), этот пробег соответствует одной полной заправке бака в неделю (100-го бензина, правда), средний расход получается на уровне 9,5-9,6 литра», – пишет в своем отзыве один из счастливых обладателей такого автомобиля. Тут, правда, появляются и несогласные: «Как вы ездите с такими расходами? Был такой аппарат. 100-й бензин по городу, толкаясь в пробках, зимой – 14-15 л/100 км. Условная трасса – от 9 до 12. Если не гнать, можно уложиться в 8». В ответ следует рекомендация почаще пользоваться круизом: «На Супербе движок надо почувствовать. Сильнее нажмешь – все в звук уйдет».

А уж довольно редкие версии с дизельными двигателями и обсуждать не стоит. Их владельцы хвастаются средними расходами на уровне 4,5-5,5 литра на сотню.

Ненависть №1: вопрос престижа

Фраза «автомобиль не роскошь, а средство передвижения» окончательно вошла в нашу жизнь. Однако при всем этом факторы статуса и престижа никуда не делись. В семействе VAG марка Skoda занимает позицию младшей, самой бюджетной и утилитарной. Вот и получается, что, покупая Superb даже в самой крутой комплектации, вы выбираете просто «качественный бизнес-класс по вменяемой цене», но без претензий на элитарность и ту самую премиальность. И авторы отзывов это прекрасно осознают: «Это далеко не ширпотреб, но и понтов здесь мало. Ты просто ездишь и кайфуешь», «Что касается марки Шкода – ни у одного адекватного человека она не воспринимается как какой-то премиум, но и нищенской назвать ее невозможно».

И еще одно соображение: «Как ни крути, это Шкода, а значит, от старших братьев ей достаются объедки и устаревшие технологии». Это если рассматривать превосходящие Skoda по статусу немецкие марки. Ну а в рамках сегмента у нас наибольшей популярностью пользуются «японцы» и «корейцы»: «Мне тоже не совсем понятен скептицизм россиян по отношению к данному авто, в отличие, например, от европейцев. У нас почему-то всем подавай Камри. Стереотипы, наверное».

У этого недостатка престижности есть свои последствия, как негативные, так и позитивные. Из отрицательных последствий – спрос на вторичном рынке: «По минусам: отношение к бренду, не продашь быстро, тачка очень недооценена на российском рынке. Камри уйдет за неделю, эту будешь месяц продавать»; «Долго будете продавать (в своем сегменте люди выбирают Камри, а на Суперб редко смотрят)».

Но есть и положительная сторона. Во-первых, относительно малый риск угона: «Огромный плюс в сравнении с той же Камри – Шкоды не угоняют, а это архиважно!». А невысокий риск угона уменьшает стоимость страховки: «Ввиду низкой ликвидности – самое дешевое каско в классе, полная страховка вышла в 62 000 рублей. По сравнению в Маздой 6 и Камри разница в 2,5 раза».

Вот и приходится поклонникам модели убеждать и потенциальных покупателей в том, что понты и престиж – это не главное в жизни. А возможно, они убеждают самих себя в правильности выбора: «Ездите дальше на своих Бэхах и Камри. Машины хорошие, да. Но где-то явно проигрывают Супербу, не имея при этом особых преимуществ. Бэхи и Мерсы – дорогие и тесные. Камри – простоватые и хуже едут, Вольво тяжелые, у Пассата и А6 багажник не тот. После S-Klasse или X6 из Суперба вылезать не хочется... Для меня эта Шкода оказалась золотой серединой – именно тем, что нужно. Чуть выше класс (Ауди А6) – сильно дороже, чуть ниже (Октавия) – сильно проще по ощущениям», «В Москву он прекрасно вписывается, особенно летом. Просто вписывается, без каких-то там понтов, смотрясь нормально рядом с Панамерой. И в деревне не вызывает зависть, как какой-нибудь Мерс или Лексус. Это Шкода. При том нельзя сказать, что машина скучная. Нет! Она просто правильная и не строит из себя... Как правильная жена, с которой просто хорошо каждый день и в разных ситуациях».

Любовь №1: даешь объем

Но главными достоинствами Skoda Superb владельцы считают внутренние объемы и салона, и багажника. О салоне владельцы пишут с восторгом: «Он прекрасен! Ни сверчков, ни тресков, ни скрипов. Сидения очень удобные, и я преодолевал за один присест более 1200 км без разминок по пути (ни в одной машине мне не было столь удобно, учитывая мои проблемы с поясницей)»; «Салон просто бомба – он большой, нет, он огромный! И очень красивый. Для водителя все особенно удобно, эргономика на высоте!»; «Места в салоне ну очень много, двое детей сзади на детских креслах помещаются ну очень легко»; «Сзади места просто вагон, можно при желании нога на ногу сидеть». Словом, все удобно, продумано и отлично организовано, все емкости для хранения мелочей – на своих местах. Все устроено идеально для размещения семьи, при этом и на деловую встречу можно приехать без стеснения. Единственным недостатком владельцы считают проходящий по центру трансмиссионный тоннель, из-за которого третьему пассажиру сидеть по центру заднего дивана не слишком удобно.

По поводу багажника владельцами тоже написано немало хвалебных слов: «Для перевозки вещей машины лучше нет. Возил аккуратно и секции шкафов, входит до 100 см шириной и 2,5 м высотой, и трубы пластиковые по 3 м, штук 40 сразу. Переднее пассажирское сиденье складывается вперед в ровный пол и, вуаля! – кладите все что хотите. Про холодильники вообще молчу – нет проблем. Даже если багажник не закрывается, его форма позволяет прикрыть выступающие части на любой высоте и ехать свободно»; «Багажник. Ну это просто отдельная песня. Он огромный! Нет, он суперогромный! Набор всяческих держателей, крючков и т.п. на любой случай жизни. Для примера – вез клиентов в аэропорт, у них было три больших чемодана, один маленький, сумка, два рюкзака, детская коляска. Все влезло! Попробуйте это запихнуть в какую-нибудь Camry, ха-ха. Я сам ехал на последней Камри в такси из аэропорта – в багажник влез один большой чемодан, одна средняя сумка и коляска-"зонтик". Рюкзак мне уже пришлось брать в салон». Собственно говоря, я мог бы процитировать еще добрый десяток таких историй.

Кто-то, конечно, ворчит, что при складывании заднего дивана пол получается не совсем ровным, хотя и в этом можно найти свои плюсы: «Вспомнил минус. Ступенька между полом багажника и сложенной спинкой сиденья. Установил фальшпол – минус стал плюсом. Стало два багажника и запаска с инструментом под полом фальшпола. Три багажника, получается. Итого, в своей Шкоде я насчитал 29 мест хранения».

Конечно, если багажник в полном объеме нужен владельцу не слишком часто, он может выразить некое недоумение: «Багажник большой со множеством крючочков. Да, удобно, но опять же – зачем в авто такого класса такой огромный багажник? На дачу ездить или доски перевозить. Когда во время дождя открываешь лифтбэк, то вся вода льется прямиком на вещи». Но в подавляющем большинстве отзывов объем и удобство багажника отмечаются в качестве главного достоинства. А заодно тот факт, что именно огромный багажник вместе с другими качествами Superb делают модель превосходным семейным автомобилем. При этом – удивительно универсальным, пригодным и для повседневной эксплуатации, и для деловых поездок, и для дальних путешествий.