Третий кроссовер на заводе в Калуге: стартовало производство Tenet T8

Российский холдинг «АГР» начал выпускать ещё один SUV по полному циклу. Продажи новинки должны начаться в ближайшее время.

О появлении на российском рынке бренда Tenet стало известно в феврале 2025 года, производство машин было решено наладить на мощностях завода в Грабцево под Калугой, который ранее принадлежал концерну Volkswagen. В первой половине прошлого месяца на конвейер встал кроссовер Tenet T7, на прошлой неделе к нему присоединился паркетник Tenet T4, а теперь настала очередь третьей модели новой марки – Tenet T8.

На фото: Tenet T8 на заводе в Калуге

Формально именно этот автомобиль стал первенцем Tenet: SUV с индексом T8 дебютировал ещё в конце июля. Как и для других представителей марки, «донором» для этого кроссовера стала модель китайского бренда Chery: речь идёт о семиместном паркетнике Tiggo 8 Plus, но с шильдиками и логотипами Tenet.

На фото: Tenet T8

В пресс-службе холдинга «АГР» отметили, что днище и скрытые полости кузова Tenet T8 проходят обработку воском, кроме того, используются «дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийную и антишумную защиту». В компании отметили, что учитывают «российские дорожно-климатические условия эксплуатации, а также актуальные запросы покупателей к высокому уровню безопасности и цифровым сервисам».

Подробности о составе комплектаций кроссовера появятся позже. Пока что известно, что Tenet T8 получил светодиодную головную оптику, выдвижные дверные ручки, которые способны работать при морозах до -30 °C, динамические последовательные указатели поворота, многоспицевые легкосплавные колёсные диски размером 19 дюймов, а также панорамная крыша с люком (площадь – 1,2 кв.м) и со шторкой.

Известно, что на передней панели установлены виртуальный щиток приборов диагональю 10,3 дюйма, а также тачскрин информационно-развлекательной системы на 15,6 дюйма. Ещё кроссовер T8 оснащается акустикой Sony с 8 или 10 динамиками (в зависимости от исполнения), креслом водителя с обогревом и вентиляцией, декоративными вставками из дерева и стали с гальваническим покрытием. Помимо этого, предусмотрен проекционный дисплей.

На фото: салон Tenet T8

В зависимости от конфигурации салона объём грузового пространства семиместного паркетника может составлять 193, 889 или 1930 литров. При этом пятая дверь может открываться без помощи рук, а сам багажник снабдили LED-подсветкой. Очевидно, что габариты модели Tenet будут такими же, как у «донора»: длина Chery Tiggo 8 Plus равна 4715 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1745 мм, а расстояние между осями составляет 2710 мм.

Официальной информации о технике Tenet T8 пока нет, но судя по шильдику AWD на корме, у модели будет полный привод, тогда как в Китае у Chery Tiggo 8 Plus привод только передний. На домашнем рынке в линейке модели числится пара бензиновых турбочетвёрок TGDI на выбор: объёмом 1,6 литра (197 л.с., 290 Нм), работает в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, а также 2,0-литровый мотор (254 л.с., 390 Нм) в комплекте с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой.

Цены Tenet T8 будут обнародованы позже. Продажи новинки должны начаться в ближайшее время.