Недорогой пикап Volkswagen Tukan: первый показ

19.05.2026
Главным ареалом обитания для относительно бюджетного грузовичка Volkswagen станет Южная Америка. В продажу модель поступит в следующем году. Ожидается, что у нее будет «мягкогибридная» версия.

Выпуск недорогого пикапа для Южной Америки давно значился в планах марки Volkswagen, а предвестником модели стал концепт Tarok, представленный в 2018 году. Но затем случилась пандемия, и проект заморозили. В начале года нынешнего южноамериканское подразделение компании сообщило о том, что грузовичку все же быть. Тогда же опубликовали несколько тизеров и раскрыли имя грядущей серийной модели – Tukan. А теперь пикап продемонстрировали «живьем», пусть и в камуфляже. Первый показ провели в Бразилии в рамках специального мероприятия, посвященного объявлению состава местной сборной для чемпионата мира по футболу, спонсором которой является Volkswagen.

Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии по футболу, и пикап VW Tukan
Судя по всему, VW Tukan будет доступен только с четырехдверной кабиной. В основе пикапа лежит платформа MQB. Задняя подвеска – зависимая на рессорах. На откидном борту имеется крупная надпись с названием модели. Причем южноамериканское подразделение Фольксвагена похвасталось тем, что Tukan стал первой моделью в регионе с таким дизайнерским приемом. И это пока все официальные подробности.

Бразильские профильные СМИ прочат богатым комплектациям Volkswagen Tukan турбомотор 1.5 с 48-вольтовым довеском, то есть у грузовичка будет «мягкогибридная» версия. Исполнения попроще могут оснастить двигателем 1.0 TSI от паркетника VW Tera или атмосферником 1.6 MSI.

Производство Volkswagen Tukan наладят в Бразилии. В продажу пикап поступит лишь в следующем году, но облик серийной версии вполне могут рассекретить до конца 2026-го. Среди конкурентов – Fiat Toro и родственный Фиату Ram RampageChevrolet Montana, а также Renault Niagara.

Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким может получиться грузовичок VW Tukan.

