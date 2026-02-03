Новинки ×
Новый пикап Volkswagen Tukan составит конкуренцию Fiat Toro и Chevrolet Montana

03.02.2026 245 0 0
Марка Volkswagen анонсировала новый «легковой» грузовичок для Южной Америки. Производство наладят в Бразилии, на конвейер модель встанет в следующем году.

Еще в 2018-м компания Volkswagen показала на бразильском мотор-шоу концептуальный пикап Tarok. Как тогда сообщалось, прототип перевоплотится в серийную модель с несущим кузовом, которая в южноамериканской линейке марки займет нишу между двухдверным грузовичком Saveiro на базе давно почившей легковушки Gol и рамным Amarok. Но затем случилась пандемия, местные профильные медиа проект нового пикапа то закрывали, то вновь возрождали. Теперь же официально объявлено – «легковому» грузовичку быть, в продажу он поступит под именем Volkswagen Tukan. Вот только пока непонятно, достанется ли товарной модели хоть что-то от шоу-кара восьмилетней давности. Как бы то ни было, производство новинки запустят в Бразилии в 2027 году.

Свой анонс бренд Volkswagen сопроводил тизерами. В компании также объяснили, почему были выбраны именно название Tukan и «канареечно-желтый» цвет, в который окрашен пикап на дебютных картинках. Если вкратце, то имя должно вызывать ассоциации с птицей тукан (на португальском языке, на котором говорят в Бразилии, это tucano), обитающей в Южной Америке, ведь грузовичок был разработан бразильским подразделением специально для этого региона. К южноамериканским рынкам же отсылает и желтый цвет – он был особо популярен в локальной модельной линейке марки в 1970-х. Ну и еще это цвет формы бразильской футбольной команды, спонсором которой стал концерн Volkswagen.

Никаких иных подробностей о пикапе марка пока не привела. Бразильские СМИ относительно техники к единому мнению тоже не пришли. Некоторые пишут, что VW Tukan предложат с турбомотором 1.4 TSI от локального паркетника VW T-Cross, который якобы и является ближайшим родственником грузовичка. Другие считают, что новинка будет доступна в виде «мягкого» гибрида с 1.5 TSI и 48-вольтовым довеском. Но все уверены в том, что Tukan имеет полноценную четырехдверную кабину.

Больше информации о новом пикапе должно появиться ближе к концу года. Главными конкурентами Volkswagen Tukan станут Fiat Toro и родственный Фиату Ram Rampage, Chevrolet Montana, плюс на подходе еще свежий пикап Renault с дизайном концепта Niagara.

