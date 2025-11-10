Европа ×
  • Ram Rampage дебютировал в Европе как спортпикап, а не как рабочая лошадка

Ram Rampage дебютировал в Европе как спортпикап, а не как рабочая лошадка

10.11.2025 378 0 1

Производящийся в Бразилии с 2023 года компактный пикап Ram Rampage в ближайшее время можно будет купить в Европе, но только в дорогих версиях с довольно мощными двигателями (бензин и дизель) и только с полным приводом.

Марка Ram откололась от Dodge в 2009 году, пока она производит только грузовички и фургоны, но в 2028 году в её гамме появится большой внедорожник﻿. Вместе с тем марка Ram осваивает новые рынки, однако в Европе корпорация Stellantis продвигает её не самостоятельно, а через официального партнёра-представителя — компанию KW Auto: она уже возит из США в Европу большие пикапы Ram и любые модели Dodge. Европейская презентация Ram Rampage состоялась в минувшие выходные в рамках конной выставки Fieracavalli 2025 в Италии.

В основе Ram Rampage лежит уже немолодая, но вполне удачная легковая платформа Small Wide 4×4 LWB с поперечным расположением силового агрегата, поэтому у Rampage полностью независимая подвеска и несущий кузов. Ближайшим родственником, но не клоном Ram Rampage является пикап Fiat Toro, наружные панели кузова и дизайн интерьера у Rampage свои. Производятся Ram Rampage и Fiat Toro на одном заводе в бразильской Гояне. Fiat Toro компактнее, проще и доступнее, чем Ram Rampage, а потому продаётся лучше: с января по октябрь текущего года в Бразилии реализовано 41 590 шт. (-7,1% по сравнению с АППГ) и 20 662 шт. (+3%) соответственно.

В Европу Ram Rampage будет поставляться в двух версиях — Rebel и R/T, первая позиционируется как более универсальная и вседорожная, вторая — как более спортивная, ориентированная главным образом на дороги с твёрдым покрытием, поэтому у версии R/T заниженная на 10 мм подвеска и асфальтовые шины. Обе версии будут иметь богатое оснащение и полный привод, адаптация к Европе свелась в основном к тому, что в Rampage напихали всевозможные электронные ассистенты водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль.

Габаритная длина Ram Rampage — 5028 мм, ширина — 1886 мм, высота — 1771-1780 мм, колёсная база — 2994 мм. Полезная длина грузовой площадки — 1450 мм, объём до верхней границы бортов — 980 л. Версия Rebel оснащается 2,2-литровым турбодизелем (200 л.с., 450 Нм), версия R/T — 2,0-литровым бензиновым турбомотором (272 л.с., 400 Нм), коробка передач — только 9-ступенчатый гидромеханический «автомат». Rampage Rebel разгоняется до 100 км/ч за 9,9 с, максимальная скорость — 196 км/ч. Rampage R/T набирает первую «сотню» за 6,9 с, максимальная скорость — 220 км/ч. Грузоподъёмность дизельного пикапа — 1015 кг, бензинового — 750 кг, допустимая масса буксируемого прицепа в обоих случаях составляет 400 кг.

Кожаная отделка салона есть уже в «базе», а на версии R/T есть ещё и вставки из замши. Приборный экран — 10,3-дюймовый, мультимедийный — 12,3-дюймовый. В стандартное оснащение входят двухзонный климат-контроль, электропривод регулировок кресла водителя, шесть USB-портов плюс полка с беспроводной зарядкой для смартфона. Версия R/T вдобавок щеголяет премиальной 360-ваттной аудиосистемой Harman Kardon с девятью динамиками. Для хранения мелких вещей в кабине предусмотрены различные полочки, ящички и карманы общим объёмом 35,4 л.

Цены на Ram Rampage в Европе пока не объявлены, но ясно, что они будут высокими. Rampage адресован обеспеченным любителем путешествий и активного образа жизни, которым открытый кузов нужен для перевозки габаритного спортинвентаря. Легковая платформа и достаточно мощные двигатели обеспечат комфорт в дальних поездках. Прямых аналогов у Ram Rampage в Европе сейчас нет.

0 комментариев

Новые комментарии
