Ram скоро представит две SRT-модели и готовит свой первый большой внедорожник

Хорошие новости от грузовой марки Ram, входящей в состав корпорации Stellantis: скоро в её модельном ряду будут не только пикапы и фургоны, но и большой внедорожник — его планируется запустить в производство в 2028 году. Гораздо раньше, а именно в ближайшие месяцы, Ram представит две спортивные модели от возрождённого недавно подразделения SRT Performance.

Марка Ram откололась от Dodge в 2009 году, на данный момент она предлагает только полноразмерные пикапы серий 1500, 2500 и 3500, шасси с кабиной (пикап Ram 3500 без кузова) и фургон Ram ProMaster в бензиновой и электрической версиях. За первые три квартала этого года марка Ram реализовала в США 307 701 автомобиль (-1% по сравнению с АППГ).

В ближайшие годы модельный ряд Ram станет шире. Как сообщает Automotive News, генеральный директор Stellantis Антонио Филоса на встрече с аналитиками с Уолл-стрит объявил, что в 2028 году Ram выведет на рынок свой первый внедорожник.

Это объявление волне согласуется с представленным в середине октября инвестиционным планом на 13 млрд долларов, которые Stellantis планирует вложить в развитие бизнеса в США в течение в ближайших четырёх лет. Этот план в частности предусматривает запуск в производство на заводе Stellantis в городе Уоррен, штат Мичиган, в 2028 году нового большого SUV, который будет предлагаться в виде plug-in гибрида типа REEV (range-extended electric vehicle) и просто с двигателями внутреннего сгорания.

Поскольку сейчас завод в Уоррене выпускает большой рамный внедорожник Jeep Grand Wagoneer (он, к слову, только что пережил рестайлинг), то мы подумали, что в 2028 году появится просто новое поколение этой модели, но теперь выяснилось, что грядущей новинкой будет не следующий Jeep Grand Wagoneer, а первый SUV марки Ram. Скорее всего, этот SUV будет рамным и разделит платформу с Ram 1500, как, собственно, и нынешний Jeep Grand Wagoneer. В связи с новыми вводными стало непонятно, будет ли у Jeep Grand Wagoneer следующее поколение.

Ram 1500 TRX 2023 года 1 / 2 Ram 1500 TRX 2023 года 2 / 2

Также Антонио Филоса пообещал, что в ближайшие месяцы Ram представит две новинки от возрождённого в июле спортивного подразделения SRT Performance, но не раскрыл детали. Одной из этих новинок с вероятностью, близкой к 100%, окажется возрождённый внедорожный монстр Ram 1500 TRX, производство которого было завершено в конце 2023 года. Слухи о возвращении Ram 1500 TRX циркулируют в американской прессе с начала этого года, фанаты Ram очень ждут эту модель и, полагаем, скоро дождутся.

Концепт Dude Ram 1500 1 / 5 Концепт Dude Ram 1500 2 / 5 Концепт Dude Ram 1500 3 / 5 Концепт Dude Ram 1500 4 / 5 Концепт Dude Ram 1500 5 / 5

Второй SRT-моделью от Ram, вероятно, станет спортивная дорожная версия пикапа Ram 1500, которая составит конкуренцию дебютировавшему в июне этого года Ford F-150 Lobo. Эту гипотезу подтверждает анонсированный для грядущего тюнинг-шоу SEMA (будет проходить в Лас-Вегасе с 4 по 7 ноября) концепт Dude Ram 1500 с ярким декором в стиле 1970-х, заниженной подвеской, 22-дюймовыми колёсами и 5,7-литровым бензиновым V8 HEMI мощностью 401 л.с. Вполне логично предположить, что за концептом последует близкая по оснащению серийная SRT-модель.