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  • Ford F-150 Lobo: уличный забияка c V8, заниженной подвеской и эффектным декором

Ford F-150 Lobo: уличный забияка c V8, заниженной подвеской и эффектным декором

13.06.2025 145 0 0

Компания Ford представила в США дорожную спортивную версию Lobo полноразмерного пикапа F-150. Объём технических доработок в данном случае невелик, 5,0-литровый бензиновый V8 выдаёт стандартные 405 л.с. и 556 Нм, но любой владелец Ford F-150 Lobo сможет докупить необходимую мощность у тюнеров или у самой компании Ford.

Американские СМИ уже успели окрестить Ford F-150 Lobo идейным наследником легендарного масл-трака Ford F-150 SVT Lightning из 1990-х — начала 2000-х, но это всё же преувеличение: Lobo гораздо скромнее в своих амбициях — хотя бы потому, что у него нет приводного нагнетателя. Само имя Lightning («молния») нынче занято электрической версией Ford F-150, поэтому для дорожных бензиновых спортпикапов компания Ford вынула из архива имя Lobo («волк» в переводе с испанского на русский), впервые использованное в 1997 году для одной из версий Ford F-150 в Мексике. Летом прошлого года спортивной версией Lobo обзавёлся младший пикап Ford Maverick с несущим кузовом, а теперь представлен большой рамный Ford F-150 Lobo.

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Ford F-150 Lobo — это не самостоятельная модель и даже не отдельная комплектация, а дополнительный пакет за 4695 долларов для комплектации STX в сочетании с двухрядной кабиной SuperCrew и полным приводом. 5,0-литровый V8 выдаёт стандартные 405 л.с. и 556 Нм, а в 10-ступенчатом «автомате» сохранена двухступенчатая «раздатка», то есть спортпикап можно при желании использовать как «рабочую лошадку», способную буксировать прицеп массой до 3583 кг.

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Главная ценность Ford F-150 Lobo — это визуальный эффект, который создают заниженная на 5 см подвеска и уникальный декор. Накладки на пороги и в нижней части переднего бампера ещё больше визуально уменьшают дорожные просвет. Решётка между фарами имеет особый дизайн и пронизана светодиодным пунктиром. Мускулистый капот оснащён двумя вентиляционными решётками. В задний бампер врезаны да крупных выхлопных патрубка. Эксклюзивные 22-дюймовые колёса обуты во всесезонные шины Bridgestone Alenza.

На фотографиях Ford F-150 Lobo показан в наиболее зловещем чёрном цвете, но на выбор также доступны белый, серый, синий и красный цвета. Салон, по сути, стандартный, с тканевой обивкой кресел, в которую однако добавлена контрастная жёлтая прострочка. Трекового ездового режима, каким может похвастать Ford Maverick Lobo, у F-150 Lobo нет.

На американский рынок Ford F-150 Lobo выйдет ближайшей осенью по цене от 59 995 долларов с учётом доставки.

Ford Maverick Lobo и Ford F-150 Lobo

Руководство Ford прекрасно понимает, что многие будущие владельцы F-150 Lobo будут подвергать его дальнейшему тюнингу — благо предложений на рынке предостаточно. Будет предложение и от самой компании Ford: ещё осенью прошлого года подразделение Ford Performance в рамках новой программы Ford Custom Garage анонсировало для F-150 пакет доработок FP700S, повышающий отдачу 5,0-литрового V8 с помощью приводного нагнетателя Whipple до 710 л.с. и 800 Нм, но в продажу этот пакет пока не поступил и на данный момент пребывает в статусе Coming Soon («скоро будет»).

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