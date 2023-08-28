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  • Пикап Volkswagen Saveiro всё ещё отстаёт от Fiat: рестайлинг вместо нового поколения

Пикап Volkswagen Saveiro всё ещё отстаёт от Fiat: рестайлинг вместо нового поколения

28.08.2023 322 0 0

Маленькому грузовичку немецкой марки подправили внешность. В салоне тоже есть обновки, но совсем уж скромные. Техника и вовсе прежняя.

Двухдверный пикап Volkswagen Saveiro актуальной генерации дебютировал в далеком 2009 году, он сделан на базе уже почившей легковушки VW Gol, производство налажено в Бразилии (а вообще Савейро в строю аж с 1982-го). Предыдущий рестайлинг грузовичок пережил в 2016-м. С тех пор его главные конкуренты в лице Fiat Strada и Chevrolet Montana успели перейти в новое поколение, сменив формат и обретя полноценную четырехдверную кабину. Более того, модель Шеви даже шагнула в класс повыше, превратившись в соперника Fiat Toro и Renault Duster Oroch. А вот Фольксваген с выпуском совершенно нового Saveiro не торопится: нынешний пикап еще раз модернизирован. К слову, спрос на такой VW все еще есть, хотя до Strada модели немецкого бренда далеко: с января по июль текущего года реализовано 24 442 и 60 912 шт. соответственно.

Обновленный Volkswagen Saveiro
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Обновленный Volkswagen Saveiro
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Дореформенный Volkswagen Saveiro
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Дореформенный Volkswagen Saveiro
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Итак, VW Saveiro обрел новые капот, фары, бамперы и радиаторную решетку. Как и прежде, базовая версия Robust имеет черный обвес и 15-дюймовые стальные колеса, такой грузовичок бывает с «короткой» или двухрядной кабиной. В «средней» комплектации Trendline появляются противотуманки (они тоже новые), но эта модификация представлена исключительно с двумя креслами. Топовый вариант переименован из Cross в Extreme (запечатлен на всех фирменных фото), он, напротив, только пятиместный, фишки такого грузовичка – надписи и круглые значки на кузове с названием комплектации, черные корпуса наружных зеркал и легкосплавные диски оригинального дизайна (но тоже 15”).

Обновленный Volkswagen Saveiro
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Обновленный Volkswagen Saveiro
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Обновленный Volkswagen Saveiro
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Обновленный Volkswagen Saveiro
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Обновленный Volkswagen Saveiro
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В салоне – обновленная эмблема марки на руле, VW Saveiro Extreme также отличился наличием серо-зеленых вставок на картах дверей и креслах, плюс у приборки «богатого» пикапа оригинальная графика. Все версии по умолчанию имеют дисковые тормоза «по кругу», ESC, систему помощи при трогании на подъеме, пару подушек безопасности, кондиционер и задний парктроник. Самый дорогой грузовичок – это еще «кожаная» обивка, архаичная мультимедиасистема с дисплеем на 6,5 дюйма, система мониторинга давления в шинах и камера заднего вида.

Обновленный Volkswagen Saveiro
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Обновленный Volkswagen Saveiro
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Обновленный Volkswagen Saveiro
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Обновленный Volkswagen Saveiro
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Обновленный Volkswagen Saveiro
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Обновленный Volkswagen Saveiro
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Двигатель реформы не затронули: в Бразилии Saveiro оснащен атмосферным мотором 1.6, который традиционно для этой страны работает как на бензине (106 л.с.), так и на этаноле (116 л.с.). Пикап комплектуется механикой, привод только передний.

Обновленный Volkswagen Saveiro

Рестайлинговый Volkswagen Saveiro обойдется бразильцам примерно в 19 600 – 23 400 долларов, тогда как более современный пикап Fiat Strada стоит от 20 600 долларов.

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