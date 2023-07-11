Новинки ×
  • Представлен пикап Chevrolet Montana RS: из спортивного – только декор и название

Представлен пикап Chevrolet Montana RS: из спортивного – только декор и название

11.07.2023 71 0 0

Версия «под спорт» стала топовой для компактного грузовичка. Как и стандартная Монтана, такое исполнение предложено исключительно с турботройкой 1.2 и передним приводом.

Бразильское подразделение Chevrolet расширило свою «оспортивленную» линейку – представлен пикап Montana RS, он присоединился к хэтчам Cruze RS и Onix RS, паркетникам Tracker RS и Equinox RS. Пока «подогретый» грузовичок доступен только в Бразилии, где и налажено производство модели, но позже «эрэска» наверняка доберется и до других стран Латинской Америки.

1 / 2
2 / 2

Напомним, свежая Montana дебютировала в прошлом году, в новом поколении она превратилась из маленького двухдверного грузовичка а ля коммерческая Lada Granta в полноценный «легковой» пикап с четырехдверной кабиной, донором для которого стал упомянутый кроссовер Tracker.

Внешние особенности Chevrolet Montana RS – черная решетка с крупноячеистой сеткой вместо горизонтальных полос, аналогичного цвета корпуса зеркал, рейлинги на крыше и галстук-бабочка, плюс шильдики с названием новой версии. Кроме того, особый пикап получил 17-дюймые колеса оригинального дизайна. Сам кузов может быть окрашен в красный, черный, темно-серый или белый цвета. В салоне – алые акценты и черный глянец, за доплату предусмотрены алюминиевые накладки на педали. Вот, собственно, и весь «спорт»: подвеску дорабатывать не стали, техника тоже перешла с обычной модели, но про мотор ниже.

1 / 2
2 / 2

Исполнение RS стало самым дорогим для Монтаны, так что такой пикап по умолчанию имеет светодиодную оптику, климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона и систему мониторинга «слепых» зон. Ну а мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида и шесть подушек безопасности есть даже у базового грузовичка.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Под капотом установлена стандартная турботройка 1.2, которая традиционно для Бразилии «питается» как бензином, так и этанолом. В первом случае отдача составляет 132 л.с. и 190 Нм, во втором – 133 л.с. и 210 Нм. Пикап Chevrolet Montana RS предложен исключительно с шестиступенчатым классическим автоматом, тогда как обычной модели еще положена механика. Привод только передний.

Продажи стартуют в августе, но местные профильные медиа уже знают цену: за Montana RS просят примерно 31 000 долларов. Базовый грузовичок обойдется где-то в 24 300 долларов.

пикап Бразилия авторынок новинки Chevrolet Chevrolet Montana

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Надо ли промывать двигатель при замене масла Промывка двигателя при смене масла – это одна из тех вечных тем, которые, с одной стороны, себя давно исчерпали, а с другой, всегда остаются актуальными. Давайте попробуем если не расставить... 4801 0 0 10.07.2023
Статьи / Кроссовер 5 причин покупать и не покупать Renault Koleos I Когда владельцев Renault Koleos спрашивают, что представляет собой этот автомобиль, они отвечают, что это – перелицованный Nissan X-Trail, в который добавили шумоизоляцию, мягкость хода и дв... 2190 10 2 09.07.2023
Статьи / Интересно A’PEXi, Stillen, Venom и прочие из Need for Speed Underground: кто они и существуют ли сейчас Не так давно мы вспоминали легендарную игру Need for Speed Underground, в которой можно было не только гонять на интересных машинах, но и заниматься их «прокачкой». Трудно сказать, что тогда... 1897 0 0 08.07.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 18477 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 10885 14 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 8967 1 1457 03.03.2023
Change privacy settings