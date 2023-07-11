Представлен пикап Chevrolet Montana RS: из спортивного – только декор и название

Версия «под спорт» стала топовой для компактного грузовичка. Как и стандартная Монтана, такое исполнение предложено исключительно с турботройкой 1.2 и передним приводом.

Бразильское подразделение Chevrolet расширило свою «оспортивленную» линейку – представлен пикап Montana RS, он присоединился к хэтчам Cruze RS и Onix RS, паркетникам Tracker RS и Equinox RS. Пока «подогретый» грузовичок доступен только в Бразилии, где и налажено производство модели, но позже «эрэска» наверняка доберется и до других стран Латинской Америки.

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Напомним, свежая Montana дебютировала в прошлом году, в новом поколении она превратилась из маленького двухдверного грузовичка а ля коммерческая Lada Granta в полноценный «легковой» пикап с четырехдверной кабиной, донором для которого стал упомянутый кроссовер Tracker.



Внешние особенности Chevrolet Montana RS – черная решетка с крупноячеистой сеткой вместо горизонтальных полос, аналогичного цвета корпуса зеркал, рейлинги на крыше и галстук-бабочка, плюс шильдики с названием новой версии. Кроме того, особый пикап получил 17-дюймые колеса оригинального дизайна. Сам кузов может быть окрашен в красный, черный, темно-серый или белый цвета. В салоне – алые акценты и черный глянец, за доплату предусмотрены алюминиевые накладки на педали. Вот, собственно, и весь «спорт»: подвеску дорабатывать не стали, техника тоже перешла с обычной модели, но про мотор ниже.



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Исполнение RS стало самым дорогим для Монтаны, так что такой пикап по умолчанию имеет светодиодную оптику, климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона и систему мониторинга «слепых» зон. Ну а мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида и шесть подушек безопасности есть даже у базового грузовичка.



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Под капотом установлена стандартная турботройка 1.2, которая традиционно для Бразилии «питается» как бензином, так и этанолом. В первом случае отдача составляет 132 л.с. и 190 Нм, во втором – 133 л.с. и 210 Нм. Пикап Chevrolet Montana RS предложен исключительно с шестиступенчатым классическим автоматом, тогда как обычной модели еще положена механика. Привод только передний.



Продажи стартуют в августе, но местные профильные медиа уже знают цену: за Montana RS просят примерно 31 000 долларов. Базовый грузовичок обойдется где-то в 24 300 долларов.

