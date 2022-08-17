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Стартовало производство упрощённых коммерческих версий Lada Granta. Цены известны

17.08.2022 114 0 0

Линейка грузовых модификаций модели выпускается на мощностях предприятия «ВИС-АВТО» (это дочерняя компания АВТОВАЗа).

 

Авторынок РФ продолжает своё стремительное падение, вместе с ним снижаются и продажи машин отечественной марки Lada. По данным АЕБ, дилеры бренда за первые семь месяцев 2022-го реализовали в стране 85 037 новых автомобилей (на 63% меньше, чем в январе-июле прошлого года). Как мы упоминали ранее, в списке причин серьёзного минуса подорожание машин, сократившаяся покупательская способность, а также проблемы с производством. Напомним, в течение нескольких месяцев из-за нехватки комплектующих заводы АВТОВАЗа находились в простое.

Законодателям в итоге пришлось изменить требования к выпускаемым в стране машинам, чтобы автопроизводители в РФ смогли хотя бы частично запустить конвейеры. Возможностью воспользовался АВТОВАЗ: в середине июня на тольяттинском заводе компании начали выпускать так называемые «упрощённые» версии седанов, лифтбеков и универсалов Granta (хэтчбек временно исключён из гаммы). Позже к ним присоединились различные версии Гранты, в середине июня начался выпуск упрощённых Lada Niva Legend, в начале текущей недели на конвейер вернулся внедорожник Niva Travel.

По мере появления новых поставщиков и налаживания иных логистических цепочек, АВТОВАЗ начал возвращать автомобилям некоторые опции. Так, в конце июля Lada Granta снова начали оснащать кондиционером, а на прошлой неделе стартовал выпуск машин бренда, получивших модули системы ЭРА-ГЛОНАСС. Правда, для вызова оператора диспетчерской службы нужно нажать на кнопку SOS, которая расположена в блоке на потолке автомобиля: функции автоматического срабатывания системы экстренного реагирования у устройств пока нет.

Теперь в пресс-службе АВТОВАЗа оповестили о том, что возобновилось производство коммерческих версий Lada Granta: линейка включает в себя одиннадцать версий с различными типами грузового отсека. В списке есть модификации с открытым бортом, удлиненной платформой, фургон объёмом от 3,5 до 3,9 кубических метров, изотермический фургон, а также изотермический фургон с холодильной установкой.

Производство грузовых версий Lada Granta выпускается на мощностях предприятия «ВИС-АВТО» (это дочерняя компания АВТОВАЗа). У всех перечисленных модификаций автомобиля полурамная компоновка с задней рессорной подвеской и двухместная кабина. Коммерческие Гранты оснащаются 90-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». В зависимости от исполнения грузоподъёмность варьируется в диапазоне от 790 до 915 кг.

В списке оборудования базовой комплектации коммерческих Грант текущего модельного года значатся: устройство системы ЭРА-ГЛОНАСС (с механической активацией), бортовой компьютер, электроусилитель руля, передние электростеклоподъёмники, а также аудиоподготовка. Подушек безопасности, иммобилайзера и системы ABS у автомобилей по-прежнему нет (ранее в АВТОВАЗе рассказали, когда они вернутся).

В компании не назвали цены коммерческих версий Lada Granta, однако на официальном сайте имеется прайс-лист (указана рекомендованная стоимость). Судя по нему, самая дешёвая Гранта с бортовой платформой обойдётся в 981 900 рублей, вариант с удлинённой платформой – в 989 900 рублей, а за наиболее доступный по цене фургон придётся заплатить не менее 1 022 900 рублей.

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