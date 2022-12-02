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  • Сделанный из Chevrolet Tracker пикап Montana намекнул на то, как изменится кроссовер

Сделанный из Chevrolet Tracker пикап Montana намекнул на то, как изменится кроссовер

02.12.2022 166 0 0

Новому грузовику досталась двухъярусная головная оптика, от актуального паркетника он также отличился оформлением интерьера. А вот технику пикап полностью разделил с донорским SUV.

Прежде Монтаной звался маленький грузовичок с двухдверным кузовом, его выпускало бразильское предприятие General Motors: если бы ту модель поставляли в Россию, то она бы конкурировала с коммерческими версиями Lada Granta. Представленный же сегодня новый пикап Chevrolet Montana – совсем другого формата, он крупнее и по умолчанию имеет четырехдверную кабину. Хотя общую концепцию все же сохранили: это по-прежнему относительно недорогой грузовик с несущим кузовом. Производство наладят опять же в Бразилии, то есть основным ареалом обитания останется Латинская Америка, а главными конкурентами свежей Монтаны там будут Fiat Toro и Renault Oroch (сделан из «первого» Дастера).

Предыдущая Chevrolet Montana
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Предыдущая Chevrolet Montana
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Предыдущая Chevrolet Montana
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Ближайшим родственником нового пикапа является кроссовер Chevrolet Tracker, обе модели построены на платформе GEM (Global Emerging Markets; она также лежит в основе седана и хэтчбека Chevrolet Onix). Из размеров грузовика пока названы лишь длина и ширина – 4,72 м и 1,8 м соответственно. Ну и еще объявлен объем грузового отсека – 874 литра (до верхней кромки бортов). Габариты бразильского Трэкера: 4270/1627/1791 мм, колесная база – 2570 мм.

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Дизайн у пикапа свой, впрочем, донорский паркетник позже наверняка обновится в том же ключе. Особенности внешности Chevrolet Montana – двухъярусная головная оптика (сверху расположены узкие диодные полоски ходовых огней, ниже идут блоки основных фар и поворотники) и компактные задние фонари, объединенные черной плашкой. Для грузовой площадки предусмотрены перегородки, органайзер, дополнительные полки и ящики. В салоне – помещенные в единый корпус «приборка» и экран мультимедийной системы, но при этом виртуальные приборы пикапу не положены.

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Монтана дебютировала в двух дорогих версиях – LTZ и Premier. Оба исполнения имеют 17-дюймовые колеса, шесть подушек безопасности, мультимедиа-систему с 8-дюймовым дисплеем и камеру заднего вида. В комплектации Premier добавлены полностью светодиодные фары, климат-контроль, система мониторинга «слепых» зон и беспроводная зарядка для смартфона.

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Технику пикап ожидаемо разделил с местным паркетником Tracker. Chevrolet Montana предложат с «турботройкой» 1.2, которая «питается» как бензином, так и распространенным в Бразилии этанолом: в первом случае мотор выдает 132 л.с. и 190 Нм, во втором – 133 л.с. и 210 Нм. При этом в Chevrolet заявили, что «турботройка» пикапа имеет «эксклюзивную калибровку», благодаря чему снижен шум в салоне. Двигатель сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», привод у грузовичка исключительно передний (как и у Трэкера). А еще к пружинам задней полузависимой подвески Монтаны добавили буферы, которые увеличивают жесткость при полной загрузке.

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В Бразилии уже принимают заказы на новый пикап, хотя поставки начнутся только в феврале следующего года. За версию LTZ там просят минимум 25 900 долларов, Chevrolet Montana Premier стоит примерно от 27 000 долларов. Позже появятся и более доступные исполнения. Для сравнения, Renault Oroch стоит от 21 900 долларов, Fiat Toro – от 27 600 долларов. Ну а кроссовер Chevrolet Tracker обойдется бразильцам минимум в 23 000 долларов.

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