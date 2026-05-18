Пикап Renault Niagara для небогатых рынков: засвечена серийная версия

18.05.2026 636 0 1
Новый грузовичок марки Renault представят осенью. Модель будет адресована в основном странам Латинской Америки.

Еще в 2023 году компания Renault показала концептуальный «легковой» пикап Niagara Concept. А в 2024-м марка официально объявила о том, что намерена запустить в серию грузовичок с дизайном по мотивам того шоу-кара. Товарная модель будет предназначена прежде всего для небогатых рынков Латинской Америки, производство наладят на аргентинском заводе. Теперь же Renault раскрыла имя серийного пикапа: в компании решили не заморачиваться и оставили название концепта – Niagara. Одновременно опубликованы тизеры конвейерного варианта. Полноценную презентацию Renault Niagara проведут в Аргентине 10 сентября.

На тизерах запечатлена корма новинки. Фонари серийный пикап унаследовал от своего предвестника. Но пока непонятно, сохранили ли объединяющую их функциональную плашку. На откидном борту красуется крупная надпись Niagara. Также сообщается, что грузовичок представляет собой «просторный и комфортабельный» автомобиль с «передовыми технологиями». Другие подробности компания Renault пока не привела.

Бразильские и аргентинские профильные СМИ, в свою очередь, уверены, что пикап с несущим кузовом построен на платформе RGMP (Renault Group Modular Platform), которая также лежит в основе уже продающихся компактного паркетника Renault Kardian и старшего кроссовера Renault Boreal. Эту «тележку» в Renault считают новой, но на деле она, скорее, является модернизированной версией платформы CMF-B. К слову, выпуск паркетников для латиноамериканских рынков ведется в соседней Бразилии.

Концепт Renault Niagara из 2023 года
Пикапу Renault Niagara прочат двигатель от Boreal. Это бензиновая турбочетверка 1.3 TCe, на местном кроссовере она выдает 156 л.с. и 270 Нм (в Бразилии мотор также может «питаться» этанолом, в этом случае мощность составляет 163 л.с.). Паркетник пока представлен только с передним приводом, но позже у него может появиться полноприводная версия – вероятно, электрифицированная. Аналогичное исполнение с полным приводом вполне могут отрядить и грузовичку.

В продажу Renault Niagara поступит в конце текущего года, в Латинской Америке пикап придет на смену Renault Oroch, который сделан на базе «первого» Duster. Среди конкурентов – Chevrolet Montana и Fiat Toro, плюс на подходе еще пикап Volkswagen Tukan.

Между тем ранее аргентинские медиа сообщали о том, что у Niagara будет аналог под маркой Nissan. Сама японская компания выпуск грузовичка для Латинской Америки официально пока не анонсировала.

Обновлено 19.05.2026
