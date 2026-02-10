Новинки ×

Новый пикап Volkswagen Tukan: первые изображения

Опубликовано 10.02.2026
Новый пикап Volkswagen Tukan: первые изображения

Неделю назад был анонсирован новый пикап Volkswagen, предназначенный для Южной Америки. А пока мы, пользуясь по сути единственным имеющимся тизером, решили представить, как он будет выглядеть.

Новинка получит имя Tukan в честь птицы тукан, обитающей в Южной Америке. С ней же должен ассоциироваться и ярко-жёлтый цвет кузова, часть которого мы видим на фотографии фрагмента будущего пикапа. По ней можно понять, что пикап будет «легковым», то есть с несущим кузовом и относительно компактным, аналогичным его будущим конкурентам — Fiat Toro, Chevrolet Montan﻿a, Ram Rampage и будущему пикапу Renault.

Концепт Volkswagen Tarok 2018 года
Концепт Volkswagen Tarok 2018 года
Концепт Volkswagen Tarok 2018 года
Концепт Volkswagen Tarok 2018 года
Концепт Volkswagen Tarok 2018 года
Концепт Volkswagen Tarok 2018 года
Можем предположить, что по форме новый Volkswagen Tukan будет перекликаться с концептом Tarok 2018 года. При этом его передняя часть наврняка будет полностью новой: мы изобразили вариант, сделанный в стилистике новых кроссоверов бренда — Tiguan и T-Roc. Сбоку на тизере можно увидеть изгибающуюся выштамповку над задними колёсным арками, скорее всего, аналогичная будет и спереди. Дверные ручки классические и выполненные в чёрном цвете, крыша также сделана чёрной. Необычно выглядят дуги, расположенные за кабиной: по всей вероятности, они плавно переходят в рейлинги на крыше. Задняя оптика будет сделана в виде классических вертикальных блоков (их часть видна на тизере), в отличие от концепта с его растянутыми во всю ширину задней части фонарями.

Рендер нового Volkswagen Tukan

Подтверждённой информации о технических особенностях пока нет. Ожидается, что Tukan оснастят турбомотором 1.4 TSI от местного паркетника T-Cross, который может быть ближайшим родственником пикапа. Есть также вероятность появления мягкогибридной силовой установки с турбированным 1.5 TSI и 48-вольтовой электросистемой.

Рендер нового Volkswagen Tukan

Премьера новинки должна состояться в течение этого года, а на конвейер модель встанет в 2027 году. Между тем, на этой неделе дебютировала гибридная версия Volkswagen Tiguan со своим дизайно﻿м.  

пикап рендеры "Колёса.ру" новинки Volkswagen Volkswagen Tukan

 

