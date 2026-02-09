Гибридные авто ×

Volkswagen Tiguan L ePro: гибридный кроссовер со своим дизайном

09.02.2026 646 0 1
Volkswagen Tiguan L ePro: гибридный кроссовер со своим дизайном

Совокупная паспортная дальнобойность кроссовера с гибридной «начинкой», предназначенного для китайского авторынка, составляет 1300 км.

В Поднебесной на сегодняшний день продают два длиннобазных паркетника Volkswagen Tiguan – более раннего поколения с прибавкой в виде литеры L к названию, актуального – с прибавкой L Pro. Теперь компания SAIC рассекретила ещё один вариант – Tiguan L ePro, который помимо PHEV-системы получил ещё собственное оформление экстерьера. Производство новинки наладят на СП SAIC Volkswagen в Китае.

На фото: новый гибридный кроссовер Volkswagen Tiguan L ePro

Внешность Volkswagen Tiguan L ePro была рассекречена на днях – на снимках из базы китайского минпрома. А теперь официальные фото экстерьера и интерьера, а также первые подробности о технике обнародовал сам производитель. Отметим, гибридный кроссовер получил иную «пиксельную» головную оптику с полосками ходовых огней по нижней кромке, которые соединены друг с другом светящейся узкой полосой, проходящей через логотип бренда по центру.

Ещё паркетник имеет лаконичные выштамповки на покатом капоте, довольно крупный центральный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, и пару вертикальных воздуховодов по бокам. Tiguan L ePro снабдили серебристыми рейлингами на крыше, хромированными вставками на передней части и корме, а также аналогичной рамкой бокового остекления.

Другой световой рисунок получил «монофонарь», помимо этого, по-иному оформлена и нижняя часть заднего бампера с диффузором и светоотражателями. Кроссовер снабдили традиционными наружными зеркалами с повторителями поворотников и обычными дверными ручками. Такому гибриду положены либо 17-, либо 19-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна.

Габаритная длина Volkswagen Tiguan L ePro составляет 4744 (на 9 мм длиннее, чем Tiguan L Pro за счёт иного обвеса), ширина такая же – 1842 мм, высота – 1684 мм (на символические 2 мм выше). Расстояние между осями, конечно, тоже одинаковое – 2791 мм. Салон рассчитан на пятерых седоков, в целом он сохраняет компоновку интерьера Tiguan L Pro.

На фото: салон Volkswagen Tiguan L ePro

Однако отличия в салоне тоже есть: по центру передней панели установлен обновлённый тачскрин информационно-развлекательной системы, перед водителем находится новое двухспицевое мультифункциональное рулевое колесо с усечённым с обеих сторон ободом и физическими кнопками. Ещё на передней панели есть виртуальная приборка и дисплей мультимедиа для переднего пассажира. Для модели предусмотрена панорамная крыша.

Volkswagen Tiguan L ePro (фото из базы минпрома КНР)

Volkswagen Tiguan L ePro оснастили plug-in гибридной установкой, в состав которой входят 1,5-литровая турбочетвёрка серии EA211 EVO II мощностью 129 л.с., а также 197-сильный электромотор и тяговая литий-ионная батарея ёмкостью 22 кВт*ч. По данным в базе минпрома КНР, такой кроссовер при движении только на электротяге может проехать до 117 км (по циклу WLTC). При этом производитель рассказал о том, что совокупная дальнобойность новинки при движении в гибридном режиме равна 1300 км (цикл не указан, но, вероятно, расчёт вели по CLTC).

Ожидается, что Tiguan L ePro появится в продаже на китайском рынке в июне 2026 года, его цены станут известны позднее. Стоит ожидать, что он окажется дороже по сравнению с актуальным Tiguan L Pro, стоимость которого сейчас варьируется в диапазоне от 236 800 до 266 800 юаней (эквивалентно примерно 2,64 – 2,98 млн рублей по текущему курсу).

кроссовер Китай новинки гибридные авто Volkswagen Volkswagen Tiguan
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Можно ли мыть автомобиль в сильный мороз Зима ставит перед водителем философский вопрос: «Мыть ли машину в такой холод или оставить всё как есть?». С одной стороны – реагенты, грязь и соль, с другой – замёрзшие замки и двери. Разбе... 229 2 0 09.02.2026
Статьи / Гаджеты Рейтинг видеорегистраторов с радар-детектором в 2026 году В последнее время GPS/ГЛОНАСС-навигацию часто глушат, и GPS-информеры, сообщающие о камерах и радарах, не справляются с задачами по оповещению водителей. Поэтому многие автовладельцы провели... 1113 0 0 09.02.2026
Статьи / Мнение без фильтров Неудобная правда: почему китайский автопром захватывает Европу Европа долго смеялась над китайскими автомобилями. Потом начала их покупать. И остановиться, видимо, уже не сможет. Ведь математика – штука без чувства юмора. Она не шутит, она просто выстав... 866 21 0 09.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76579 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46695 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19220 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
39 Nissan Murano II (Z51) с пробегом: электрика и салон удачные, но кузов...
21 Неудобная правда: почему китайский автопром захватывает Европу
14 Слишком большой, чтобы быть скучным: тест-драйв Huanghai N7
Новые комментарии
Change privacy settings