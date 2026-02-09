Volkswagen Tiguan L ePro: гибридный кроссовер со своим дизайном

В Поднебесной на сегодняшний день продают два длиннобазных паркетника Volkswagen Tiguan – более раннего поколения с прибавкой в виде литеры L к названию, актуального – с прибавкой L Pro. Теперь компания SAIC рассекретила ещё один вариант – Tiguan L ePro, который помимо PHEV-системы получил ещё собственное оформление экстерьера. Производство новинки наладят на СП SAIC Volkswagen в Китае.

На фото: новый гибридный кроссовер Volkswagen Tiguan L ePro

Внешность Volkswagen Tiguan L ePro была рассекречена на днях – на снимках из базы китайского минпрома. А теперь официальные фото экстерьера и интерьера, а также первые подробности о технике обнародовал сам производитель. Отметим, гибридный кроссовер получил иную «пиксельную» головную оптику с полосками ходовых огней по нижней кромке, которые соединены друг с другом светящейся узкой полосой, проходящей через логотип бренда по центру.

Ещё паркетник имеет лаконичные выштамповки на покатом капоте, довольно крупный центральный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, и пару вертикальных воздуховодов по бокам. Tiguan L ePro снабдили серебристыми рейлингами на крыше, хромированными вставками на передней части и корме, а также аналогичной рамкой бокового остекления.

Другой световой рисунок получил «монофонарь», помимо этого, по-иному оформлена и нижняя часть заднего бампера с диффузором и светоотражателями. Кроссовер снабдили традиционными наружными зеркалами с повторителями поворотников и обычными дверными ручками. Такому гибриду положены либо 17-, либо 19-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна.

Габаритная длина Volkswagen Tiguan L ePro составляет 4744 (на 9 мм длиннее, чем Tiguan L Pro за счёт иного обвеса), ширина такая же – 1842 мм, высота – 1684 мм (на символические 2 мм выше). Расстояние между осями, конечно, тоже одинаковое – 2791 мм. Салон рассчитан на пятерых седоков, в целом он сохраняет компоновку интерьера Tiguan L Pro.

На фото: салон Volkswagen Tiguan L ePro

Однако отличия в салоне тоже есть: по центру передней панели установлен обновлённый тачскрин информационно-развлекательной системы, перед водителем находится новое двухспицевое мультифункциональное рулевое колесо с усечённым с обеих сторон ободом и физическими кнопками. Ещё на передней панели есть виртуальная приборка и дисплей мультимедиа для переднего пассажира. Для модели предусмотрена панорамная крыша.

Volkswagen Tiguan L ePro (фото из базы минпрома КНР)

Volkswagen Tiguan L ePro оснастили plug-in гибридной установкой, в состав которой входят 1,5-литровая турбочетвёрка серии EA211 EVO II мощностью 129 л.с., а также 197-сильный электромотор и тяговая литий-ионная батарея ёмкостью 22 кВт*ч. По данным в базе минпрома КНР, такой кроссовер при движении только на электротяге может проехать до 117 км (по циклу WLTC). При этом производитель рассказал о том, что совокупная дальнобойность новинки при движении в гибридном режиме равна 1300 км (цикл не указан, но, вероятно, расчёт вели по CLTC).

Ожидается, что Tiguan L ePro появится в продаже на китайском рынке в июне 2026 года, его цены станут известны позднее. Стоит ожидать, что он окажется дороже по сравнению с актуальным Tiguan L Pro, стоимость которого сейчас варьируется в диапазоне от 236 800 до 266 800 юаней (эквивалентно примерно 2,64 – 2,98 млн рублей по текущему курсу).