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  • Длиннобазный Volkswagen Tiguan L Pro выходит на рынок: три экрана и никакой «зелени»

Длиннобазный Volkswagen Tiguan L Pro выходит на рынок: три экрана и никакой «зелени»

30.05.2024 117 0 0

На данный момент удлиненный кроссовер предложен с двухлитровым турбомотором, у которого два варианта мощности. Модель заметно подорожала.

Европейский Volkswagen Tiguan нового поколения дебютировал еще в прошлом году. В Китае же свежую модель представили лишь в апреле 2024-го. А теперь там объявлены комплектации и цены, новинка стала доступна к покупке. Напомним, в Поднебесной продают длиннобазный паркетник с приставкой L в названии. У нового же китайского Тигуана вдобавок появилась «фамилия» Pro, так как предшественник в отставку пока не собирается: производство кроссоверов двух поколений ведется на местном заводе СП SAIC Volkswagen.

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Внешне VW Tiguan L Pro в целом повторил европейского брата, разница лишь в деталях. В частности, на бампере стандартного кроссовера для КНР расположены другие горизонтальные плашки – они расширены по краям. Чуть иначе оформлен и обвес «оспортивленного» Tiguan L Pro R-Line.

Volkswagen Tiguan L Pro R-Line
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Volkswagen Tiguan L Pro R-Line
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Длина предназначенного для китайского рынка паркетника равна 4735 мм, что всего на 2 мм больше по сравнению с предыдущей местной «элькой». В ширину базовая модель прибавила 3 мм (теперь 1842 мм), высота увеличена на 9 мм до 1682 мм. Колесная база – прежние 2791 мм. Размеры «старосветского» нового Tiguan: 4539/1842/1639 мм, расстояние между осями – 2680 мм. При этом в Китае модель строго пятиместная. Объем багажника – 471 литр, со сложенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 1696 литров. Новинке положены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса.

Интерьер оформлен в стиле «европейца», но тоже с особенностями. Так, начиная со второй по старшинству комплектации Tiguan L Pro наряду с виртуальной приборкой (10,3 дюйма) и центральным 15-дюймовым планшетом имеет третий дисплей: экран диагональю 11,6 дюйма предназначен для переднего пассажира. А еще у «китайца» двухэтажный тоннель, а не сплошной, как в Европе. При этом Pro-версии тоже досталась шайба с небольшим экранчиком – ее можно использовать для выбора режима движения или регулировки громкости.

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В базе есть подогрев руля, камера заднего вида, штатный видеорегистратор, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Дорогие комплектации – это матричная оптика, камеры кругового обзора, проекционный дисплей, подогрев и вентиляция кресел (плюс массажер), расширенный комплекс электронных ассистентов.

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В Европе для Тигуана заявлены чисто бензиновые и дизельные версии, а также несколько гибридных модификаций. А вот китайцам новый Volkswagen Tiguan L Pro пока доступен только с бензиновой турбочетверкой 2.0 TSI мощностью 186 или 220 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой коробкой DSG. Полный привод есть лишь у 220-сильных машин. Впрочем, позже у Tiguan L Pro тоже наверняка появится гибридная версия. «Элька» предыдущего поколения там имеет тот же мотор 2.0 TSI, вдобавок можно выбрать кроссовер с турбомотором 1.5 TSI (160 л.с.).

Со сменой поколений паркетник заметно подорожал. Цена нового VW Tiguan L Pro лежит в диапазоне от 236 800 до 266 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,9 млн – 3,3 млн рублей по текущему курсу. Предшественник производства SAIC Volkswagen с 2.0 TSI сейчас стоит от 209 700 юаней (2,6 млн рублей), а паркетник с базовым 1.5 TSI обойдется в 186 800 юаней (2,3 млн рублей).

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