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Кроссовер Volkswagen Tiguan L Pro отличился салоном и не только

10.04.2024 990 0 0

Паркетник новой генерации дебютировал в Китае. Там предложат удлиненный вариант, на первом этапе модель будет доступна с двухлитровым турбомотором.

Европейский Volkswagen Tiguan перешел в новое поколение осенью прошлого года. А теперь официально представлен длиннобазный кроссовер с приставкой L, предназначенный для КНР. К слову, у такого свежего паркетника появилась еще и «фамилия» Pro, ведь предшественник в отставку пока не собирается (в Китае у него также есть купеобразная версия): выпуск моделей двух поколений ведется на заводе СП SAIC Volkswagen.

Стандартный Volkswagen Tiguan L Pro
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Volkswagen Tiguan L Pro с пакетом R-Line
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Volkswagen Tiguan L Pro с пакетом R-Line
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Volkswagen Tiguan L Pro с пакетом R-Line
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В плане дизайна экстерьера Tiguan L Pro в целом повторил европейского брата, разница лишь в деталях. Например, на переднем бампере стандартного китайского кроссовера красуются другие горизонтальные плашки – они расширены по краям. Чуть иначе оформлен обвес и «оспортивленного» Tiguan L Pro R-Line.

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Длина нового паркетника для Китая равна 4735 мм (+2 мм по сравнению с предыдущей «элькой»), ширина – 1859 мм (+20 мм), высота – 1682 мм (+9 мм), колесная база – прежние 2791 мм. Размеры «старосветского» Тигуана третьего поколения: 4539/1842/1639 мм, расстояние между осями – 2680 мм. При этом «китаец» все так же имеет только пятиместный салон. Объем багажника VW Tiguan L Pro – 471 литр, со сложенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 1696 литров (грузовой отсек предшественника вмещает 495-1780 л).

Интерьер тоже сделан по лекалам «европейца», но и тут есть свои особенности. Так, Tiguan L Pro наряду с виртуальной приборкой и центральным 15-дюймовым планшетом мультимедиа получил третий экран: тачскрин диагональю 11,6 дюйма предназначен для переднего пассажира. Кроме того, у китайского кроссовера двухэтажный тоннель, а не сплошной, как в Европе. А вот шайбу с небольшим дисплеем оставили – ее можно использовать для выбора режима движения или регулировки громкости.

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В списке оборудования Volkswagen Tiguan L Pro также значатся матричные фары, панорамная крыша, проекционный дисплей, кресла с массажером, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

В Китае кроссовер нового поколения пока анонсирован с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 186 или 220 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Самому мощному SUV положен полный привод. Не исключено, что позже модель обзаведется гибридной версией. Отметим, в Европе у модели своя моторная гамма.

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Публичную премьеру новый Volkswagen Tiguan L Pro, вероятно, справит на Пекинском автосалоне, который откроется в конце апреля. Тогда же могут объявить цены. Предыдущий Tiguan L в Поднебесной сегодня стоит от 186 800 юаней (около 2 391 000 рублей по текущему курсу).

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